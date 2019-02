Champions League, Wett-Quoten: Manchester United vs. PSG heute live tippen

In der Champions League steht das Achtelfinale vor der Tür. Wer verschafft sich eine gute Ausgangsposition? Wer ist Favorit und wer ist Außenseiter. Hier seht ihr die Wett-Quoten für das Achtelfinale.

Am Dienstag werden die ersten Achtelfinal-Hinspiele der Champions-League-Saison ausgetragen. Wer ist bei den Buchmachern favorisiert?

Manchester United vs. PSG heute live tippen: Wett-Quoten

Im Kracher am Dienstag stehen sich Manchester United und PSG gegenüber. Die Buchmacher von bwin sehen die Red Devils im Vorteil. Während Manchester United eine Quote von 2,30 hat, steht bei PSG eine 3,10. Wer auf ein Unentschieden tippt, erhält die Quote 3,50.

Allerdings sind den Buchmachern zufolge die Pariser Favorit auf das Weiterkommen: Wer Tuchel und Co. das Weiterkommen zutraut, erhält eine Quote von 1,6, bei United hingegen 2,25.

© getty

Champions League, Wetten: Quoten für das Achtelfinale

Hier gibt es eine Übersicht mit den wichtigsten Quoten für die Hinspiele in der Champions League.

Paarung Sieg 1 Remis Sieg 2 Manchester United - PSG 2,3 3,50 3,10 Roma - Porto 2,00 3,40 4,0 Tottenham - BVB 2,25 3,5 3,10 Ajax - Real 3,80 4,00 1,85 Lyon - Barca 5,00 4,00 1,67 Liverpool - Bayern 2,00 3,75 3,50 Schalke - City 9,25 5,75 1,30 Atletico Madrid - Juventus 2,65 3,10 2,85

Die Wettquoten wurden zuletzt am 12.02.2019 um 15 Uhr aufgerufen. Es wird keinerlei Haftung übernommen.

Champions League, Wetten und Quoten

Neben den Tendenzwetten gibt es aber noch zahlreiche weitere mögliche Wetten. So kann beispielsweise auf die Toranzahl, das Halbzeitergebnis oder das genaue Resultat nach 90 Minuten getippt werden.

Hier gibt es die Übersicht über alle verfügbaren Wetten.

Champions League live sehen: TV und Livestream

Zu Beginn der laufenden Champions-League-Saison hat sich die Situation bezüglich der Live-Übertragung stark geändert. Einerseits sind keine Spiele mehr im Free-TV zu sehen, andererseits ist mit DAZN ein neuer Player auf dem Markt.

Der Streamingdienst wurde 2016 gegründet und teilt sich seit dem Startschuss der Spielzeit 2018/19 die Rechte mit Sky. So zeigt DAZN in Deutschland beispielsweise das Hinspiel zwischen Tottenham und Borussia Dortmund, in Österreich überträgt hingegen Sky die Partie. Eine genaue Übersicht über die Übertragung findet ihr hier.

DAZN, das monatlich lediglich 9,99 Euro kostet, hat neben der Champions League unter anderem auch Rechte für die Europa League, Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 erworben.

