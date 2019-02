Tottenham Hotspur gegen Borussia Dortmund: Der BVB in der Champions League heute im LIVE-TICKER

Heute Abend steigt in der UEFA Champions League das Achtelfinal-Hinspiel zwischen den Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund (in Deutschland live auf DAZN). In unserem LIVE-TICKER verpasst ihr nichts von der Partie des BVB bei den Spurs.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund JETZT im Liveticker: Zwischenstand: 0:0

5. | Die Spurs präsentieren eine klare Spielidee: Hoher Druck, frühe Ballgewinne und schnelle, direkte Pässe in die Spitze. Schon zweimal wird Son über halbrechts gesucht, aber Diallo stellt den Passweg gut zu. Auch Bürki ist sofort hellwach.

2. | Bei Tottenham sortieren sich in den ersten Minuten Foyth, Alderweireld und Sanchez zu einer Dreierkette in der Abwehr, davor "staubsaugen" Sissoko und Vertonghen die Bälle weg, Winks und Aurier kommen über die Seite. In der Spitze kommen die Lillywhites über das Duo Lucas/Son, die von Spielmacher Eriksen in Szene gesetzt werden sollen.

1. | Genug erzählt - es kann losgehen! Lahoz gibt die Partie frei, der BVB stößt an.

Spurs gegen BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER: Vor Beginn

vor Beginn | Angeführt von Mario Götze, der zum zweiten Mal Kapitän der Borussia (Premiere: 2:0 in Monaco) und auch der Spieler mit der größten Königsklassen-Erfahrung (57 Spiele) aller Akteure ist, betreten der BVB und Tottenham den Rasen. Noch begegnen sich die Protagonisten freundschaftlich und respektvoll, doch das wird sich in wenigen Minuten, wenn der Anpfiff ertönt ist, ändern - zumindest wenn es nach Delaney geht. Der Däne wird es im Mittelfeld mit Landsmann Christian Eriksen zu tun bekommen und hat bereits mit einem Augenzwinkern angekündigt, den Spielmacher der Londoner auf ganz besondere Art im Achtelfinale der Königsklasse Willkommen zu heißen: ''Ich werde ihn mit einer Grätsche begrüßen, dann sind wir gleich klar''.

vor Beginn | Schiedsrichter der Partie in London ist der Spanier Antonio Mateu Lahoz. Der Sportlehrer ist seit 1992 als Schiedsrichter aktiv und gehört seit 2011 zu den FIFA-Schiedsrichtern, außerdem ist er Teil der Schiedsrichtervereinigung von Valencia. Für den Spanier, der auch bei der WM 2018 in Russland Spiele leitete, ist es die 27. Partie insgesamt in der Champions League. Seine Assistenten sind Pau Cebrian Devis und Roberto del Palomar, vierter Offizieller ist Javier Estrada. Darüber hinaus steht nun für die K.o.-Phase auch der Videoschiedsrichter bereit, gestern wurde dieser noch nicht gebraucht. Mal sehen, ob Alejandro Hernandez sowie dessen Assistent Juan Martinez Munuera heute eingreifen müssen.

vor Beginn | Dem können die Dortmunder aber auch eine tolle Bilanz entgegenstellen: In der bisherigen Königsklassen-Saison schaffte es der BVB als einziges Team fünf Partien ohne Gegentor zu beenden. Ohne Gegentreffer aus London zurückzureisen wäre sicher ein großartiger Teilerfolg am heutigen Abend.

vor Beginn | Ein spannendes Detail dürfen die Westfalen dabei in ihrer Vorbereitung auf keinen Fall übersehen: Tottenham versteht es wie kaum eine andere Mannschaft, in den Schlussminuten eiskalt zuzuschlagen! Allein in der Gruppenphase holten die Spurs durch vier späte Treffer noch sechs enorm wichtige Punkte (von insgesamt acht!!). Gegen PSV drehte Kane das 0:1 durch zwei Treffer in den letzten zehn Minuten, Eriksen zwang Inter beim 1:0 ebenfalls erst zehn Minuten vor dem Schlusspfiff in die Knie - und das Ticket zur nächsten Runde löste Lucas Moura durch den Ausgleich in Barcelona erst in der 85. Minute.

