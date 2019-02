Am Dienstagabend gastiert der FC Bayern München in der Champions League beim FC Liverpool. In unserem Live-Ticker zum Achtelfinal-Hinspiel verpasst ihr nichts zum Duell zwischen dem FCB und den Reds.

Alle Informationen zur Live-Übertragung findet ihr in diesem Artikel. In unserem Live-Ticker werden wir euch vor dem Anpfiff mit allen relevanten Updates, Informationen und News zur Personal-Lage rund um den Kracher versorgen.

FC Liverpool gegen FC Bayern München heute im LIVE-TICKER

13.30 Uhr: Anpfiff der Partie zwischen Liverpool und Bayern ist um 21 Uhr.

FC Bayern beim FC Liverpool: TV und Livestream

Die Bayern müssen im Achtelfinale der Champions League zunächst auswärts ran, denn das Hinspiel wird an der Anfield Road ausgetragen. Das Duell wird in Deutschland und Österreich nicht im Free-TV übertragen.

Stattdessen hat Sky die Exklusiv-Rechte für die Live-Übertragung. Sky bietet zudem einen Livestream im Internet an: Hier geht's zu Sky Go. Auf Sky könnt ihr zudem die Konferenz anschauen.

So begleitet Sky die Champions League am Dienstag:

Moderation: Sebastian Hellmann

Experten: Lothar Matthäus & Erik Meijer

Gäste: Michael Ballack und Markus Hörwick

Kommentar: Wolff Fuss

Co-Kommentar: Dietmar Hamann

FC Bayern vs. Liverpool: Highlights

Rund 40 Minuten nach Abpfiff des Spiels könnt ihr die Highlights von Bayern vs. Liverpool auf DAZN sehen. Außerdem wird das Parallelspiel zwischen dem FC Barcelona und Olympique Lyon live in voller Länge auf DAZN übertragen. DAZN ist ein Streaming-Dienst, der 2016 gegründet wurde und seitdem zahlreiche Rechte für sämtliche Live-Sportevents erworben hat. Wer noch kein DAZN-Abonnement hat, kann sich den kostenlosen Probemonat holen.

JETZT den Probemonat holen und kostenlos die Highlights von Bayern sowie Barca live sehen!

FC Bayern in der Champions League: Achtelfinale gegen Liverpool

In der Gruppe E hat sich Bayern gegen Ajax, Benfica und AEK Athen souverän als Gruppensieger durchgesetzt. Dabei mussten die Bayern zwar zwei Remis gegen Ajax hinnehmen, gingen aber ungeschlagen aus der Gruppenphase hervor. Mit 14 Punkten landete der FCB vor dem niederländischen Rekordmeister auf dem ersten Platz.

Bayerns Gruppe E: Tabelle

Team Siege Remis Pleiten TD Punkte FC Bayern 4 2 0 10 14 Ajax 3 3 0 6 12 Benfica 2 1 3 -5 7 Athen 0 0 6 -11 0

Liverpool hingegen hatte eine schwierigere Gruppe und konnte sich nur knapp für die K.o.-Phase qualifizieren. Hinter Paris Saint-Germain und punktgleich mit Napoli erkämpften sich die Reds den zweiten Platz.

FC Liverpools Gruppe C: Tabelle