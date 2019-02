Wer überträgt / zeigt FC Schalke vs. Manchester City live im TV und LIVE-STREAM? DAZN oder Sky?

Am Mittwochabend empfängt der FC Schalke Manchester City im Champions-League-Achtelfinale. SPOX informiert Euch über TV und LIVE-STREAMS der Partie in der Königsklasse.

Die Königsblauen stehen in der Champions League vor einer schwierigen Aufgabe: Der FC Schalke empfängt am Mittwoch im Achtelfinale der Königsklasse den englischen Meister Manchester City. Vor allem für Leroy Sane wird es ein besonderes Spiel. Der deutsche Nationalspieler kehrt seit seinem Wechsel im Sommer 2016 das erste Mal an seine alte Ausbildungsstätte zurück.

FC Schalke vs. Manchester City: Das Spiel im Überblick:

Datum Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Ort Zuschauer 20.02.2019 FC Schalke 04 Manchester City Veltins Arena, Gelsenkirchen 62.271 Plätze

Wer überträgt das Spiel zwischen dem FC Schalke und Manchester City heute live im TV?

Die Begegnung zwischen dem FC Schalke und Manchester City wird am Mittwochabend nicht im deutschen Free-TV gezeigt. Die Spiele der UEFA Champions League werden zwischen dem Streamingdienst DAZN und dem Pay-TV-Sender Sky afgeteilt. Hier erfahrt ihr, welcher Broadcaster für Schalke vs. City zuständig ist.

Zeigt DAZN FC Schalke gegen Manchester City?

Das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Schalke und City wird live und exklusiv auf der Streamingplattform DAZN übertragen. Die Partie wird in der Veltins Arena auf Schalke um 21 Uhr angepfiffen. Die Übertragung beginnt auf DAZN bereits um 20.45 Uhr und bietet dem Zuschauer Vorberichte live aus dem Stadion.

Moderator: Elmar Paulke

Elmar Paulke Experte: Per Mertesacker

Per Mertesacker Kommentator: Marco Hagemann

Der Streamingdienst DAZN bietet außer der Champions League auch alle Partien der UEFA Europa League an. Zudem gibt es die Spiele der Premier League und alle Begegnungen der Serie A, Ligue 1 und Primera Division im Programm. Neben Fußball zeigt DAZN Spiele aus der NBA, NFL, NHL, MLB und weiteren Spitzensport wie Tennis, Darts, Rugby, Boxen, UFC und Motorsport. Für 9,99 Euro im Monat könnt ihr Euch ein Abonnement sichern, der erste Monat ist sogar kostenlos. Das Abonnement ist jederzeit monatlich kündbar.

Hole dir jetzt den Probemonat für DAZN und schaue kostenlos Schalke vs. City!

Champions League live sehen: Achtelfinal-Übertragungen in Deutschland und Österreich

Die Übertragungen der Champions League unterscheiden sich in Deutschland und Österreich. Hier könnt ihr euch einen Überblick zu den Achtelfinal-Hinspielen schaffen.

Datum Heim Gast Liveticker Übertragung in Deutschland Übertragung in Österreich 19.02.2019 Olympique Lyon FC Barcelona SPOX DAZN DAZN 19.02.2019 FC Liverpool FC Bayern München SPOX Sky Sky 20.02.2019 FC Schalke 04 Manchester City SPOX DAZN DAZN 20.02.2019 Atletico Madrid Juventus Turin SPOX Sky Sky

Wann die Rückspiele stattfinden und wo ihr sie verfolgen könnt, seht ihr hier.