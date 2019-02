Die Stimmen zu Manchester United - PSG: "Berge sind zum Klettern da"

Manchester-United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer hat den Viertelfinaleinzug seiner Mannschaft trotz der 0:2-Pleite im Hinspiel gegen PSG noch nicht aufgegeben. PSG-Stürmer Kylian Mbappe macht bei seiner Mannschaft physische Defizite aus.

Die Stimmen und Reaktionen zu Manchester United gegen PSG im Überblick.

Ole Gunnar Solskjaer (Trainer Manchester United): "Man merkt, dass wir in letzter Zeit nicht viele Spiele auf diesem Level gespielt haben. Berge sind zum Klettern da. Man kann nicht sagen, dass es vorbei ist. Wir werden uns von heute an natürlich verbessern müssen, aber heute war ein Realitäts-Check."

Thomas Tuchel (Trainer Paris Saint-Germain): "Ich denke, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir waren auf der einen Seite sehr konzentriert, ausgeglichen, vorsichtig und aggressiv, auf der anderen Seite aber entspannt. Dank unserer Struktur kontrollierten wir das Spiel immer mehr im Laufe der Zeit. Wir haben in der ersten Halbzeit einige Bälle verloren, aber die zweite war viel besser. Es war ein verdienter Sieg, aber wir sind erst bei der Hälfte angekommen."

DAVID DE GEA: Der Spanier stand in der zweiten Hälfte unter Dauerbeschuss und verhinderte eine höhere Pleite Uniteds mit starken Paraden gegen Mbappe (53., 63.) und Bernat (64.). An ihm lag es nicht. Note: 2,5. ASHLEY YOUNG: In der ersten Hälfte machte Young vor allem mit großer Härte auf sich aufmerksam und hatte Glück, für seinen Bodycheck gegen Di Maria nicht Gelb-Rot gesehen zu haben. Nach der Pause sah er gegen Di Maria kaum noch Land. Note: 4,5. ERIC BAILLY: Er war es, der das Abseits von Di Maria vor dessen Assist zum 2:0 aufhob. Zudem befand er sich ein paar Mal nach Eckbällen wie die Kollegen im Tiefschlaf. Note: 5. VICTOR LINDELÖF: Er gewann kaum einen Zweikampf und war bei Eckbällen nicht immer auf der Höhe, ein krasser Fehler steht aber nicht zu Buche. Note: 4. LUKE SHAW: Shaw hatte mit die meisten Ballaktionen aller United-Akteure und versuchte von hinten anzutreiben. Sein geblockter Distanzschuss kurz nach der Pause war eine der gefährlicheren Chancen der Hausherren bis dahin. Note: 3. ANDER HERRERA: Herrera bemühte sich, Struktur ins Spiel der Red Devils zu bringen. Sein Distanzschuss in der 58. ging nur knapp am Kasten vorbei. Note: 3,5. NEMANJA MATIC: Der Kämpfer im Mittelfeld. Er bestritt mit die meisten Zweikämpfe seines Teams und spielte die meisten Pässe, die zu fast 90 Prozent auch ankamen. Eroberte zudem einige Bälle im Mittelfeld. Note: 3,5. PAUL POGBA: Die französische Krake blieb blass. Seine beste Aktion war ein Solo zur Grundlinie in der 16. Minute. Ansonsten kam nicht viel von Pogba, der sich immerhin gewohnt zweikampfstark zeigte. Sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot. Zu Unrecht. Note: 4. JESSE LINGARD: Lingard musste noch vor der Pause verletzt raus. Bis dahin war er zwar eifrig, aber wenig effektiv unterwegs. Seine auffälligste Szene war ein schwerer Fehlpass (24.) ins Seitenaus bei einem Konter in Überzahl. Note: 4. MARCUS RASHFORD: Rashford gab den einzigen Schuss aufs Tor der Gäste ab. Suchte zuweilen den besser postierten Mitspieler, war aber auch zumeist abgemeldet. Note: 4. ANTHONY MARTIAL: Der Franzose fand nie so richtig ins Spiel. Auf dem linken Flügel war er wirkungslos, hatte keinen Torschuss und verlor insgesamt sieben Mal den Ball. Zur Pause war für ihn Feierabend. Note: 5. ALEXIS SANCHEZ: Sanchez kam kurz vor der Pause ins Spiel und war dann den Rest des Spiels über komplett wirkungslos. Immerhin brachte er fast 90 Prozent seiner Pässe an. Note: 4,5. JUAN MATA: Ähnlich wie Sanchez blieb auch Mata in der zweiten Halbzeit unauffällig. Er gab immerhin einen Schuss ab, der aber ungefährlich blieb. Note: 4,5. ROMELU LUKAKU: Kam kurz vor Schluss und hatte keine Aktion mehr. Keine Note. GIANLUIGI BUFFON: Der alte Mann aus Italien verlebte einen insgesamt ruhigen Abend. Der 41-Jährige bekam nur einen Schuss von Rashford aufs Tor und parierte sicher. Note: 3,5. THILO KEHRER: Der Ex-Schalker hatte kaum Probleme im Abwehrzentrum. Er brachte fast 93 Prozent seiner Pässe an, beherrschte den Luftraum und kam auf fünf klärende Aktion. Note: 3. THIAGO SILVA: Der Abwehrchef hatte ebenso alles im Griff und klärte sogar zehn Mal im Spiel. Er überzeugte mit starkem Stellungsspiel und führte dadurch auch nur einen Zweikampf insgesamt - den er aber verlor. Note: 3. PRESNEL KIMPEMBE: In seinem 97. Spiel für PSG gelang Kimpembe erstmals ein Treffer. Er brachte Paris auf die Siegerstraße und führte sein Team mit acht Balleroberungen an. Note: 2. DANI ALVES: Dani Alves spielte wie üblich ungemütlich. Er leistete sich einige Fouls und entnervte damit so manchen Gegenspieler. Offensiv versuchte er wie üblich einige Fernschüsse, die aber kaum Torgefahr ausstrahlten. Note: 3,5. MARCO VERRATTI: Spielte die meisten Pässe bei PSG und hatte die meisten Ballaktionen. Jedoch waren dies meist eher Aktionen, die auf Sicherheit ausgelegt waren. Nach längerer Pause noch nicht wieder vollends der Alte. Note: 3. MARQUINHOS: Marquinhos war wohl der einzige Spieler bei PSG, der über die volle Distanz überzeugte. Spielte viele gefährliche Steilpässe und leitete so auch das 2:0 ein. Verlieh dem Spiel die nötige Struktur. Note: 2. JUAN BERNAT: Bernat lieferte eine solide Vorstellung und hatte über seine linke Seite kaum Probleme. Beste Aktion: Sein Schuss aus spitzem Winkel in der 64. Minute. Scheiterte an De Gea. Note: 3. ANGEL DI MARIA: In der ersten Hälfte bei seiner Rückkehr ins Old Trafford wie die meisten Kollegen eher blass, danach brutal effektiv: Di Maria bereitete das 1:0 per Ecke, das 2:0 aus dem Spiel heraus vor. Zudem legte er die Bernat-Chance auf. Note: 2. KYLIAN MBAPPE: Konnte seinen enormen Speed nur selten wirklich ausspielen, deutete ihn aber häufiger an. Das 2:0 machte er souverän, scheiterte zuvor bereits mit einem scharfen Kopfball an De Gea. Note: 2,5. JULIAN DRAXLER: Draxler präsentierte sich ordentlich. Er spielte saubere Pässe, gewann die Mehrzahl seiner Zweikämpfe, hatte aber nicht unbedingt zwingende Aktionen nach vorne. Note: 3. LEONARDO PAREDES: Paredes gab sein CL-Debüt für Paris in der Schlussphase, fiel aber nicht mehr großartig auf. Keine Note. COLIN DAGBA: Kam kurz vor Schluss für den angeschlagenen Di Maria. Hatte auch keine nennenswerten Aktionen mehr. Keine Note.

