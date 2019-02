FC Bayern München: Diese Talente und Nachwuchsspieler sind gegen den FC Liverpool dabei

Vor dem Champions-League-Hinspiel des FC Bayern München gegen den FC Liverpool hat der deutsche Rekordmeister mit Personalproblemen zu kämpfen. Trainer Niko Kovac nominiert deshalb fünf Talente aus der U23 für die Partie gegen den FC Liverpool.

Insgesamt fünf Spieler aus der U23 wurden von Niko Kovac in den Kader für das Champions-League-Duell mit dem FC Liverpool am Dienstagabend berufen. Eine Magen-Darm-Erkrankung ist der Grund für den Ausfall von Jerome Boateng, der auch bereits gegen den FC Augsburg fehlte. Routinier Franck Ribery reist erst am Montagnachmittag nach Liverpool nach. Der Franzose wurde zum fünften Mal Vater.

FC Bayern gegen den FC Liverpool: Kader, Jugendspieler

Diese fünf Spieler hat Kovac deshalb aus der Regionalliga-Mannschaft in den Champions-League-Kader berufen:

Meritan Shabani

WooyeongJeong

Lars Lukas Mai

Maxime Awoudja

Christian Früchtl

Allerdings werden wohl nicht alle Nachwuchsspieler auf der Bank Platz nehmen, denn Kovac darf nur 18 Profis für das Spiel nominieren.

FC Bayern: Christian Früchtl als Torhüter dabei

Auf der Torhüterposition reisen diese drei Spieler mit nach Liverpool:

Name Position Nummer Manuel Neuer Tor 1 Sven Ulreich Tor 26 Christian Früchtl Tor 36

FC Bayern: Jugendspieler für Liverpool - Abwehr

Auf dem Papier hat Kovac sieben Abwehrspieler mitgenommen, zwei davon kommen normalerweise für die Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz:

Name Position Nummer Niklas Süle Innenverteidigung 4 Mats Hummels Innenverteidigung 5 Rafinha Rechtsverteidger 13 David Alaba Linksverteidiger 27 Maxime Awoudja Innenverteidigung 30 Joshua Kimmich Rechtsverteidiger 32 Lars Lukas Mai Innenverteidigung 33

© getty

Bayerns Mittelfeldspieler: Shabani und Davies als Nachwuchsspieler

Diese Mittelfeldspieler können sich Hoffnungen auf einen Einsatz machen:

Name Position Nummer Thiago Alcantara Zentrales Mittelfeld 6 Javi Martinez Defensives Mittelfeld 8 James Rodriguez Offensives Mittelfeld 11 Leon Goretzka Zentrales Mittelfeld 18 Alphonso Davies Linksaußen 19 Serge Gnabry Rechtsaußen 22 Kingsley Coman Linksaußen 29 Renato Sanches Zentrales Mittelfeld 35 Meritan Shabani Offensives Mittelfeld 37

FC Bayerns Stürmer gegen Liverpool: Auch ein Jugendspieler für den Angriff dabei

Als Backup für Robert Lewandowski steht Wooyeong Jeong im Kader:

Name Position Nummer Robert Lewandowski Mittelstürmer 9 Wooyeong Jeong Mittelstürmer 20

FC Liverpool vs. FC Bayern München: Die fünf Bayern-Talente im Überblick

Das 19-jährige Torwarttalent Christian Früchtl überzeugt bei der Reserve der Bayern regelmäßig, konnte aber noch kein Pflichtspiel für die erste Mannschaft machen. Sollte Manuel Neuer die Probleme mit seinem Daumen überwunden haben, steht der 32-Jährige im Tor, Sven Ulreich nimmt den Bank-Platz ein und Christian Früchtl wird wohl aus dem Kader gestrichen.

© getty

Wooyeong Jeong gab dagegen sein Pflichtspiel-Debüt beim 5:1-Sieg gegen Benfica Lissabon in der diesjährigen Champions-League-Gruppenphase. Der Südkoreaner kam in der U23 in der aktuellen Spielzeit 18 Mal zum Einsatz. Dabei gelangen ihm neun Tore. Shabani feierte sein Profi-Debüt im April 2018 gegen Eintracht Frankfurt. Für die Regionalliga-Auswahl stehen ihm sechs Tore aus 15 Spielen zu Buche.

Lars Lukas Mai hat bereits zwei Spiele für die erste Mannschaft über 90 Minuten gemacht. Am 31. Spieltag der Vorsaison durfte der Verteidiger gegen Hannover 96 ran. Sein zweites Spiel für die Profis folgte nur eine Woche später gegen Eintracht Frankfurt.

Lediglich Innenverteidiger Maxime Awoudja konnte noch kein Profi-Debüt feiern. Bis zu seinem Syndesmosebandriss stand der 21-Jährige fünfmal in der U23von Beginn auf dem Feld und erzielte einen Treffer. Awoudja ist wieder vollkommen genesen und steht Kovac für heute zur Verfügung.

FC Liverpool gegen FC Bayern: Alle Duelle im Überblick

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis UEFA Super Cup (Finale) 24.08.2001 FC Bayern München FC Liverpool 2:3 Europapokal der Landesmeister (Halbfinale) 22.04.1981 FC Bayern München FC Liverpool 1:1 Europapokal der Landesmeister (Halbfinale) 08.04.1981 FC Liverpool FC Bayern München 0:0 Europapokal der Pokalsieger (Achtelfinale) 03.11.1971 FC Bayern München FC Liverpool 3:1 Europapokal der Pokalsieger (Achtelfinale) 20.10.1971 FC Liverpool FC Bayern München 0:0

FC Liverpool vs. FC Bayern heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Die Aufstellungen der Teams werden rund eine Stunde vor dem Spiel bekannt gegeben. So könnten Klopp und Kovac ihre Mannschaften aufs Feld schicken:

LFC : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson - Henderson, Milner, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane

: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson - Henderson, Milner, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane FCB: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martinez - Thiago, Goretzka - Gnabry, Lewandowski, Coman

Champions-League-Gruppenphase: FC Bayern und FC Liverpool im Vergleich