Champions League, Achtelfinale: Alle Rückspiele mit TV-Übertragung und LIVETICKER in der Übersicht

Vier der acht Achtelfinal-Begegnungen stehen in dieser Woche in der Champions League an. SPOX liefert euch neben dem Gesamtüberblick der Spiele, alle Infos zu Live-Übertragungen oder Live-Tickern.

Von allen Achtelfinal-Teilnehmern der Champions League hat der BVB nach der 0:3-Pleite die mit Abstand schwierigste Ausgangsposition vor dem Rückspiel.

Auch Manchester United hat sich im Hinspiel im Old Trafford nicht mit Ruhm bekleckert. Die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer verlor das erste Achtelfinal-Duell gegen Paris Saint-Germain mit 0:2.

Rückspiele der Champions League in der Gesamtübersicht

Diese Woche sind insgesamt acht Mannschaften in der Champions League im Einsatz. Aus deutscher Sicht steht für Borussia Dortmund die Herkulesaufgabe gegen Tottenham Hotspur an.

Diese Rückspiele stehen in dieser Woche auf dem Programm:

Datum/Uhrzeit Heim Auswärts Di., 21 Uhr Borussia Dortmund Tottenham Hotspur Di., 21 Uhr Real Madrid Ajax Amsterdam Mi., 21 Uhr Paris Saint-Germain Manchester United Mi., 21 Uhr FC Porto AS Roma

Champions-League-Achtelfinale live: Übertragung im TV/LIVETICKER

Die Champions-League-Achtelfinals werden nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen teilen sich Sky und DAZN alle exklusiven Übertragungsrechte für das Achtelfinale. Neben zwei Einzelspielen überträgt der Pay-TV-Sender Sky alle Rückspiele der Woche in der Live-Konferenz. Die Live-Spiele, die nicht auf Sky laufen, zeigt DAZN.

Hier gibt es alle Live-Übertragungen des UEFA Champions-League-Achtelfinals in übersichtlicher Form:

Anstoß Heim Auswärts Live-Übertragung (Deutschland) Live-Übertragung (Österreich) Di., 21 Uhr Borussia Dortmund Tottenham Hotspur Sky Sport 2 und SkyGo Sky Sport Austria Di., 21 Uhr Real Madrid Ajax Amsterdam DAZN DAZN Austria Mi., 21 Uhr Paris Saint-Germain Manchester United Sky Sport 2 und SkyGo Sky Sport Austria Mi., 21 Uhr FC Porto AS Roma DAZN DAZN Austria

Natürlich könnt ihr alle Rückspiele des Champions-League-Achtelfinals auch im Liveticker bei SPOX mitverfolgen. Hier geht es zum Liveticker der Champions League von SPOX.

Hinspiele der UEFA Champions League - Überblick

Alle Hinspiel-Ergebnisse des Champions-League-Achtelfinals:

Datum/Anpfiff Heim Auswärts Ergebnis Di., 12.02.19 Manchester United Paris Saint-Germain 0:2 Di., 12.02.19 AS Roma FC Porto 2:1 Mi., 13.02.19 Tottenham Hotspur Borussia Dortmund 3:0 Mi., 13.02.19 Ajax Amsterdam Real Madrid 1:2 Di., 19.02.19 Olympique Lyon FC Barcelona 0:0 Di., 19.02.19 FC Liverpool FC Bayern 0:0 Mi., 20.02.19 Schalke 04 Manchester City 2:3 Mi., 20.02.19 Atletico Madrid Juventus Turin 2:0

Champions-League-Viertelfinalisten der Saison 2017/18

Nach aktuellem Stand sind noch elf Mannschaften im Wettbewerb vertreten, die auch letzte Saison im Achtelfinale der Champions League standen. Sieben davon erreichten daraufhin auch das Viertelfinale. Diese aktuellen Achtelfinalisten standen letztes Jahr im CL-Viertelfinale: