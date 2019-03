Champions-League-Auslosung im LIVE-TICKER: Englische Top-Duelle drohen - Wen bekommt Klopp?

Das Achtelfinale der Champions League ist Geschichte. Alle drei deutschen Vertreter sind ausgeschieden, dennoch blicken wir gespannt nach Nyon, wenn um 12 Uhr die Viertelfinal-Duelle ausgelost werden. In diesem Artikel tickern wir die Auslosung live.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Champions League: Auslosung des Viertelfinales im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Nach dem Ausscheiden des FC Bayern gegen den FC Liverpool ist keine deutsche Mannschaft heute vertreten. Stattdessen dürfen wir uns im Viertelfinale auf Top-Duelle mit hohen Anteil an englischen Teams freuen.

Champions-League-Auslosung live im TV und im Livestream

Die Auslosung des Champions-League-Viertelfinals wird am Freitag im TV und im LIVESTREAM zu sehen sein. Im Free-TV gibt es eine Live-Übertragung auf Sky Sport News HD und Eurosport.

Aber auch DAZN ist am Freitag-Vormittag mit von der Partie und überträgt die Viertelfinal-Auslosung in voller Länge. Ab 12 Uhr zeigt das Online-Streaming-Portal zunächst die Auslosung der Champions League und im Anschluss die der Europa League.

Zudem bietet euch SPOX auf unserer Facebook-Seite einen Livestream (ab 11.50 Uhr) zur Auslosung an. Zwischendrin analysiert Lukas SChönmüller zusammen mit DAZN-Experte Benny Lauth die ausgelosten Paarungen.

UEFA Champions League: Alle Termine bis zum Finale

Das Finale der UEFA Champions League wird in diesem Jahr in Spaniens Hauptstadt Madrid ausgetragen. Genauer gesagt in der Heimspielstätte von Atletico Madrid, dem Wanda Metropolitano.