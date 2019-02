Welches Champions-League-Spiel wird heute live auf DAZN im Livestream übertragen?

Auch am Mittwoch überträgt DAZN ein Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League live und in voller Länge. SPOX verrät euch, welche Partie das ist und wie ihr sie im Livestream verfolgen könnt.

Am heutigen Mittwochabend werden die letzten beiden Achtelfinal-Hinspiele in der UEFA Champions League ausgetragen. Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky teilen sich die Übertragungsrechte für die Partien des höchsten europäischen Wettbewerbs.

Champions League im Livestream: Dieses Spiel zeigt DAZN

Die Begegnung zwischen dem FC Schalke 04 und Manchester City wird heute Abend in Deutschland sowie Österreich live und in voller Länge auf DAZN übertragen. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen. Dieses Personal wird euch bereitstehen:

Moderator: Elmar Paulke

Elmar Paulke Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Per Mertesacker

Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 20.45 Uhr live aus dem Stadion.

Hole dir jetzt den gratis DAZN Probemonat und genieße 30 Tage lang kostenlos Livestreams in bester Qualität!

Champions League: Die Highlights der Achtelfinals auf DAZN

Zeitgleich empfängt Atletico Madrid Juventus Turin im Wanda Metropolitano in Madrid. Dieses Achtelfinal-Hinspiel wird auf Sky Sport 2 ausgestrahlt.

Allerdings könnt ihr euch die Highlights jedes Duells in der Champions League auch auf DAZN anschauen. Bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff stehen diese für euch bereit.

Ein Abonnement von DAZN kostet euch lediglich 9,99 Euro im Monat, die ersten 30 Tage könnt ihr das Angebot sogar völlig kostenfrei testen. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

Champions League: Die Achtelfinal-Rückspiele live auf DAZN

Diese Rückspiele der Achtelfinals in der Champions League werden live auf DAZN übertragen: