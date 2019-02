Tottenham Hotspur gegen Borussia Dortmund (BVB), der Schiedsrichter: Wer pfeift das heutige Achtelfinale?

In der Champions League spielt am heutigen Mittwoch Tottenham Hotspur gegen den BVB. Hier erfahrt ihr alles zum Schiedsrichter der Begegnung.

Die Partie zwischen Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund steigt heute um 21 Uhr im Wembley-Stadion von London. Hier erfahrt ihr alles rund um diese Partie.

Tottenham gegen den BVB: Spanier Lahoz ist der Schiedsrichter

Der 41-jährige Spanier Antonio Mateu Lahoz ist der Schiedsrichter des Champions-League-Achtelfinal-Hinspiels zwischen Tottenham und Dortmund. Lahoz ist Sportlehrer und Teil der Schiedsrichtervereinigung von Valencia.

Lahoz ist seit 1992 als Schiedsrichter aktiv und pfiff 2008 erstmals in der Primera Division. Seit 2011 ist er zudem als FIFA-Schiedsrichter aktiv.

Für Lahoz ist diese Partie die 27. insgesamt in der Champions League. Insgesamt blickt er bereits auf 62 Spiele in europäischen Klubwettbewerben zurück. Zudem war er bei der WM 2018 in Russland dabei sowie bei den U20-WMs 2015 und 2017. Darüber hinaus pfiff der Spanier auch Spiele bei den Olympischen Spielen 2016.

Seine Assistenten für das Spiel in Wembley sind Pau Cebrian Devis und Roberto del Palomar. Der vierte Offizielle ist Javier Estrada. Darüber hinaus steht ihm Alejandro Hernandez als Videoschiedsrichter sowie Juan Martinez Munuera als dessen Assistent zur Seite.

Spurs vs. Dortmund heute live - Antonio Mateu Lahoz pfeift das Duell

Diese Partien hat Antonio Mateu Lahoz mit deutscher und englischer Beteiligung bislang gepfiffen:

Datum Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 04/12/2012 Montpellier Herault SC FC Schalke 04 1-1 05/11/2013 FC Viktoria Plzen FC Bayern München 0-1 26/11/2013 Arsenal FC Olympique de Marseille 2-0 30/09/2014 Sporting Clube de Portugal Chelsea FC 0-1 22/10/2014 Galatasaray AS Borussia Dortmund 0-4 26/11/2014 PFC Ludogorets 1945 Liverpool FC 2-2 24/02/2015 Juventus Borussia Dortmund 2-1 26/08/2015 Club Brügge Manchester United 0-4 29/09/2015 FC Porto Chelsea FC 2-1 24/02/2016 FC Dynamo Kiew Manchester City 1-3 27/09/2016 PFC CSKA Moskau Tottenham Hotspur 0-1 21/02/2017 Manchester City AS Monaco 5-3 27/09/2017 Paris Saint-Germain FC Bayern München 3-0 17/10/2017 Manchester City SSC Napoli 2-1 10/04/2018 Manchester City Liverpool FC 1-2 19/09/2018 SL Benfica FC Bayern München 0-2 06/11/2018 FK Crvena Zvezda Liverpool FC 2-0

