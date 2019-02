FC Schalke gegen Manchester City: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights und LIVE-TICKER zur Champions League

Der FC Schalke trifft im heutigen Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League auf Manchester City. Wo ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt und wann die Begegnung stattfindet, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Mittwoch empfängt der FC Schalke den englischen Meister Manchester City in der Champions League. Im Achtelfinal-Hinspiel der Königklasse treffen gleich mehrere Spieler auf ihren Ex Klub.

Für den Schalker Matija Nastasic ist es das Wiedersehen mit dem Ex-Klub, für den er von 2012 bis 2015 spielte. Der 18-jährige Rabbi Matondo wechselte erst in diesem Winter für neun Millionen Euro von den Himmel- zu den Königsblauen.

Der Ex-Schalker Leroy Sane kehrt seit seinem Wechsel zu Manchester City im Sommer 2016 das erste Mal an seine Ausbildungsstätte zurück. Alle Informationen rund um das Spiel findet ihr hier.

FC Schalke gegen Manchester City: Wo und Wann findet das Spiel statt?

Das Achtelfinal-Hinspiel zwischen dem FC Schalke und Manchester City findet am heutigen Mittwoch in der Schalker Veltins Arena um 21.00 Uhr statt. Schiedsrichter Carlos del Cerro leitet das Spiel.

FC Schalke gegen Manchester City heute live im TV und Livestream

Das Spiel wird in Deutschland und Österreich exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen. Die Übertragung inklusive Vorberichterstattung beginnt bereits um 20.45 Uhr live aus dem Stadion.

Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Moderator: Elmar Paulke

Elmar Paulke Experte: Per Mertesacker

Ein Abonnement für DAZN kostet lediglich 9,99 Euro monatlich. Die Streamingplattform bietet neben der Champions League auch noch weiteren europäischen Spitzenfußball aus der Europa League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und der Premier League. Mit der NBA, NFL, NHL und MLB hat DAZN ein umfassendes US-Sport-Angebot im Repertoire. Zudem bietet euch DAZN auch noch Sportarten wie Darts, Boxen, UFC, Motorsport oder Rugby.

Hole dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und genieße DAZN! Verfolge FC Schalke gegen Manchester City live und voller Länge!

FC Schalke vs. Manchester City heute im LIVE-TICKER

Solltet ihr keine Möglichkeit haben das Spiel live anzusehen, könnt ihr jederzeit den ausführlichen Liveticker von SPOX mitlesen.

FC Schalke vs. Manchester City heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke-Trainer Domenico Tedesco sorgte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel für eine Überrraschung: Obwohl Alexander Nübel, in der Liga zuletzt gesperrt und eigentlich zur neuen Nummer 1 erklärt, spielberechtigt ist, hütet Ralf Fährmann am Mittwoch das Tor.

FC Schalke: Fährmann - D. Caligiuri , S. Sane, Nastasic, Oczipka- McKennie, Bentaleb- Matondo, Uth, Konoplyanka- Kutucu

Fährmann - D. Caligiuri , S. Sane, Nastasic, Oczipka- McKennie, Bentaleb- Matondo, Uth, Konoplyanka- Kutucu Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Otamendi, Laporte- Fernandinho- Silva, Gündogan- Sterling, Aguero, L. Sane

FC Schalke gegen Manchester City: Alle Duelle im Überblick