Champions League heute live: Welches Spiel zeigt DAZN im Livestream?

Nach den ersten Partien am gestrigen Abend steigen auch heute Spiele im Achtelfinale der Champions League. DAZN und Sky teilen sich die Übertragung der Champions-League-Begegnungen auf. Hier erfahrt ihr, welches Spiel heute live auf DAZN gezeigt wird.

Die beiden heutigen Spiele im Champions-League-Achtelfinale werden vom Streamingdienst DAZN und dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Bei DAZN steht der Tabellenführer der Bundesliga im Mittelpunkt.

Champions League im Livestream: Dieses Spiel zeigt DAZN

Die Partie zwischen Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund wird heute um 21 Uhr im Wembley-Stadion in London angepfiffen. In Deutschland könnt ihr die Partie auf DAZN exklusiv im Einzelspiel verfolgen und werdet ab 20.45 Uhr von folgender Besetzung eingestimmt:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experte: Per Mertesacker

Sky zeigt diese Begegnung in der Konferenz mit dem Parallelspiel Ajax Amsterdam gegen Real Madrid. Die Partie der Königlichen kann beim Pay-TV-Sender auch als Einzelspiel verfolgen. Sky bietet seinen Abonnenten mit Sky Go zusätzlich einen Livestream an.

CL-Achtelfinale im TV und Livestream: Deutschland und Österreich

Anders als in Deutschland wird das Spiel zwischen Tottenham und dem BVB in Österreich bei Sky als Einzelspiel gezeigt - neben der Konferenz.

Dafür hat DAZN die Partie Ajax Amsterdam gegen Real Madrid exklusiv im Programm.

Champions League heute live: Übertragung bei Sky und DAZN

Hier findet ihr einen Überblick über die heutigen Partien in der Champions League sowie ihre Übertragung in Deutschland und Österreich.

Partie Übertragung DE Übertragung AT PSG - United Sky DAZN Roma - Porto DAZN Sky

Champions League: Das Achtelfinale in der Übersicht

Im Achtelfinale der Königklasse sind mit dem BVB, Bayern München und Schalke 04 drei deutsche Mannschaften am Start. Hier gibt es eine Übersicht zu alllen Begegnungen der Top 16 Europas.