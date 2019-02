Champions League: Welches Spiel wird heute live auf Sky im TV übertragen?

Am Mittwoch stehen die letzten beiden Achtelfinal-Hinspiele in der UEFA Champions League auf dem Programm. Der Pay-TV Sender Sky und der Streamingdienst DAZN teilen sich dabei die Übertragungsrechte für die Partien des europäischen Wettbewerbs. Hier erfahrt ihr, welches der beiden Spiele heute live auf Sky ausgestrahlt wird.

Ab Dienstag, dem 5. März, geht es mit den Achtelfinal-Rückspielen in der Champions League weiter. Dieses werden selbstverständlich auch auf Sky oder eben DAZN zu sehen sein.

Champions League im Livestream: Dieses Spiel zeigt Sky

Das Spiel von Atletico Madrid gegen Juventus Turin wird heute live auf Sky übertragen. Ihr könnt sowohl das Einzelspiel auf Sky Sport 2 als auch die Konferenz mit dem Duell zwischen dem FC Schalke 04 gegen Manchester City auf Sky Sport 1 verfolgen. Zudem bietet der Pay-TV-Sender einen Livestream über Sky Go an. Dieses Personal steht für euch bereit:

Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Experten: Dietmar Hamann und Erik Meijer

Dietmar Hamann und Erik Meijer Kommentator: Roland Evers

Die Begegnung wird um 21 Uhr im Wanda Metropolitano in Madrid angepfiffen, jedoch beginnt die Vorberichterstattung schon um 19 Uhr auf Sky Sport 1. Ab 20.50 Uhr wird dann auf die eigentliche Partie geschalten.

Champions League heute live: Schalke vs. Manchester City

Das Parallelspiel der Knappen gegen die Citizen strahlt der Streamingdienst DAZN des Weiteren live und in voller Länge in Deutschland und Österreich aus.

Champions League: Die Highlights auf DAZN

Bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff stehen euch alle Highlights der Champions-League-Partien auf DAZN zur Verfügung. So auch die der beiden heutigen Achtelfinal-Hinspiele. Für nur 9,99 Euro im Monat könnt ihr ein Abonnement des Streamingdienstes erwerben, die ersten 30 Tage könnt ihr den Dienst sogar kostenlos testen.

JETZT den kostenlosen Probemonat holen und gratis Schalke sehen!

Solltet ihr die Begegnung zwischen dem FC Schalke 04 und Manchester City live am Bildschirm verfolgen wollen, dann schaltet ab 20.45 Uhr auf DAZN ein. Der Anpfiff ist ebenfalls um 21 Uhr, gespielt wird in in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen.

Moderator: Elmar Paulke

Elmar Paulke Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Per Mertesacker

Champions League: Die Achtelfinal-Rückspiele auf DAZN/Sky

Diese Rückspiele der Achtelfinals in der Champions League werden live auf DAZN und Sky übertragen: