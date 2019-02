Tottenham Hotspur gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und Livestream sehen

Am Mittwochabend trifft der BVB im Champions-League-Achtelfinale auf Tottenham Hotspur (in Deutschland ab 21 Uhr live auf DAZN). SPOX liefert euch alles, was ihr in puncto TV-Übertragung, Livestream und Liveticker zum Spiel Tottenham vs. BVB wissen müsst.

Der BVB erholt sich langsam aber sicher von der wochenlangen Verletzungsmisere. Genau zur richtigen Zeit. Das CL-Achtelfinale steht vor der Tür. Die Dortmunder setzten sich als Gruppenerster - aufgrund der Tordifferenz - gegen Atletico Madrid durch.

Tottenham gegen BVB heute live: Datum, Termin

Das Champions-League-Hinspiel wird im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen. Anpfiff der Begegnung zwischen Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund ist am heutigen Mittwochabend um 21 Uhr.

Tottenham Hotspur - BVB heute live im TV und Livestream

Im Free-TV gibt es, wie bereits bekannt, keine Live-Spiele der Champions League mehr zu sehen. Dafür gibt es die Achtelfinal-Partie zwischen den Tottenham Hotspur und dem BVB heute Abend live bei DAZN. In Österreich wird das Spiel von Sky übertragen. Auch die Highlights werden 40 Minuten nach Spielende noch einmal bei DAZN zur Verfügung gestellt.

Tottenham Hotspur vs. BVB heute im LIVE-TICKER

Abgesehen von Live-Übertragungen, kann das Spiel selbstverständich auch im Liveticker von SPOX verfolgt werden. Damit seid ihr auch unterwegs immer erstklassig informiert und bleibt auf dem Laufenden.

Champions-League-Achtelfinale zwischen Tottenham und BVB: Aufstellungen

Die Aufstellungen der beiden Mannschaften sind jetzt offiziell bekannt. So werden die Spurs und der BVB auflaufen:

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Foyth, Vertonghen, Winks, Sissoko, Eriksen, Lucas, Son

Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Foyth, Vertonghen, Winks, Sissoko, Eriksen, Lucas, Son Dortmund: Bürki, Hakimi, Toprak, Diallo, Zagadou, Witsel, Delaney, Dahoud, Sancho, Pulisic, Götze

BVB und Tottenham Hotspur heute live: Die Gruppenphase

Gruppe A mit Borussia Dortmund:

Pl. Team Sp. S U N Diff. Pkt. 1 Borussia Dortmund 6 4 1 1 +8 13 2 Atlético Madrid 6 4 1 1 +3 13 3 FC Brügge 6 1 3 2 +1 6 4 AS Monaco 6 0 1 5 -12 1

Gruppe B mit Tottenham Hotspur:

Pl. Team Sp. S U N Diff. Pkt. 1 FC Barcelona 6 4 2 0 +9 14 2 Tottenham Hotspur 6 2 2 2 -1 8 3 Inter Mailand 6 2 2 2 -1 8 4 PSV Eindhoven 6 0 2 4 -7 2

Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur: Der Schiedsrichter

Die Partie wird heute von Antonio Mateu Lahoz gepfiffen. Der Spanier ist 41 Jahre alt und agiert seit 2011 als FIFA-Schiedsrichter.