Tottenham Hotspur vs. BVB: Wer überträgt Borussia Dortmund live im TV und Livestream?

Heute treffen im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund aufeinander. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt.

Nachdem Tottenham und der BVB bereits in der Gruppenphase im vergangenen Jahr aufeinandertrafen, stehen sich die beiden Teams nun in der KO-Runde gegenüber. Im Achtelfinale kämpfen die Mannschaften von Lucien Favre und Mauricio Pochettino in einem von drei deutsch-englischen Duellen ums Weiterkommen.

Tottenham vs. Dortmund: Die Daten zum Achtelfinale

Das Spiel zwischen den Spurs und dem BVB findet heute um 21 Uhr im 90.000 Zuschauer fassenden Wembley-Stadion in London statt. Schiedsrichter der Partie ist der Spanier Mateu Lahoz.

Tottenham vs. BVB: Die Aufstellungen

Tottenham Hotspur: Lloris - Aurier, Alderweireld, Sanchez, Foyth, Vertonghen, Winks - Sissoko, Eriksen, Lucas - Son.

Lloris - Aurier, Alderweireld, Sanchez, Foyth, Vertonghen, Winks - Sissoko, Eriksen, Lucas - Son. Borussia Dortmund: Bürki - Hakimi, Toprak, Zagadou, Diallo - Witsel, Delaney - Sancho, Dahoud, Pulisic - Götze.

Spurs gegen BVB: Wer übeträgt im TV und Livestream?

Das Champions-League-Achtelfinale von Borussia Dortmund bei Tottenham Hotspur wird nicht im Free-TV übertragen. Das ZDF hat nach vielen Jahren die Rechte an der Königsklasse abgegeben. Auch die weiteren deutschen Sportsender Sport1 und Eurosport haben keine Übertragungsrechte für die Champions League.

Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel zwischen Tottenham und Dortmund nicht in voller Länge. Bei Sky und im Livestream bei Sky Go sind lediglich eine Konferenzschaltung sowie die Begegnung Ajax Amsterdam gegen Real Madrid zu sehen.

Der Streamingdienst DAZN teilt sich die Übertragung der Champions League mit Sky auf. So ist auch das Achtelfinal-Hinspiel des BVB nur auf DAZN live und in voller Länge empfangbar. Als Moderator fungiert Alex Schlüter, der durch Kommentator Jan Platte und Experte Per Mertesacker ergänzt wird. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.45 Uhr.

Ihr könnt DAZN für einen Monat kostenlos testen und bezahlt im Anschluss nur 9,99 Euro monatlich. Neben der Champions League zeigt der Streamingdienst auch Spiele aus der Serie A, Premier League, LaLiga und Ligue 1 live. Insgesamt erwarten euch jährlich 80.000 internationale Sportereignisse.

Das Achtelfinale im Überblick mit Tottenham und Dortmund