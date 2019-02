PSG nach Sieg bei Manchester United: Thomas Tuchels Geniestreich

Paris Saint-Germain steht nach dem 2:0-Auswärtssieg bei Manchester United vor dem Einzug ins Champions-League-Viertelfinale. Thomas Tuchels Strategie geht auf. Ole Gunnar Solskjaer hingegen kassierte seine erste Niederlage als United-Trainer.

Der Geist von Jose Mourinho schien in der zweiten Halbzeit durch das Old Trafford zu schweben. Manchester United verfiel in alte Muster zurück. Von der mutigen Angriffsmentalität der Anfangsphase oder vielmehr der vergangenen Wochen war nichts mehr zu sehen. United war passiv und defensiv - Mourinho-Fußball.

Das Gesicht des United-Aufschwungs, Paul Pogba, blieb blass. Der Geist von Mourinho? Wohl eher das Resultat von Tuchels Strategie.

Dass Pogba derzeit zu den besten Mittelfeldspielern der Welt zählt, ist unbestritten. In den vergangenen zehn Pflichtspielen für United war der Weltmeister an 13 Treffern beteiligt (8 Tore, 5 Assists). "Wir wussten, dass die Schlüsselszenen bei United meistens über Pogba laufen", sagte Thilo Kehrer bei Sky. Zu diesem Schluss sind Teams wie Arsenal (1:3 gegen United) oder Tottenham (0:1) sicher auch schon gekommen. Entgegenwirken konnten sie dem dennoch nicht über 90 Minuten.

Marquinhos auf "Spezial-Mission" - Pogba entnervt

Tuchel probierte etwas Neues aus. Er zog Marquinhos von der Innenverteidigung ins zentrale Mittelfeld. Dass dieser Plan aufgehen würde, war längst nicht gesichert. Zwar spielte der Brasilianer schon gegen Lyon auf der Sechs. Erstens aber hatte er damals keinen Partner neben sich. Zweitens kassierte PSG die erste Saisonniederlage.

Im Duell mit United spielte Marco Verratti neben Marquinhos. Aus einem simplen Grund: Marquinhos war defensiv Pogba zugeteilt. "Das war die Spezial-Mission", erklärte er nach erledigter Aufgabe. Pogbas Ertrag: ein Torschuss, zwei Torschussvorlagen, 75 Prozent Passquote.

Pogba war entnervt. Seine Gelb-Rote Karte im Anschluss an ein Frustfoul passte ins Bild.

© getty

Kylian Mbappe: "Dafür kann man schnell bestraft werden"

Tuchel wurde für seine Risikofreude belohnt. "Es war ein neues System und wir waren es nicht wirklich gewohnt. Unser Mittelfeld war etwas überladen. Wir brauchten Zeit zur Anpassung", sagte Kylian Mbappe und merkte richtigerweise an: "Dafür kann man in der Champions League schnell bestraft werden."

Dass dies aber nicht passierte, war der guten Balance der PSG-Mannschaft geschuldet. Im Spiel gegen den Ball ließ sich Juan Bernat fallen und komplettierte die Viererkette in der Abwehr. Davor rückte Angel Di Maria ins linke Mittelfeld. Aus einem flexiblen 3-4-2-1 wurde ein diszipliniertes 4-4-2.

Thomas Tuchel gewinnt weiter Vertrauen seiner Spieler

"Die taktische Ausrichtung war entscheidend", lobte Marquinhos den Matchplan seines Trainers.

Presnel Kimpembe schob nach: "Er kommt hier in der Mannschaft sehr gut an." Sympathieträger oder nicht - darum geht es nicht. Solange die Spieler Tuchels Strategie vertrauen, ziehen sie mit ihm an einem Strang.

