FC Liverpool - FC Bayern im TV und Livestream: Wer zeigt / überträgt das Champions-League-Achtelfinale?

Am Dienstagabend stehen zwei Achtelfinal-Spiele der Champions League auf dem Spielplan. Der FC Bayern ist als einziger deutscher Vertreter im Einsatz und spielt gegen den FC Liverpool. SPOX zeigt euch, wie ihr die Partie live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Neben dem Spiel zwischen Bayern und Liverpool treffen auch der FC Barcelona und Olympique Lyon aufeinander. Alle Informationen zu dieser Partie gibt es in diesem Artikel.

© getty

Liverpool FC - FC Bayern München: Live-Übertragung im Free-TV oder Pay-TV?

Das Spiel Liverpool vs. Bayern wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Sowohl in Deutschland als auch Österreich wird das Achtelfinal-Hinspiel des FC Bayern in Liverpool vom Pay-TV-Sender Sky übertragen.

Wie üblich bietet Sky seinen Kunden mit Sky Go auch einen Livestream an. Hier entlang.

Zeigt DAZN Liverpool - Bayern?

Eine Live-Übertragung der Partie Liverpool FC gegen Bayern München wird es bei DAZN nicht geben. Dafür stehen 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights der Begegnung auf DAZN bereit.

Neben Highlight-Clips und Live-Spielen der UEFA Champions League, überträgt DAZN alle 205 Spiele der Europa League in dieser Saison. Möchtet ihr auch beste Re-Live- und Live-Sportinhalte aus der Welt des Fußball, Basketball und vielen weiteren Sportarten? Im Rahmen des kostenfreien Probemonats, könnt ihr das diverse Sportangebot für einen Monat testen. Danach erhaltet ihr das volle Sportspektrum für nur 9,99 Euro/Monat.

FC Bayern gegen FC Liverpool: Champions League im LIVETICKER

Für alle Champions-League-Fans, die das Spiel nicht an den Bildschirmen verfolgen können, gibt es mit unserem Liveticker eine Alternative. SPOX hat neben der Champions League und Europa League alle Partien der Bundesliga, 2. Liga und auch 3. Liga im Liveticker.

Liverpool vs. Bayern: Alle Infos auf einen Blick

Anders als noch in vergangenen Champions-League-Saisons, werden alle Partien der UEFA Champions League um 21 Uhr angepfiffen. Auch das Hinspiel zwischen Bayern und Liverpool findet heute ab 21 Uhr statt.

Das sind kurzum die wichtigsten Infos zum Spiel:

Spielrunde: Achtelfinale - Champions League

Stadion/Spielstätte: Anfield Stadium, Liverpool

Schiedsrichter: Gianluca Rocchi; Assistenten: Meli, Passeri; Vierter Schiedsrichter: Valeri

Champions-League-Achtelfinale: Großes Interesse an Liverpool gegen Bayern

Einige Stunden vor Beginn des Achtelfinales der Champions League zwischen dem FC Liverpool und Bayern München hat Liverpool auf der vereinseigenen Homepage bekanntgegeben, dass die Partie heute Abend wenig überraschend ausverkauft ist.

FC Liverpool gegen FC Bayern: Mannschafts-Aufstellungen

Noch stehen die Aufstellungen der beiden Teams nicht fest. Sowohl bei Kovac als auch bei Klopp gab es am Tag vor dem Kracher noch einige Fragezeichen bei der Startelf. So könnten die Teams beginnen:

Liverpool FC: Alisson - Alexander-Arnold, J. Matip, Fabinho, Robertson - Wijnaldum, J. Henderson, Milner - M. Salah, Roberto Firmino, S. Mané

Alisson - Alexander-Arnold, J. Matip, Fabinho, Robertson - Wijnaldum, J. Henderson, Milner - M. Salah, Roberto Firmino, S. Mané FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Goretzka, Thiago - Gnabry, James, Coman - Lewandowski

Champions League mit Bayern, Liverpool, Schalke, BVB: Achtelfinale, Spiele

