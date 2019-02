FC Bayern München gegen FC Liverpool: Wann findet das Rückspiel statt?

Am Dienstag, 19. Februar gastiert der FC Bayern München auf den FC Liverpool (21 Uhr im LIVETICKER). Wo und wann das Rückspiel stattfindet, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Während der FC Bayern beim FC Augsburg um den Anschluss an Borussia Dortmund kämpfen musste, hatte der FC Liverpool eine neuntägige Pause vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League. Die Reds nutzten die freie Zeit für ein Kurztrainingslager unter der spanischen Sonne.

FC Bayern vs. Liverpool: Wo findet das Rückspiel statt?

Die Auslosung am 17. Dezember im Schweizer Nyon hat ergeben, dass die Münchner zuerst in Liverpool antreten müssen. Daher wird das Rückspiel in der Allianz Arena ausgetragen. Dieses Spiel findet am 13. März um 21 Uhr statt.

Liverpool und Bayern im Vergleich: Hier regiert der FCB! Oder? © getty 1/24 Am Dienstag empfängt der FC Liverpool den FC Bayern zum Achtelfinalhinspiel der Champions League. Wer hat abseits des Rasens die Nase vorne - und wo? Der ultimative Vergleich. © getty 2/24 Direkter Vergleich (Pflichtspiele) - 7 Spiele, 1 Bayern-Sieg, 4 Remis, 2 Liverpool-Siege, Tordifferenz 8:5 für Liverpool © getty 3/24 Titelgewinne - FC Liverpool: 18 Meistertitel, 7 Pokalsiege, 5 Champions-League-Titel, 3 UEFA-Cup-Titel © getty 4/24 Titelgewinne - FC Bayern: 28 Meistertitel, 18 Pokalsiege, 5 Champions-League-Titel, 1 UEFA-Cup-Titel, 1 Pokalsieger-Cup-Titel © getty 5/24 Spiele in der Champions League - FC Liverpool: 107 (50/30/27) © getty 6/24 Spiele in der Champions League - FC Bayern: 239 (132/52/55) © getty 7/24 Stadion - FC Liverpool: Anfield Road (53.394 Plätze) © getty 8/24 Stadion - FC Bayern: Allianz Arena (75.000 Plätze) © getty 9/24 Gründungstag - FC Liverpool: 3. Juni 1892 © getty 10/24 Gründungstag - FC Bayern: 27. Februar 1900 © getty 11/24 Altersschnitt des Kaders - FC Liverpool: 26,5 Jahre © getty 12/24 Altersschnitt des Kaders - FC Bayern: 26,5 Jahre © getty 13/24 A-Nationalspieler - FC Liverpool: 19 © getty 14/24 A-Nationalspieler - FC Bayern: 15 © getty 15/24 Teuerster Einkauf - FC Liverpool: Virgil van Dijk (78,8 Millionen Euro) © getty 16/24 Teuerster Einkauf - FC Bayern: Corentin Tolisso (41,5 Millionen Euro) © getty 17/24 Umsatz 2017/18 - FC Liverpool: 514 Mio. Euro © getty 18/24 Umsatz 2017/18 - FC Bayern: 657,4 Mio. Euro © getty 19/24 Instagram-Follower - FC Liverpool: 12,6 Millionen © getty 20/24 Instagram-Follower - FC Bayern: 15,3 Millionen © getty 21/24 Facebook-Fans - FC Liverpool: 32,67 Millionen © getty 22/24 Facebook-Fans- FC Bayern: 50 Millionen © getty 23/24 Twitter-Follower - FC Liverpool: 11 Millionen © getty 24/24 Twitter-Follower - FC Bayern: 4,54 Millionen

FC Bayern gegen FC Liverpool im TV und Livestream

Da die Champions League nicht im Free-TV übertragen wird, seid ihr auf den Pay-TV-Sender Sky und auf den Streamingdienst DAZN angewiesen. Beide Spiele des FCB werden exklusiv von Sky gezeigt. Die Highlights werden allerdings 40 Minuten nach Abpfiff auch bei DAZN zu sehen sein.

Zudem gibt es für das Hin-und Rückspiel jeweils einen ausführlichen Liveticker von SPOX.

FCB und Liverpool: Die Gruppenphase

Durch einen Sieg im letzten Gruppenspiel gegen den SSC Neapel konnte sich das Team von Jürgen Klopp für die K.o.-Phase der Königsklasse qualifizieren. Für Liverpool gab es drei Niederlagen: 0:2 bei Roter Stern Belgrad, 0:1 bei SSC Neapel und 1:2 bei PSG.

Gruppe C mit Liverpool:

Platz Verein Torverhältnis Punkte 1 Paris Saint-Germain 17:9 11 2 FC Liverpool 9:7 9 3 SSC Neapel 7:5 9 4 Roter Stern Belgrad 5:17 4

Die Bayern marschierten dagegen ohne Niederlage durch die Gruppenphase. Lediglich gegen Ajax Amsterdam gab es für das Team von Niko Kovac zwei Mal keinen Sieg (1:1; 3:3).

Gruppe E mit Bayern:

Platz Verein Torverhältnis Punkte 1 FC Bayern München 15:5 14 2 Ajax Amsterdam 11:5 12 3 Benfica Lissabon 6:11 7 4 AEK Athen 2:13 0

Champions League: Die Übertragung der Achtelfinals

