In der Champions League beginnt mit den Achtelfinal-Hinspielen die heiße Phase der Saison 2018/19. Seit dieser Saison teilen sich Sky und DAZN die Übertragung der Live-Spiele auf. Hier erfahrt ihr, welche Partie Sky heute im TV zeigt.

Die Rechtelage für die Live-Übertragung der Königsklasse hat sich zur Spielzeit 2018/19 stark verändert. Während Sky zuvor alle Partien im Programm hatte, teilt sich der Pay-TV-Sender die Rechte nun mit DAZN.

Champions League im TV: Dieses Spiel zeigt Sky heute live

In Deutschland überträgt Sky das Duell zwischen Manchester United und PSG. Die Partie wird um 21 Uhr im Old Trafford in Manchester angepfiffen.

Außerdem bietet Sky seinen Kunden eine Konferenz mit United - PSG und dem Parallelspiel zwischen der Roma und Porto an. In dieser Besetzung begleitet Sky den Champions-League-Abend:

Moderation: Sebastian Hellmann

Experten: Lothar Matthäus und Erik Meijer

Gäste: Jan Aage Fjörtoft und Patrick Guillou

Sky bietet seinen Kunden neben der Übertragung im TV auch einen Livestream an: Sky Go. Wie das klassische Programm ist auch dieser Livestream kostenpflichtig.

Wer das Spiel zwischen Rom und Porto in voller Länge sehen will, ist bei DAZN richtig aufgehoben.

Champions League im TV: Deutschland und Österreich

In Österreich sieht die Lage hingegen anders aus: Dort zeigt Sky neben der Konferenz die Einzelpartie Rom vs. Porto.

Im Gegenzug hat DAZN in Österreich United gegen PSG im Angebot.

© getty

CL heute im Free-TV: Wird ein Spiel gratis übertragen?

Nein. Durch die neue Verteilung der Rechte sind die öffentlich-rechtlichen Sender leer ausgegangen. Dementsprechend wird kein Spiel des Champions-League-Achtelfinals im Free-TV übertragen.

Allerdings gibt es bei DAZN die Möglichkeit, das gesamte Angebot 30 Tage lang kostenlos zu testen. Der Streamingdienst, der 2016 auf den Markt ging, zeigt Live-Spiele der Premier League, Europa League, Primera Division, Serie A und Ligue 1. Aber nicht nur Fußball-Fans kommen auf ihre Kosten. DAZN überträgt Matches der NFL, NBA, MLB, sowie unter anderem Tennis und Boxen.

Hole dir jetzt den kostenlosen Probemonat und schaue einen Monat lang gratis Champions League!

Champions League heute live: Übertragung im TV und Livestream

Hier gibt es die Übersicht, welche Partie jeweils von welchem Anbieter in voller Länge übertragen wird.