vor Beginn | Mittelfeldmotor Thomas Delaney stellte vor dem Auswärtsspiel daher klar: ''Selbst wenn die deutschen Medien sagen, dass wir in großen Problemen stecken, weil wir in den vergangenen drei Spielen nicht gewonnen haben, besitzen wir immer noch großes Selbstvertrauen. Wenn Sie mich vor drei Wochen gefragt hätten, hätte ich dieselbe Antwort gegeben: Wir wollen weiterkommen''. Ebenso wenig überraschend kommt der Respekt von Pochettino vor der Borussia: ''Wir treffen auf eine Mannschaft, die in der Bundesliga an der Spitze steht und eine gute Saison spielt. Das ist eine starke Mannschaft, natürlich wird das schwer.''

vor Beginn | Auch in der Gruppenphase der Champions League waren die Gegensätze groß, während sich Dortmund ein furioses Duell mit Atletico Madrid um den Gruppensieg lieferte, führten die Engländer ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Inter Mailand um das zweite Ticket hinter dem FC Barcelona. Einzige Parallele: Beide gewannen ihr persönliches ''Finale'' im Fernduell am letzten Spieltag, Dortmund (2:0 in Monaco) überholte die Spanier (0:0 in Brügge) noch, Tottenham reichte ein 1:1 im Camp Nou, weil auch die Mailänder gegen PSV nicht über ein 1:1 hinauskamen.

vor Beginn | Die Form im heimischen Wettbewerb ist allerdings genau umgekehrt, Dortmund wartet durch die verschenkten Siege in Frankfurt (1:1) und gegen Hoffenheim (3:3) sowie dem Pokal-Aus im Elfmeterschießen gegen Bremen seit drei Pflichtspielen auf einen Sieg. Die Lillywhites auf der anderen Seite schieden zwar ebenfalls aus beiden Pokalwettbewerben (1:2 im League Cup gegen Chelsea sowie 0:2 im FA Cup gegen Crystal Palace) aus, gewannen zuletzt aber vier Liga-Partien in Folge.

vor Beginn | Vom aktuellen Verletzungspech abgesehen scheinen die beiden Mannschaften in dieser Saison nicht viel gemeinsam zu haben: Während Dortmund in der Bundesliga vor der Winterpause enteilte und mit fünf Zählern Vorsprung an der Ligaspitze thront, kämpft Tottenham in der Premier League bei fünf Punkten Rückstand auf das Spitzenduo Liverpool/Manchester City um den Anschluss im Meisterrennen.

vor Beginn | Je vier Änderungen also auf beiden Seiten im Vergleich zum Wochenende! Aurier, Alderweireld, Foyth und Lucas Moura spielen bei den Gastgebern für Trippier, Rose, Skipp und Llorente (alle auf der Bank), auf der anderen Seiten stehen Zagadou, Toprak, Delaney und Pulisic anstelle von Piszczek, Weigl (nicht im Kader), Philipp und Guerreiro (beide auf der Bank) in der Anfangsformation.

vor Beginn | Aber nicht nur die Westfalen sind verletzungsgeplagt, auch die Lillywhites gehen mit erheblichen Verlusten aus den letzten Wochen in das Hinspiel des Achtelfinales: Stürmerstar Harry Kane (Bänderriss im Sprunggelenk) fehlt ebenso wie Offensiv-Allrounder Dele Alli (Oberschenkelzerrung). Auch auf Linksverteidiger Ben Davies (Leistenzerrung) muss Spurs-Coach Mauricio Pochettino verzichten, ob die drei Tottenham-Akteure im Rückspiel zur Verfügung stehen werden, ist noch ungewiss - sicher kein Nachteil für den BVB!

vor Beginn | Während Königsblau und der deutsche Branchenprimus erst in einer Woche den Fuß in die Tür stellen können, macht Schwarzgelb den Auftakt der Bundesliga-Teams im Achtelfinale. Bevor wir auf die Aufstellungen blicken, klappern wir gleich die Personaldecke ab, die Trainer Lucien Favre ordentlich zu schaffen machen dürfte. Neben Kapitän Marco Reus (Muskelfaserriss) fehlen dem BVB im Londoner Wembley Stadium auch Stürmer Paco Alcacer (Schulterentzündung), Julian Weigl (grippaler Infekt) und Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek (Fußprobleme).

