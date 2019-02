Champions League Achtelfinale: Wann spielt der BVB gegen Tottenham Hotspur?

Im Achtelfinale der Champions League muss Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur ran. Wann der BVB spielt und wo ihr die Partie im Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Borussia Dortmund ist neben dem FC Bayern und Schalke 04 noch als deutsche Mannschaft in der K.o.-Phase der Königsklasse vertreten. Bayern spielt gegen Liverpool und Schalke gegen Manchester City.

Wo und wann spielt der FC Bayern gegen Liverpool?

Das Hinspiel zwischen Borussia Dortmund und Tottenham Hotspur wird am 13. Februar um 21 Uhr im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen. Das Rückspiel findet am 5. März im heimischen Signal-Iduna-Park statt.

Das Champions-League-Achtelfinale im TV, Livestream und Liveticker

Die Übertragungsrechte in Deutschland und Österreich teilen sich der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky. Das Achtelfinal-Hinspiel zwischen dem BVB und Tottenham wird in Deutschland exklusiv von DAZN gezeigt. Bei Sky könnt ihr es nur in der Konferenz sehen.

Neben der Champions League überträgt DAZN alle Partien der Europa League, Ligue 1, Primera Division und Serie A sowie ausgewählte Spiele der Premier League und weiterer Top-Ligen.

Champions-League-Achtelfinale, Hinspiele: Wer zeigt was?