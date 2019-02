Javi Martinez als Feuerlöscher des FC Bayern: Einer wie keiner

Als wunder Bayern-Punkt gegen die schnellen Mopeds von der Mersey ausgemacht, trumpfte der für den angeschlagenen Leon Goretzka kurzfristig in die Startelf gerutschte Javi Martinez in Anfield auf wie zu seinen besten Zeiten. Mit seiner beispiellosen Kampfeslust bewarb sich der baskische Feuerlöscher für eine Zukunft beim Rekordmeister über den Sommer hinaus - wenngleich keineswegs als unangefochtene Stammkraft.

Javi Martinez schritt breitgrinsend durch die Katakomben des Liverpooler Fußballtempels, nach dem 0:0 im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales unterhielt sich der Spanier noch mit einem Freund per Videochat. "Es war ein gutes Spiel, wir können zufrieden sein", sagte er den Journalisten nur im Vorbeigehen.

Ein gutes Spiel, das war es tatsächlich. Von der Mannschaft, aber auch von Martinez selbst. Wobei der Ausdruck "gut" in Bezug auf die Leistung des Routiniers aus der baskischen Kleinstadt Estella-Lizarra nach diesem kalten und verregneten Dienstagabend eher untertrieben daherkam. "Richtig gut", "hervorragend" oder "fantastisch" schon eher. So nannte beispielsweise Hasan Salihamidzic den Vortrag von Martinez an der Anfield Road. "Wenn man jemand heraus nehmen kann", lobte der Sportdirektor des Rekordmeisters, "dann Javi."

Ausgerechnet Javi. Der, der sein Dasein in letzter Zeit hauptsächlich auf der bayerischen Ersatzbank gefristet hatte. Der, der die Allianz Arena in letzter Zeit oft wortlos und mit finsterer Miene verlassen hatte. Das Spiel gegen die Reds war tatsächlich sein erstes von Beginn an seit dem 27. Januar. Vier Partien lang musste sich der 30-Jährige mit der Rolle des Reservisten begnügen. Leon Goretzka erhielt neben Thiago und James Rodriguez zumeist den Vorzug im Dreier-Mittelfeld von Trainer Niko Kovac.

Großer Kampf in Liverpool: Goretzka-Ersatz Martinez überzeugt

Diese Konstellation wäre wahrscheinlich auch in Liverpool zu sehen gewesen, hätte sich eben jener Goretzka nicht kurzfristig mit einer Reizung im rechten Knöchel außer Gefecht gemeldet. Und da sich das Experiment mit Joshua Kimmich auf der Sechs und Rafinha hinten rechts zuletzt gegen Bayer Leverkusen nicht gerade als erfolgsversprechend erwiesen hatte und das Risiko zu hoch war, den jungen Renato Sanches in einem Hexenkessel wie Anfield ins kalte Wasser zu werfen, schlug die Stunde von Martinez.

Eine glückliche Fügung für die Münchner. Denn der Goretzka-Ersatz überzeugte trotz seiner Defizite in puncto Schnelligkeit und Spieleröffnung auf Knopfdruck wie zu seinen besten Zeiten. Er bestritt die meisten Zweikämpfe seiner Mannschaft (18), von denen er bis zur 70. Minute 70 Prozent für sich entschied. Danach schlichen sich noch ein, zwei Ungenauigkeiten ein, doch insgesamt war es ein runder, weil beherzter Auftritt des Mannes mit der Nummer 8. Das befand auch Mats Hummels.

"Er hat unglaublich viel weggeräumt, hat sich in jeden Ball hineingeworfen und viele brenzlige Situationen gelöscht. Das war ein Spiel, das wie für ihn gemacht war. Er war heute enorm wertvoll für uns", schwärmte der Innenverteidiger von seinem Vordermann.