Kylian Mbappe: "Haben einen Fitnessabfall erlebt"

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain): "Das war wichtig, wir sind der nächsten Runde einen Schritt nähergekommen. Wir sind glücklich, aber es gibt noch ein Spiel. Wir werden uns darauf in den kommenden Wochen vorbereiten. Wir haben in den letzten 20 Minuten einen Fitnessabfall erlebt, daran müssen wir arbeiten."

... über die Spielstrategie: "Unsere Formation war ziemlich neu und wir brauchten Zeit, um uns anzupassen - das Mittelfeld war überfüllt."

... über seine Rolle als Mittelstürmer: "Der Trainer sagte mir, dass ich nicht so oft wie sonst an den Ball kommen würde. Er sagte, ich solle mich nicht zu tief fallen lassen, weil ich hinter die Verteidigung kommen soll. Es war ein bisschen schwierig, weil es neu war und ich lerne in dieser Rolle, aber ich habe ein Tor geschossen und wir haben gewonnen."

Thilo Kehrer: "Können einiges erreichen"

Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain): "Wir hatten ein schweres Spiel. Manchester hat sehr physisch gespielt. Wir haben in der ersten Halbzeit nicht die richtige Mischung aus Ballbesitzspiel und Kontern gefunden. Im zweiten Durchgang gelang uns das besser. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt. Wir haben als Mannschaft super zusammen verteidigt und angegriffen. Wenn wir die verletzten Spieler zurückbekommen, können wir einiges erreichen."

... über das Schlüsselduell zwischen Pogba und Marquinhos: "Wir haben sie natürlich analysiert. Wir wussten, dass die Schlüsselszenen bei United meistens über Pogba laufen. Deswegen waren wir immer eng am Mann. Marquinhos hat das sehr gut gemacht."

Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain): "Es war ein sehr schwieriges Spiel. Ich bin es nicht gewohnt, Tore zu schießen. Umso schöner war es, hier im Old Trafford einen so wichtigen Treffer zu erzielen. Wir haben in der ersten Halbzeit erkannt, deutlich mehr Druck entwickeln zu müssen."

... über Tuchel: "Er kommt hier in der Mannschaft sehr gut an. Wir mögen ihn alle sehr. Er ist auch ein Grund dafür, dass es so gut läuft."