Paris Saint-Germain schlägt Manchester United: Die Pressestimmen © getty 1/13 Thomas Tuchel steht mit Paris Saint-Germain nach einem eindrucksvollen 2:0-Sieg bei Manchester United mit einem Bein im Viertelfinale der Champions League. SPOX präsentiert die Pressestimmen. © getty 2/13 L’EQUIPE (Frankreich): "Wie in einem Traum! Nach einer Vorführung im Theater der Träume ist das Viertelfinale für die Tuchel-Elf zum Greifen nahe. Di Maria begleicht die offene Rechnung mit seinem Ex-Klub." © getty 3/13 LE PARISIEN (Frankreich): "Welch eine Lektion! PSG untermauert mit dem 2:0 in Manchester seine Titelambitionen. Tuchel findet die richtigen taktischen Lösungen." © getty 4/13 FRANCE FOOTBALL (Frankreich): "Der erste Sieg einer französischen Mannschaft im Old Trafford – und was für einer! Kein Neymar? Kein Cavani? Kein Problem! Viele reden über Mbappe, aber was Marquinhos im Mittelfeld leistete, war exzellent." © getty 5/13 DAILY MIRROR (England): "United unterliegt PSG – aber nicht wegen der fehlenden Erfahrung von Solskjaer, sondern wegen der brillanten Leistung der Gäste. Nach dem Doppelschlag durch Kimpembe und Mbappe müssen die Red Devils einen Berg überwinden." © getty 6/13 THE GUARDIAN (ENGLAND): "Die Pariser beweisen, dass sie zu gut für United sind. Pogba verpasst das Rückspiel. Die Chancen sind nach dem 0:2 ohnehin gering." © getty 7/13 DAILY MAIL (England): "Eine Nacht zum Vergessen für die Red Devils. Di Maria wurde ausgebuht und mit einer Flasche beworfen, lachte nach zwei Vorlagen und einem 'Fu** off' Richtung Publikum aber am Besten." © getty 8/13 GAZZETTA DELLO SPORT (Italien): "Di Maria top, Pogba Flop: PSG stürzt United ins Verderben und bewirbt sich als Topfavorit auf den Champions-League-Titel." © getty 9/13 MARCA (Spanien): "Ein teuflisches PSG! Di Maria vernichtet seinen Ex-Klub. An einem Abend brachte der Argentinier das Old Trafford häufiger zum Aufstehen als in seiner gesamten Saison in Manchester. Er war ein Albtraum für das Theater der Träume." © getty 10/13 AS (Spanien): "Mbappe und PSG verbreiten Angst. Der junge Franzose sorgte mit der Unterstützung von Di Maria dafür, dass Neymar und Cavani nicht gebraucht wurden." © getty 11/13 EL PAIS (Spanien): "PSG nimmt das Old Trafford ein. Ohne Neymar und Cavani, aber mit den überragenden Mbappe, Di Maria und Verratti setzten die Franzosen in Manchester ein Zeichen der Autorität." © getty 12/13 MUNDO DEPORTIVO (Spanien): "Mbappe genial, Pogba verliert die Nerven. Solskjaers Revolution bei United ließ viele glauben, sein Team könne es mit den ganz Großen Europas aufnehmen. Die Realität war eine andere." © getty 13/13 SPORT (Spanien): "PSG sorgt für den Hammer im Old Trafford. Die Vorzeichen standen alles andere als rosig für die Mannschaft von Tuchel. Sie hielt dem Druck stand und knackte das beste United seit Jahren."

Bezeichnend dafür war Mbappes Resümee über seine neue Rolle im Sturmzentrum. Der Angreifer schien leichte Zweifel zu haben: "Der Trainer sagte mir, dass ich nicht so oft wie sonst an den Ball kommen würde. Er sagte, ich solle mich nicht zu tief fallen lassen, weil ich hinter die Verteidigung kommen soll. Es war ein bisschen schwierig, weil es neu war und ich lerne in dieser Rolle, aber ich habe ein Tor geschossen und wir haben gewonnen."

Und genau darauf kommt es an. Tuchel gewann nicht nur das Trainerduell mit Solskjaer, sondern auch noch ein Stück weit mehr das Vertrauen seiner Spieler.

PSG schöpft Selbstvertrauen aus Plan D

Tuchel kann Plan B - oder eben Plan D. "Dann müssen wir eben auf Plan D zurückgreifen", hatte er noch vor der Partie gesagt, als klar war, dass Neymar und Edinson Cavani verletzt ausfallen. Gerade in Abwesenheit der verletzten Superstars steigert ein solcher Sieg das Selbstvertrauen zusätzlich.

Mbappe brachte das direkt nach dem Sieg zum Ausdruck: "Die Menschen müssen aufhören, Angst zu schüren und Angst zu haben. Natürlich ist Neymar überaus wichtig und Cavani ist fundamental, aber Fußball wird auf dem Platz gespielt. Das haben wir heute Abend gezeigt. Keine Angst, es geht uns gut."

© getty

Dass PSG selbst ohne diese wichtigen Stützen ein Team in absoluter Topform dominiert, macht Mut und Hoffnung auf mehr. "Wenn wir die verletzten Spieler zurückbekommen, können wir einiges erreichen", sagte etwa Kehrer.

Während Neymar (Mittelfuß-Verletzung) wohl auch noch im Rückspiel in drei Wochen fehlen wird, könnte Cavani (Hüftverletzung) möglicherweise mithelfen, den Einzug ins Viertelfinale zu sichern. Dann muss sich Solskjaer wohl auf noch mehr Pläne gefasst machen.