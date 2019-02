Stimmen zu Schalke gegen Manchester City - Caligiuri: "Wir wollten nicht untergehen - das haben wir geschafft"

Daniel Caligiuri ist nach der 2:3-Pleite seines FC Schalke 04 gegen Manchester City zwar enttäuscht - sieht das Ziel des Spiels aber trotzdem erreicht. Leroy Sane spricht über seine Gefühle bei der Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.

Hier sind die Stimmen und Reaktionen zum Spiel.

Leroy Sane (Manchester City) über ...

... das Spiel: "Ich bin froh, hier noch gewonnen zu haben. Es war ein schwieriges Spiel heute. Darauf hat uns der Trainer eigentlich gut eingestellt, aber die Fans haben die Mannschaft gut nach vorne gepusht. Bei den Elfmetern haben wir nicht gut agiert. Danach ist es schwer, weil Schalke natürlich selbstbewusster wurde. Wir haben aber eine sehr gute Offensive und unsere Chancen genutzt."

... sein Tor: "Ich habe den Schuss sehr oft trainiert. Die Ecke ist freier, für einen Linksfuß ist es da natürlich einfacher. Das Tor gab nochmal einen Schub."

... Schalke: "Ich muss Schalke ein Kompliment machen. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, Tedesco hat sie sehr gut eingestellt. Er ist ein sehr, sehr guter Trainer."

... seine Rückkehr: "Ein unglaubliches Gefühl. Ich habe mich auch bei der Auslosung sehr gefreut. Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen, weil es sehr einzigartig hier mit den Fans ist. Da habe ich Gänsehaut bekommen."

Champions League: Einzelkritiken und Noten zu FC Schalke 04 - Manchester City © getty 1/29 Bastian Oczipka und Ralf Fährmann patzten. City-Keeper Ederson hielt zwar keinen Schuss, aber bereitete ein Tor vor. Leroy Sane wurde zum umjubelten Helden. Die Noten und Einzelkritiken zu FC Schalke 04 gegen Manchester City. © getty 2/29 Ralf Fährmann: Der Keeper zeigte sich völlig verunsichert und schenkte City mit seinem fatalen Fehlpass auf den überraschten Sane die frühe Führung. Auch beim 2:3 gab er eine unglückliche Figur ab. Note: 5. © getty 3/29 Daniel Caligiuri: Hatte defensiv gegen Sterlings Tempo oft das Nachsehen. Sein Foul ermöglichte den Freistoß, der im 2:2-Ausgleich mündete. Mit seiner einzigen nennenswerten Offensivaktion holte er den ersten Elfmeter heraus. Note: 4. © getty 4/29 Jeffrey Bruma: Der Last-Minute-Transfer fiel auch gegen das City-Starensemble nicht negativ auf. Wurde kaum ins Aufbauspiel eingebunden, blieb dafür aber nahezu fehlerfrei. Note: 3,5. © getty 5/29 Salif Sane: Ging Fährmanns fragwürdigem Zuspiel vor dem 0:1 nicht entgegen und trägt zumindest eine Mitschuld am Gegentreffer. Zeigte sich davon allerdings wenig verunsichert und blieb ohne weitere Fehler. Note: 3,5. © getty 6/29 Matija Nastasic: Nastasic übernahm gegen seinen Ex-Klub in der Defensive Verantwortung und schaltete Agüero, Serling und Co. weitgehend aus. Rettete zwischenzeitlich die Führung mit seiner Rettungstat. Note: 3. © getty 7/29 Bastian Oczipka: Der Außenverteidiger hatte Probleme gegen den quirligen Bernardo. Auch im Aufbauspiel immer wieder mit Fehlern. Während sein erster schlimmer Fauxpas in der Anfangsphase noch folgenlos blieb, trug er eine Mitschuld am 2:3. Note: 5. © getty 8/29 Weston McKennie: McKennie warf sich wie gewohnt in jeden Zweikampf und sprintete die Engländer an, wo er nur konnte. Auch wegen ihm war von De Bruyne und Co. nicht viel zu sehen. Note: 2,5. © getty 9/29 Suat Serdar: Zeigte sich nach seinen Horror-Auftritten in München und gegen Freiburg verbessert. Brachte über 90 Prozent seiner Pässe an den Mann und engte die Laufwege der City-Offensive ein. Note: 3. © getty 10/29 Nabil Bentaleb: Der Algerier agierte wie ein echter Anführer und bewies bei seinem Elfmeter-Doppelpack enorme Nervenstärke. Dreh- und Angelpunkt im Schalker Spiel, allerdings nicht komplett fehlerfrei. Note: 2. © getty 11/29 Hamza Mendyl: Stand überraschend erstmals seit Dezember wieder auf dem Feld und blieb in ungewohnter Rolle als Offensivkraft ohne nennenswerte Aktion. Nur 22 Ballaktionen in 63 Minuten. Note: 4. © getty 12/29 Mark Uth: Hatte als einzige echte Spitze einen schweren Stand und war kaum ins Spiel eingebunden. Rieb sich auf und machte viele Läufe, kam jedoch nur zu einem Torschuss. Note: 3,5. © getty 13/29 Guido Burgstaller: Kam in der 63. Minute für Mendyl. Seine erste und einzige Offensivaktion stoppte Otamendi rüde und kassierte dafür Gelb-Rot. Note: 3,5. © getty 14/29 Steven Skrzybski: Kam in der Schlussphase für den angeschlagenen McKennie. Blieb bis auf einen geblockten Schuss unauffällig. Keine Benotung. © getty 15/29 Amine Harit: Ersetzte Uth wenige Minuten vor dem Schlusspfiff. Keine Benotung. © getty 16/29 Ederson: Bekam zwei Schüsse auf sein Tor - zweimal vom Elfmeterpunkt, beide Male war er chancenlos. Möglichkeit sich auszuzeichnen, hatte Ederson keine. Mit einem starken Pass bereitete er Sterlings 3:2 vor. Note: 3. © getty 17/29 Kyle Walker: Solider, aber unauffälliger Auftritt des Rechtsverteidigers. Verzeichnete eine gute Passquote von knapp 90 Prozent. Note: 3,5. © getty 18/29 Fernandinho: Im Aufbauspiel war Fernandinho der entscheidende Mann. Er pendelte stets zwischen Innenverteidigung und Mittelfeld und kurbelte das Spiel an. Vollkommen überflüssig war sein Foul gegen Sane, das zum zweiten Elfmeter führte. Note: 3,5. © getty 19/29 Nicolas Otamendi: Mit seinem Handspiel verursachte er den ersten Schalker Elfmeter und sah dafür Gelb. Ein Foul gegen Burgstaller (68.) resultierte in der zweiten Gelben Karte. Platzverweis! Note: 5. © getty 20/29 Aymeric Laporte: Im Vorfeld des 1:0 hatte Laporte Glück, dass sein Rempler in der eigenen Hälfte nicht abgepfiffen wurde. Führte viele Zweikämpfe und gewann den Großteil davon. Note: 3. © getty 21/29 Kevin De Bruyne: Brachte mit seiner Dynamik stets Zug ins Spiel. Viermal schloss De Bruyne ab: Zweimal hielt Fährmann, zweimal ging der Ball knapp vorbei. Note: 3. © getty 22/29 Ilkay Gündogan: Stand im Schatten von De Bruyne und Silva und war der unauffälligste der drei City-Mittelfeldspieler. Immerhin eine starke Passquote von knapp 93 Prozent. Note: 3,5. © getty 23/29 David Silva: Mit seinem Ballgewinn ermöglichte er Agüeros Treffer zum 1:0, kurz nach der Pause bereitete er Agüero eine weitere Chance stark vor. Stets mit guten Ideen. Nach dem Otamendi-Platzverweis opferte ihn Guardiola und brachte Kompany. Note: 2,5. © getty 24/29 Bernardo Silva: Immer wieder ließ er seine Genialität im Dribbling aufblitzen und überspielte seinen Gegenüber Oczipka. Die letzte Konsequenz fehlte seinen Aktionen aber. Note: 3. © getty 25/29 Sergio Agüero: Schoss und köpfte aus allen Rohren. Insgesamt schloss Agüero sechs Mal ab, ins Tor traf er aber nur mit seinem Schuss in der 18. Minute. Note: 2,5. © getty 26/29 Raheem Sterling: Vor allem zu Beginn beider Halbzeiten war er ein steter Aktivposten auf dem linken Flügel. Nach der Agüero-Auswechslung rückte er ins Sturmzentrum und machte dann das 3:2. Bestritt die meisten Zweikämpfe aller Spieler. Note: 2. © getty 27/29 Vincent Kompany: Kam in der 70. auf den Platz und ersetzte in der Innenverteidigung den des Platzes verwiesenen Otamendi. Note: 3,5. © getty 28/29 Leroy Sane: Bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte saß Sane 78 Minuten lang auf der Bank - dann kam er für Agüero ins Spiel und traf mit einem sensationellen Freistoß zum 2:2. Keine Note. © getty 29/29 Oleksandr Zinchenko: Kam in der 87. Minute für De Bruyne. Keine Benotung.

Domenico Tedesco (Trainer FC Schalke 04): "Die Enttäuschung ist natürlich da, wenn man so ein Spiel abliefert und dann doch verliert. Da war mehr drin. Die Jungs haben Gas gegeben und Selbstvertrauen getankt. Wir hatten im Ballbesitz immer wieder Ruhephasen. Am Ende fehlte uns die Frische in Kopf und die Cleverness. Es ist bekannt, dass Ederson vom eigenen Tor fast bis zum gegnerischen kommt. Entsprechend müssen wir da tiefer stehen. Basti rutscht etwas weg. Die Aufmerksamkeit war nicht mehr ganz da."

Daniel Caliguiri (FC Schalke 04): "Es ist sehr, sehr bitter. Vor allem, weil wir so ein gutes Spiel gemacht haben. Mit einem Mann mehr und der Führung im Rücken muss man es besser ausspielen. Wir hätten den Ball mehr in den eigenen Reihen halten müssen und dann irgendwann das 3:1 machen. Dass Leroy den so reinhaut, schmerzt sehr. Wir wollten nicht untergehen, das haben wir geschafft. Wir können auch mit den ganz Großen mithalten."

Pep Guardiola (Trainer Manchester City): "Drei Tore in einem Auswärtsspiel sind sehr gut. Wir sind noch nicht im Viertelfinale, aber das Ergebnis ist sehr gut. Schalke hat nicht oft aufs Tor geschossen, aber zwei Mal getroffen. Leroy ist unglaublich. Er übt diese Situation jeden Tag viele Male und er hat den Unterschied gemacht. Wir sind noch nicht bereit, um die letzte Phase dieses Wettbewerbs zu erreichen.