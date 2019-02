Jürgen Klopp: "Manche glauben, wir seien schon weiter, weil es 'nur' Bayern München ist"

Jürgen Klopp vom Premier-League-Spitzenreiter FC Liverpool hat vor einer zu selbstgefälligen Einstellung der Reds gegenüber Champions-League-Achtelfinalgegner Bayern München gewarnt.

"Wir befinden uns immer noch in der Königsklasse und ich freue mich auf dieses schwierige Spiel, auch wenn ich den Eindruck habe, dass manche Menschen glauben, wir seien schon weiter, weil es ja 'nur' Bayern München ist", sagte Klopp auf der Pressekonferenz vor dem PL-Kick der Reds gegen West Ham United am Montagabend.

Obwohl die Bayern in der Bundesliga ihren Erwartungen hinterherhinken und auf der Gegenseite Liverpool in England auf Meisterschaftskurs steuert, ist sich Klopp bewusst, dass man den deutschen Rekordmeister keinesfalls abschreiben darf.

Jürgen Klopp will gegen FC Bayern "bereit sein"

"Haben Sie jemals das Team des FC Bayern angeschaut und gesehen, in welcher Verfassung es sich befindet?", antwortete der Ex-Dortmunder einem Reporter mit einer Gegenfrage. "Wir werden bereit sein und es wird ein sehr, sehr schweres Duell", fügte er an.

Im Meisterkampf der englischen Eliteliga mit Manchester City und Tottenham Hotspur lastet der Druck am Montagabend erneut auf den Schultern von Mohamed Salah und Co. Nach dem 3:1-Erfolg der Citizens über den FC Arsenal sind es zwischenzeitlich nur noch zwei Punkte, die die Reds in Front liegen.

Geld-Rangliste: Das sind die umsatzstärksten Klubs in Europa © getty 1/21 Money, Money, Money! Das internationale Wirtschaftsunternehmen Deloitte hat eine Rangliste der umsatzstärksten Klubs für die Saison 2017/18 erstellt. SPOX zeigt euch, wer Europas Geld-Rangliste dominiert. © getty 2/21 PLATZ 20 - WEST HAM UNITED: Gesamtumsatz 2017/2018 - 197,9 Millionen Euro (2016/2017: 213,3 Mio. Euro) © getty 3/21 PLATZ 19 - NEWCASTLEWEST HAM UNITED: Gesamtumsatz 2017/2018 - 201,5 Millionen Euro (2016/2017: 99,7 Mio. Euro) © getty 4/21 PLATZ 18 - AC MAILAND: Gesamtumsatz 2017/2018 - 207,7 Millionen Euro (2016/2017: 191,7 Mio. Euro). © getty 5/21 PLATZ 17 – FC EVERTON: Gesamtumsatz 2017/2018 - 212,9 Millionen Euro (2016/2017: 199,2 Mio. Euro). © getty 6/21 PLATZ 16 – FC SCHALKE 04: Gesamtumsatz 2017/2018 - 243,8 Millionen Euro (2016/2017: 230,2 Mio. Euro). © getty 7/21 PLATZ 15 – AS ROM: Gesamtumsatz 2017/2018 - 250,0 Millionen Euro (2016/2017: 171,8 Mio. Euro). © getty 8/21 PLATZ 14 – INTER MAILAND: Gesamtumsatz 2017/2018 - 280,8 Millionen Euro (2016/2017: 262,1 Mio. Euro). © getty 9/21 PLATZ 13 – ATLETICO MADRID: Gesamtumsatz 2017/2018 – 304,4 Millionen Euro (2016/2017: 272,5 Mio. Euro). © getty 10/21 PLATZ 12 – BORUSSIA DORTMUND: Gesamtumsatz 2017/2018 – 317,2 Millionen Euro (2016/2017: 332,6 Mio. Euro). © getty 11/21 PLATZ 11 – JUVENTUS: Gesamtumsatz 2017/2018 – 394,9 Millionen Euro (2016/2017: 405,7 Mio. Euro). © getty 12/21 PLATZ 10 – TOTTENHAM HOTSPUR: Gesamtumsatz 2017/2018 – 428,3 Millionen Euro (2016/2017: 359,5 Mio. Euro). © getty 13/21 PLATZ 9 – FC ARSENAL: Gesamtumsatz 2017/2018 – 439,2 Millionen Euro (2016/2017: 487,6 Mio. Euro). © getty 14/21 PLATZ 8 – FC CHELSEA: Gesamtumsatz 2017/2018 – 505,7 Millionen Euro (2016/2017: 428,0 Mio. Euro). © getty 15/21 PLATZ 7 – FC LIVERPOOL: Gesamtumsatz 2017/2018 – 513,7 Millionen Euro (2016/2017: 424,2 Mio. Euro). © getty 16/21 PLATZ 6 – PARIS SAINT-GERMAIN: Gesamtumsatz 2017/2018 – 541,7 Millionen Euro (2016/2017: 486,2 Mio. Euro). © getty 17/21 PLATZ 5 – MANCHESTER CITY: Gesamtumsatz 2017/2018 – 568,4 Millionen Euro (2016/2017: 527,7 Mio. Euro). © getty 18/21 PLATZ 4 – FC BAYERN MÜNCHEN: Gesamtumsatz 2017/2018 – 629,2 Millionen Euro (2016/2017: 587,8 Mio. Euro). © getty 19/21 PLATZ 3 – MANCHESTER UNITED: Gesamtumsatz 2017/2018 – 666,0 Millionen Euro (2016/2017: 676,3 Mio. Euro). © getty 20/21 PLATZ 2 – FC BARCELONA: Gesamtumsatz 2017/2018 – 690,4 Millionen Euro (2016/2017: 648,3 Mio. Euro). © getty 21/21 PLATZ 1 – REAL MADRID: Gesamtumsatz 2017/2018 – 750,9 Millionen Euro (2016/2017: 674,6 Mio. Euro).

FC Liverpool greift nach Liga-Titel und Champions League

Auch wenn immer wieder davon gesprochen wird, dass sich der Champions-League-Finalist der Vorsaison vielmehr auf die Premier League konzentrieren sollte, hat Klopp weiter beide Trophäen im Visier. "Wir werden es auf jeden Fall versuchen. Das haben wir auch in der Vorsaison getan", äußerte der 51-Jährige überhaupt keine Zweifel am Titelstreben seiner Reds. Ein Titelgewinn auf der Insel wäre für den Traditionsklub die erste Meisterschaft seit 29 (!) Jahren.

Das Achtelfinalhinspiel zwischen Pool und den Bayern steigt am 19. Februar an der Anfield Road, ehe am 13. März das Rückspiel in der Allianz Arena stattfindet und dort die Entscheidung darüber fällt, wer das Viertelfinale erreicht.