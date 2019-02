In der Champions League stehen die nächsten Achtelfinal-Hinspiele an. Seit dieser Saison teilen sich Sky und DAZN die Übertragung der Live-Spiele. Bei SPOX erfahrt ihr, welche Partie Sky heute live im TV zeigt.

In der Spielzeit 2018/19 hat sich die Rechtslage für die Live-Übertragungen der Spiele in der Champions League grundlegend gerändert. Während in der vergangenen Saison noch einige Spiele im Free-TV gezeigt wurden, teilt sich Sky nun die Rechte mit dem Streamingdienst DAZN.

Champions League im TV: Dieses Spiel zeigt Sky heute live

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt in Deutschland und Österreich die Begegnung zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern München. Das Duell wird um 21 Uhr im Anfield in Liverpool angepfiffen.

Außerdem hat Sky eine Konferenz mit Liverpool - Bayern und dem Parallelspiel zwischen Olympique und dem FC Barcelona im Programm. Die Übertragung beginnt bereits um 19 Uhr und wird von folgendem Personal begleitet:

Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experten: Lothar Matthäus und Erik Meijer

Lothar Matthäus und Erik Meijer Gäste: Michael Ballack und Markus Hörwick

Michael Ballack und Markus Hörwick Kommentator: Wolff-Christoph Fuss mit Didi Hamann

Zudem bietet Sky seinen Kunden einen Livestream an: Sky Go. Wie das TV-Programm ist auch dieser Livestream kostenpflichtig.

Wer die Partie zwischen Lyon und Barcelona in voller Länge sehen will, ist bei DAZN richtig aufgehoben.

CL heute im Free-TV: Wird ein Spiel gratis übertragen?

Kein Spiel der Champions League wird im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Durch die neue Verteilung der Rechte sind die öffentlich-rechtlichen Sender leer ausgegangen. Dementsprechend wird kein Spiel des Champions-League-Achtelfinals im Free-TV übertragen.

Allerdings habt ihr bei DAZN die Möglichkeit, das gesamte Angebot 30 Tage lang kostenlos zu testen. Der Streamingdienst, der 2016 auf den Markt ging, zeigt Live-Spiele der Europa League, Primera Division, Serie A, Premier League und Ligue 1. Aber nicht nur Fußball-Fans kommen auf ihre Kosten. DAZN überträgt Matches der NFL, NBA, MLB, sowie unter anderem Tennis und Boxen.