Champions League: Einzelkritiken und Noten zu Liverpool - Bayern München © getty 1/28 Vor dem Duell des FC Bayern München mit Liverpools Top-Offensive stand vor allem die zuletzt wackelige Defensive des deutschen Rekordmeisters im Fokus. Doch Hummels, Süle und Co. bestanden die Feuerprobe. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/28 Alisson: Leistete sich den einen oder anderen Fehlpass, vertändelte den Ball gegen Lewandowski (16.). Kein wirklich sicherer Rückhalt - wenn auch auf der Linie nicht richtig gefordert. Note: 4. © getty 3/28 Trent Alexander-Arnold: Offensiv vereinzelt mit guten Impulsen durch Flanken, hatte die meisten Ballaktionen der Reds. Leistete sich aber im Vorwärtsgang immer wieder unnötige Ballverluste (insgesamt 33!). Note: 4. © getty 4/28 Joel Matip: Eine Leistung mit Licht und Schatten. Einerseits mit erfolgreicher, aktiver Verteidigung. Andererseits inkonsequent bei Klärungsversuchen. Schoss beinahe ins eigene Tor und scheiterte am anderen Ende des Feldes zweimal kläglich. Note: 4. © getty 5/28 Fabinho: Zu Beginn merklich verunsichert auf ungewohnter Position. Nachlässigkeiten im Zweikampf und bei Klärungsversuchen, Abstimmungsprobleme mit Matip und Alisson. Verbesserte sich mit zunehmender Spieldauer. Note: 4. © getty 6/28 Andrew Robertson: Energisch, aber ineffizient. Kam gegen Gnabry nicht zurecht. Verlor aber auch offensiv zu viele Zweikämpfe. Dazu mit Ungenauigkeiten im Passspiel – auch unter Druck beim Spielaufbau. Note: 4,5. © getty 7/28 Georginio Wijnaldum: Ballsicherer Antreiber im Mittelfeld. Mit Ausnahme des Zusammenspiels mit Firmino vor dessen Heber (45.) aber ohne nennenswerte Akzente. Note: 3,5. © getty 8/28 Jordan Henderson: Hybrid aus Zweikampfmonster und Spielmacher. Verteilte die Bälle sowohl horizontal als auch vertikal mit beeindruckender Präzision – wie beim Traumpass auf Salah (12.). Note: 2. © getty 9/28 Naby Keita: Rieb sich ähnlich wie Henderson in Zweikämpfen auf und gewann auch die Mehrzahl davon. Mit Ball am Fuß aber etwas zu ungenau. Nach 76 Minuten war Schluss. Note: 3,5. © getty 10/28 Mohamed Salah: Längst nicht so gefährlich wie gewohnt. Hatte zwei gute Chancen. Der lange Ball von Henderson war schwer zu verarbeiten (12.), sein Kopfball in der 24. Minute war zu unplatziert. Ansonsten blass. Note: 4,5. © getty 11/28 Roberto Firmino: Ließ sich immer wieder fallen, um das Spiel dann als Wandspieler schnell zu machen. War durch sein tolles Direktspiel in nahezu jedem Angriff der Reds essentiell. War an 4 Schüssen direkt beteiligt. Note: 2,5. © getty 12/28 Sadio Mane: War bei Kimmich relativ abgemeldet. Brachte sich zwar in Abschlusssituationen, wählte aber oft den schwierigsten Weg. Scheiterte bei seinem starken Flugkopfball an Neuer. Note: 3,5. © getty 13/28 James Milner: Ersetzte Keita nach 76 Minuten. Hatte keinen Einfluss mehr auf das Spiel. Keine Bewertung. © getty 14/28 Divock Origi: Kam in der 76. Minute für Firmino. Sammelte nur noch vier Ballaktionen. Keine Bewertung. © getty 15/28 Manuel Neuer: Erlebte einen unerwartet ruhigen Abend an der Anfield Road. Musste lediglich einmal ernsthaft zupacken, als Mane kurz vor Schluss einen Flugkopfball aufs Tor brachte. Wach, als er gebraucht wurde. Note: 3,5. © getty 16/28 Joshua Kimmich: Von Beginn an unglaublich motiviert. Bekam es zumeist mit Mane und Robertson zu tun, die allerdings nicht sonderlich glänzen konnten. Holte sich früh Gelb ab und fehlt im Rückspiel. Nach vorne weitestgehend blass. Note: 3. © getty 17/28 Niklas Süle: Der Fels in Bayerns Brandung. Süle räumte sämtliche hohe Bälle ab, die so in den Strafraum gesegelt kamen. Zudem wartete der Nationalspieler mit einer hervorragenden Passquote auf. Sehr unaufgeregter Auftritt. Note: 2,5. © getty 18/28 Mats Hummels: Über 70 Prozent seiner Zweikämpfe entschied Hummels für sich. Klärte diverse Male in brenzligen Situationen. Der Innenverteidiger meldete sich nach seinen Strauchlern zuletzt in der Bundesliga und im DFB-Pokal eindrucksvoll zurück. Note: 2. © getty 19/28 David Alaba: Hielt den gefürchteten Mohamed Salah in Schach und schaltete sich vor allem im ersten Durchgang immer wieder ins Offensivspiel ein. Mission des Abends zufriedenstellend erfüllt. Note: 2,5. © getty 20/28 Javi Martinez: Der Goretzka-Vertreter erledigte seinen Job mit Bravour. Machte genau das, was ihn einst so wertvoll machte: Löcher zulaufen, stark antizipieren und Zweikämpfe gewinnen. Der vielleicht Beste in einer starken Bayern-Mannschaft. Note: 2. © getty 21/28 Thiago: Viele Ballaktionen, aber auch die meisten -verluste. 13-mal schenkte Thiago die Kugel wieder her. Ansonsten sehr lauffreudig, allerdings ohne die magischen Momente, die man beim Spanier auch schon bestaunen durfte. Note: 4. © getty 22/28 Serge Gnabry: Sorgte immer wieder für Wirbel, traute sich ins Eins-gegen-eins und stellte Robertson mehrfach vor Probleme. Zudem mit zwei guten Abschlüssen aus der Distanz. Note: 2,5. © getty 23/28 James: Hat schon durchaus bessere Leistungen im Bayern-Dress abgeliefert. Haute sich rein und versuchte immer wieder, vorne Druck aufzubauen. Blieb darüber hinaus aber ziemlich glücklos in einigen Aktionen. Note: 4. © getty 24/28 Kingsley Coman: Spielte nach überstandener Knöchelverletzung von Beginn an, blieb aber unauffälliger als sein Pendant auf der rechten Seite. Sehr engagiert auch in der Rückwärtsbewegung, gewann aber nur 10 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 25/28 Robert Lewandowski: Rieb sich für die Mannschaft auf, konnte aber kaum Akzente setzen. Der Pole hatte das 1:0 auf dem Schlappen, brauchte aber zu lange für den Abschluss. Matip "klärte" und schoss Alisson ab. Note: 4. © getty 26/28 Franck Ribery: Kam in der 81. Minute für Landsmann Coman, konnte aber nichts Entscheidendes mehr beitragen. Keine Bewertung. © getty 27/28 Renato Sanches: Durfte wenige Minuten Anfield-Luft schnuppern. Keine Bewertung. © getty 28/28 Rafinha: Ersetzte Gnabry kurz vor Abpfiff. Keine Bewertung.