vor Beginn | 32 Teams sind in den Wettbewerb gestartet, standen sich in teils harten Fights in der Gruppenphase gegenüber und siebten sich gegenseitig aus, bis nach der Winterpause nur noch die 16 besten Mannschaften Europas übrig sind. Unter diesen befinden sich auch drei Titelanwärter aus der Bundesliga, Rekordmeister Bayern München, Vize Schalke 04 und der aktuelle Tabellenführer, Borussia Dortmund. Alle bekommen sie es mit Teams aus dem ''Mutterland'' des Fußballs zu tun, packen sie auch den Schritt in die nächste Runde? Gehen wir es an!

vor Beginn | Anpfiff der Partie ist heute Abend um 21 Uhr. Bereits tagsüber findet ihr in diesem Artikel jedoch alle relevanten Informationen.

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund: Die Aufstellungen

Spurs: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Foyth, Vertonghen, Winks, Sissoko, Eriksen, Lucas, Son

Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Foyth, Vertonghen, Winks, Sissoko, Eriksen, Lucas, Son BVB: Bürki, Hakimi, Toprak, Diallo, Zagadou, Witsel, Delaney, Dahoud, Sancho, Pulisic, Götze

Borussia Dortmund: Thomas Delaney über Jadon Sancho

"Er ist ein sehr gutes Talent. Jadon ist erst 18 Jahre alt, aber er spielt ausgezeichent. Ich fühle etwas Verantwortung, dass er mit den Füßen auf dem Boden bleibt. Ohne Zweifel hat er eine sehr große Zukunft vor sich", sagte der 27-Jährige in der PK vor der Partie gegen Tottenham.

Tottenham vs. Borussia Dortmund (BVB): TV und Livestream

In Deutschland hat sich DAZN die Rechte für die Live-Übertragung der Partie gesichert. Der Streamingdienst zeigt die Partie hierzulande exklusiv in voller Länge.

Sky hingegen, das wiederum das Parallelspiel in voller Länge zeigt, hat eine Konferenz im Angebot.

Tottenham Hotspur gegen BVB heute live sehen: So geht's

Wer noch kein DAZN-Abonnement besitzt, kann sich jetzt den Gratismonat holen und das gesamte DAZN-Angebot 30 Tage lang kostenlos testen. Danach kostet die Mitgliedschaft 9,99 Euro.

Neben ausgewählten Spielen der UEFA Champions League zeigt DAZN alle Partien der Europa League. Zudem hat der Streamingdienst unter anderem die Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 im Angebot.

Aber auch Fans vom US-Sport kommen bei DAZN auf ihre Kosten. So hat DAZN die NFL, NBA, MLB sowie Tennis, Darts und Boxen-Highlights im Programm.

Spurs vs. Borussia Dortmund: Der Schiedsrichter

Der Spanier Antonio Mateu Lahoz wird die Partie pfeifen. Der 41-jährige Spanier arbeitet hauptberuflich als Sportlehrer. Seit 2011 ist Lahoz als FIFA-Schiedsrichter aktiv und war auch bei der Weltmeisterschaft 2018 im Einsatz.

In der UEFA Champions League pfiff er bereits 21 Partien, drei davon in der laufenden Saison.

BVB in der Champions League: Gruppe, Ergebnisse, Spiele

Borussia Dortmund hat sich in der Champions League in der Gruppe A gegen Atletico Madrid, Brügge und Monaco durchgesetzt. In den sechs Gruppenspielen musste sich der BVB nur einmal geschlagen geben und stand am Ende mit 13 Punkte an der Tabellenspitze. Einzig das Gastspiel bei Atletico Madrid ging im November verloren. Es war gleichzeitig das einzige Spiel, in dem Dortmund ein Gegentor hinnehmen musste.

Das ist die Abschluss-Tabelle der Gruppe A: