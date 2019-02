Champions League heute live: Die Achtelfinal-Hinspiele im TV und Livestream

Am heutigen Dienstag, den 19. Februar, finden in der Champions League zwei Achtelfinal-Hinspiele statt. Wer heute Abend im Einsatz ist und wo ihr die Duelle live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Während der FC Barcelona bei Olympique Lyon gastiert, kommt es an der Anfield Road zum Kracher zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern.

Der deutsche Rekordmeister gewann in der Bundesliga am vergangenen Freitag mit 3:2 gegen den FC Augsburg, Liverpool hingegen nutze seine neuntägige Pause für ein Kurztrainingslager im spanischen Marbella. Das Team von Jürgen Klopp hat aber vor allem in der Defensive enorme Personalsorgen.

Neben dem gelbgesperrten Virgil van Dijk fehlt auch der verletzte Joe Gomez in der Innenverteidigung. Ein Einsatz von Dejan Lovren kommt wohl noch zu früh, da der Kroate erst am Montag in Mannschaftstraining zurückkehrte.

In der zweiten Begegnung gilt der FC Barcelona als klarer Favorit. Die Katalanen setzten sich in der Gruppenphase souverän durch und stehen in der spanischen Liga auf dem ersten Platz. Olympique Lyon hingegen wurde hinter Manchester City und vor der TSG 1899 Hoffenheim Gruppenzweiter.

CL-Achtelfinale: Wo und wann finden die heutigen Spiele statt?

Beide Achtelfinal-Hinspiele werden heute parallel um 21 Uhr angepfiffen. Im Parc Olympique Lyonnais begrüßt Lyon den FC Barcelona und an der Anfield Road ist der FC Bayern beim FC Liverpool zu Gast.

Champions League heute live im TV und Livestream

Die Achtelfinal-Hinspiele am heutigen Dienstag sind nicht im Free-TV zu sehen. DAZN und Sky teilen sich die Übertragung der Königsklasse. Während der Streamingdienst in Deutschland und Österreich die Partie zwischen Olympique Lyon und dem FC Barcelona zeigt, hat Sky jeweils das Duell FC Liverpool gegen FC Bayern im Programm. Neben einer Konferenz mit beiden Spielen bietet Sky einen zusätzlichen Livestream auf Sky Go an.