Kovac und Klopp schwärmen von Martinez

Martinez stand sozusagen sinnbildlich für die in dieser Saison ungewohnte Mentalität der Bayern, den eigenen Schweinehund zu überwinden und jeden noch so nervigen Laufweg anzunehmen. Nicht kopflos, sondern klug. Der Rechtsfuß eroberte dank starker Antizipationen die meisten Bälle seiner Mannschaft (9), leitete damit allen voran in Hälfte eins sogar den ein oder anderen gefährlichen Gegenstoß ein.

"Die letzte Linie der Bayern war stark. Und wenn du dann noch den Martinez davor hast, hilft das durchaus", sagte Liverpool-Coach Jürgen Klopp. Sein Gegenüber Kovac hob die "Persönlichkeit" des spanischen Weltmeisters von 2010 hervor. An solch heiklen Europapokalabenden benötige man "Spieler, die das schon einmal erlebt haben".

Gerade deshalb würden die Bayern gut daran tun, den 2012 für 40 Millionen Euro von Athletic Bilbao verpflichteten Martinez in ihre Zukunftsplanungen mit einzubeziehen und ihn dazu zu bewegen, seinen bis 2021 datierten Vertrag zumindest zu erfüllen anstatt eine vorzeitige Rückkehr gen Heimat ins Auge zu fassen.

Martinez: Alternativer Spielertyp für alternative Anlässe

Er wird nicht schneller, er wird nicht kreativer - aber seine kämpferische Präsenz, die in der jüngeren Vergangenheit nur Mark van Bommel oder Arturo Vidal verkörperten, kann in Spielen wie in Liverpool ohne viel Ballbesitz Gold wert sein.

Corentin Tolisso besitzt die Anlagen, um in die Martinez-Rolle hineinzuwachsen, braucht nach seiner schweren Knieverletzung aber noch viel Zeit. In den meisten Fällen werden Martnez' Stärken aber nicht so gefragt sein wie in Liverpool. In der Bundesliga, wenn sich für gewöhnlich mehr als zwei Drittel der Bayern-Gegner hinten reinstellen, braucht es mehr Fantasie. Die Fantasie eines Goretzka oder Thiago.

"Man kann eine Partie nicht auf eine andere übertragen", betonte daher auch Hummels, "es werden verschiedene Spielertypen für verschiedene Aufgaben benötigt." Der kommende Gegner am Samstag in der Bundesliga, Hertha BSC, wird dem baskischen Feuerlöscher wohl nicht so gelegen kommen.

Die nächsten fünf Pflichtspiele des FC Bayern