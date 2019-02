Champions League heute live: Was zeigt DAZN im LIVE-STREAM?

Jetzt zählt's! Die ersten Achtelfinal-Hinspiele der Champions-League-Saison 2018/19 stehen heute Abend auf der Programm. Anders als in den vergangenen Spielzeiten teilt sich der Pay-TV-Sender Sky in dieser Saison die Rechte mit DAZN. Hier erfahrt ihr, welches Spiel auf DAZN übertragen wird.

Wer verschafft sich heute Abend einen Vorteil für das Rückspiel? DAZN gibt euch die Antwort!

Champions League im TV: Dieses Spiel zeigt DAZN heute live

Wer die Begegnung zwischen der AS Roma und dem FC Porto in voller Länge sehen möchte, muss heute Abend DAZN anschalten. Die Partie zwischen der Roma und Porto wird heute Abend als Einzelspiel live auf DAZN übertragen. Anpfiff ist um 21 Uhr im römischen Stadio Olimpico. Die Vorberichte beginnen ab 20.45 Uhr und durch den CL-Abend begleiten euch:

Moderator: Tobias Wahnschaffe

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Ralph Gunesch

Außerdem zeigt DAZN ab 23.30 Uhr die Highlights vom Parallelspiel Manchester United gegen Paris Saint-Germain. Begleitet von:

Kommentator: Uli Hebel

Champions League Live im TV: Deutschland und Österreich

In Österreich sieht die Übertragungslage anders aus: Dort zeigt Sky neben der Konferenz die Einzelpartie Rom vs. Porto. Im Gegenzug hat DAZN in Österreich den Achtelfinal-Knaller der Champions League zwischen Manchester United und Paris Saint-Germain im Angebot.

CL heute Live im Free-TV: Wird ein Spiel gratis übertragen?

Die neue Rechte-Verteilung der Champions League sieht keine Übertragung durch öffentlich-rechtliche Sender vor.

Dafür gibt es zumindest die Möglichkeit, das gesamte Angebot von DAZN, für 30 Tage kostenlos zu testen. Der Sportstreaming-Dienst hat unter anderem auch Live-Spiele der Premier League, Europa League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 im petto. Zusätzlich überträgt DAZN NFL, NBA, MLB, aber auch beispielsweise Tennis, Handball oder auch Boxen.

Hole dir jetzt den kostenlosen Probemonat und schaue einen Monat lang gratis Champions League!

Champions League heute live: Übertragung im TV und Livestream

Hier gibt es die Übersicht, welche Partie jeweils von welchem Anbieter in voller Länge übertragen wird.