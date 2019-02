Champions League, Wettquoten: FC Liverpool vs. FC Bayern München heute live tippen

In der Champions League kommt es in dieser Woche zu den weiteren Hinspielen im Achtelfinale. Welche Teams verschaffen sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel? Und wer ist bei den Buchmachern der Favorit? Hier seht ihr die Wettquoten.

Am Dienstag und Mittwoch stehen jeweils zwei Achtelfinal-Hinspiele der Champions-League auf dem Programm. Während Olympqiue Lyon den FC Barcelona empfängt, gastiert der FC Bayern an der Anfield Road beim FC Liverpool.

FC Livepool - FC Bayern München heue live tippen: Wettquoten

Am Dienstagabend stehen sich der FC Liverpool und der FC Bayern gegenüber. Die Buchmacher von bwin sehen das Team von Jürgen Klopp klar im Vorteil. Während Liverpool eine Quote von 2,00 hat, stehen die Bayern bei 3,60. Wer auf ein Unentschieden tippt, erhält sogar eine Quote von 3,70.

Die Buchmacher sehen den FC Liverpool auch als Favorit auf das Weiterkommen: Wer den deutschen Rekordmeister im Viertelfinale der Champions League sieht, erhält eine Quote von 1,95, bei den Reds hingegen 1,8.

Champions League, Wetten: Quoten für das Achtelfinale

Hier eine Übersicht mit den wichtigsten Quoten für die restlichen Hinspiele in der Champions League.

Paarung Sieg 1 Remis Sieg 2 Olympique Lyon - FC Barcelona 4,50 4,00 1.72 FC Liverpool - FC Bayern München 2,00 3,70 3,60 FC Schalke 04 - Manchester City 10,00 6,00 1,28 Atletico Madrid - Juventus Turin 2,80 3,00 2,75

Die Wettquoten wurden am 18.02.2019 um 16.30 Uhr aufgerufen. Es wird keinerlei Haftung übernommen.

Champions League: Wetten und Quoten

Alternativ zu den Tendenzwetten gibt es noch zahlreiche weitere Wettmöglichkeiten. So kann beispielsweise auf das genaue Resultat, auf das Halbzeitergebnis oder die Toranzahl getippt werden.

Hier gibt es eine Übersicht zu allen verfügbaren Wetten.

Liverpool und Bayern im Vergleich: Hier regiert der FCB! Oder? © getty 1/24 Am Dienstag empfängt der FC Liverpool den FC Bayern zum Achtelfinalhinspiel der Champions League. Wer hat abseits des Rasens die Nase vorne - und wo? Der ultimative Vergleich. © getty 2/24 Direkter Vergleich (Pflichtspiele) - 7 Spiele, 1 Bayern-Sieg, 4 Remis, 2 Liverpool-Siege, Tordifferenz 8:5 für Liverpool © getty 3/24 Titelgewinne - FC Liverpool: 18 Meistertitel, 7 Pokalsiege, 5 Champions-League-Titel, 3 UEFA-Cup-Titel © getty 4/24 Titelgewinne - FC Bayern: 28 Meistertitel, 18 Pokalsiege, 5 Champions-League-Titel, 1 UEFA-Cup-Titel, 1 Pokalsieger-Cup-Titel © getty 5/24 Spiele in der Champions League - FC Liverpool: 107 (50/30/27) © getty 6/24 Spiele in der Champions League - FC Bayern: 239 (132/52/55) © getty 7/24 Stadion - FC Liverpool: Anfield Road (53.394 Plätze) © getty 8/24 Stadion - FC Bayern: Allianz Arena (75.000 Plätze) © getty 9/24 Gründungstag - FC Liverpool: 3. Juni 1892 © getty 10/24 Gründungstag - FC Bayern: 27. Februar 1900 © getty 11/24 Altersschnitt des Kaders - FC Liverpool: 26,5 Jahre © getty 12/24 Altersschnitt des Kaders - FC Bayern: 26,5 Jahre © getty 13/24 A-Nationalspieler - FC Liverpool: 19 © getty 14/24 A-Nationalspieler - FC Bayern: 15 © getty 15/24 Teuerster Einkauf - FC Liverpool: Virgil van Dijk (78,8 Millionen Euro) © getty 16/24 Teuerster Einkauf - FC Bayern: Corentin Tolisso (41,5 Millionen Euro) © getty 17/24 Umsatz 2017/18 - FC Liverpool: 514 Mio. Euro © getty 18/24 Umsatz 2017/18 - FC Bayern: 657,4 Mio. Euro © getty 19/24 Instagram-Follower - FC Liverpool: 12,6 Millionen © getty 20/24 Instagram-Follower - FC Bayern: 15,3 Millionen © getty 21/24 Facebook-Fans - FC Liverpool: 32,67 Millionen © getty 22/24 Facebook-Fans- FC Bayern: 50 Millionen © getty 23/24 Twitter-Follower - FC Liverpool: 11 Millionen © getty 24/24 Twitter-Follower - FC Bayern: 4,54 Millionen

Champions League live sehen: TV und Livestream

Die Übertragung der Champions League teilen sich in dieser Saison Sky und DAZN . Im Free-TV werden keine Spiele mehr gezeigt.

Der Streamingdienst DAZN zeigt beispielsweise die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Manchester City in Deutschland und Österreich, Liverpool gegen den FC Bayern überträgt hingegen Sky. Eine genaue Übersicht über die Übertragung findet ihr hier.

DAZN hat neben der Champions League unter anderem auch die Rechte an der Premier League, Serie A, Ligue 1, La Liga erworben und überträgt alle 205 Spiele der Europa League live. Ein Abonnement kostet monatlich 9,99 Euro.

