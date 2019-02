FC Bayern endgültig ohne Jerome Boateng in Liverpool

Der FC Bayern München muss im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Liverpool am Dienstag (21.00 Uhr/LIVETICKER) endgültig ohne Innenverteidiger Jerome Boateng auskommen.

Wie der Fußball-Rekordmeister via Twitter mitteilte, werde der 30 Jahre alte Nationalspieler wegen seines Magen-Darm-Infektes nicht mehr nach Liverpool nachreisen.

Trainer Niko Kovac hatte am Montag bereits Zweifel geäußert: "Das ist eine gefährliche Geschichte, er kann auch die Kollegen anstecken."

Liverpool und Bayern im Vergleich: Hier regiert der FCB! Oder? © getty 1/24 Am Dienstag empfängt der FC Liverpool den FC Bayern zum Achtelfinalhinspiel der Champions League. Wer hat abseits des Rasens die Nase vorne - und wo? Der ultimative Vergleich. © getty 2/24 Direkter Vergleich (Pflichtspiele) - 7 Spiele, 1 Bayern-Sieg, 4 Remis, 2 Liverpool-Siege, Tordifferenz 8:5 für Liverpool © getty 3/24 Titelgewinne - FC Liverpool: 18 Meistertitel, 7 Pokalsiege, 5 Champions-League-Titel, 3 UEFA-Cup-Titel © getty 4/24 Titelgewinne - FC Bayern: 28 Meistertitel, 18 Pokalsiege, 5 Champions-League-Titel, 1 UEFA-Cup-Titel, 1 Pokalsieger-Cup-Titel © getty 5/24 Spiele in der Champions League - FC Liverpool: 107 (50/30/27) © getty 6/24 Spiele in der Champions League - FC Bayern: 239 (132/52/55) © getty 7/24 Stadion - FC Liverpool: Anfield Road (53.394 Plätze) © getty 8/24 Stadion - FC Bayern: Allianz Arena (75.000 Plätze) © getty 9/24 Gründungstag - FC Liverpool: 3. Juni 1892 © getty 10/24 Gründungstag - FC Bayern: 27. Februar 1900 © getty 11/24 Altersschnitt des Kaders - FC Liverpool: 26,5 Jahre © getty 12/24 Altersschnitt des Kaders - FC Bayern: 26,5 Jahre © getty 13/24 A-Nationalspieler - FC Liverpool: 19 © getty 14/24 A-Nationalspieler - FC Bayern: 15 © getty 15/24 Teuerster Einkauf - FC Liverpool: Virgil van Dijk (78,8 Millionen Euro) © getty 16/24 Teuerster Einkauf - FC Bayern: Corentin Tolisso (41,5 Millionen Euro) © getty 17/24 Umsatz 2017/18 - FC Liverpool: 514 Mio. Euro © getty 18/24 Umsatz 2017/18 - FC Bayern: 657,4 Mio. Euro © getty 19/24 Instagram-Follower - FC Liverpool: 12,6 Millionen © getty 20/24 Instagram-Follower - FC Bayern: 15,3 Millionen © getty 21/24 Facebook-Fans - FC Liverpool: 32,67 Millionen © getty 22/24 Facebook-Fans- FC Bayern: 50 Millionen © getty 23/24 Twitter-Follower - FC Liverpool: 11 Millionen © getty 24/24 Twitter-Follower - FC Bayern: 4,54 Millionen

FCB: Goretzka und Coman wohl fit für Liverpool

Vor dem Kracher am Abend an der Anfield Road gibt es aber dennoch auch gute Nachrichten für den Rekordmeister. Gegen Liverpool kann Kovac vermutlich auf Leon Goretzka und Kingsley Coman zurückgreifen. Beide waren zuletzt angeschlagen, nahmen jedoch am Anschwitzen am Dienstagmittag teil.

Goretzka fehlte am Montag beim Abschlusstraining aufgrund einer "leichten Reizung im rechten Knöchel". Coman hatte sich beim 3:2-Sieg der Bayern in Augsburg am Freitag eine Blessur im bereits mehrfach lädierten linken Sprunggelenk zugezogen.

Sowohl Sportdirektor Hasan Salihamidzic als auch Trainer Niko Kovac gaben sich am Montag bezüglich des Fitnesszustands von Coman zuversichtlich. "Es wird von Stunde zu Stunde besser. Wir haben noch 24 Stunden, um ihn hinzubekommen. Wir sind optimistisch, dass wir ihn in der Form sehen, in der wir ihn in den vergangenen Wochen gesehen haben", sagte Kovac.