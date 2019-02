Champions League: Manchester United gegen PSG (Paris Saint-Germain) - Termin, Übertragung

Im Achtelfinale der UEFA Champions League spielt Manchester United gegen Paris Saint-Germain. Wann das Spiel stattfindet und wo ihr im TV und Livestream United gegen PSG verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Manchester United hat sich durch Neu-Trainer Ole Gunnar Solskjaer auf den vierten Rang der Premier-League-Tabelle vorgearbeitet. Nun soll gegen den Seriensieger der Ligue 1, Paris Saint-Germain, auch in der Champions League ein Erfolg her.

Manchester United vs. PSG: Termin

Das Hinspiel zwischen Manchester United und PSG findet am 12. Februar um 21 Uhr statt. Am 6. März kommt es dann in Paris zum Rückspiel.

Manchester United vs. PSG: Übertragung in TV und Livestream

Die Champions League wird in Deutschland und Österreich vom Streamingdienst DAZN und Pay-TV-Sender Sky übertragen. Das Hinspiel seht ihr in Deutschland exklusiv auf Sky, in Österreich hingegen ist DAZN an der Reihe.

Bei DAZN könnt ihr neben der Champions League auch alle Partien der Europa League, Serie A, Ligue 1, Primera Division sowie ausgewählte Spiele der Premier League und weiterer Top-Ligen verfolgen. Dazu kommen ebenfalls Freunde des US-Sports, Darts, Tennis, Boxen, Hockey und noch weiterer Sportarten auf ihrer Kosten.

Champions-League-Achtelfinale, Hinspiele: Wer zeigt was?