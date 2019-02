Champions-League-Finale 2019: Termin, Austragungsort und TV-Übertragung

Die Achtelfinals in der UEFA Champions League stehen vor der Tür und in der K.o.-Runde nimmt der Weg in Richtung Finale erst so richtig Fahrt auf! Bei SPOX erhaltet ihr alle Informationen zum Endspiel der Saison 2018/19, inklusive des Termins, Austragungsorts und der TV-Übertragung.

Aktuell befinden sich mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 noch drei deutsche Klubs im Wettbewerb. Außerdem qualifizierte sich auch der spanische Gastgeber, Atletico Madrid, für die Runde der letzten 16 Mannschaften.

Champions-League-Finale 2018/19: Termin

Die 64. Auflage des Champions-League-Finals findet am 1. Juni 2019 statt.

Champions League, Finale 2019: Stadion und Austragungsort

Gespielt wird im neuen Zuhause von Atletico, dem Wanda Metropolitano in Madrid. Im Jahr 1994 wurde das Stadion unter dem Namen Estadio de la Comunidad de Madrid eröffnet und dient nach einem Umbau seit dieser Saison als Heimspielstätte des Klubs aus der Primera Division.

Die Kapazität beträgt nun 67.703 Plätze. Im Vergleich: Das Olympiastadion in Kiew, in welchem das letzte Endspiel stattfand, biete Platz für 70.050 Zuschauer.

Champions League: Die Achtelfinal-Begegnungen im Überblick

Mannschaft 1 Mannschaft 2 Hinspiel Rückspiel AS Rom FC Porto Dienstag, 12.02.2019 Mittwoch, 06.03.2019 Manchester United Paris Saint-Germain Dienstag, 12.02.2019 Mittwoch, 06.03.2019 Tottenham Hotspur Borussia Dortmund Mittwoch, 13.02.2019 Dienstag, 05.03.2019 Ajax Amsterdam Real Madrid Mittwoch, 13.02.2019 Dienstag, 05.03.2019 Olympique Lyon FC Barcelona Dienstag, 19.02.2019 Mittwoch, 13.03.2019 FC Liverpool FC Bayern München Dienstag, 19.02.2019 Mittwoch, 13.03.2019 Atletico Madrid Juventus Turin Mittwoch, 20.02.2019 Dienstag, 12.03.2019 FC Schalke 04 Manchester City Mittwoch, 20.02.2019 Dienstag, 12.03.2019

Champions-League-Finale 2019 im TV und Livestream

DAZN und der Pay-TV-Sender Sky teilen sich die Übertragungsrechte für die UEFA Champions League. Allerdings könnt ihr ab dem Halbfinale alle Partien des europäischen Wettbewerbs live und in voller Länge bei beiden Anbietern verfolgen.

Champions League: Die Finals der letzten zehn Jahre

Saison Stadion Stadt Sieger Finalist Ergebnis 2008/09 Olympiastadion Rom FC Barcelona Manchester United 2:0 2009/10 Estadio Santiago Bernabeu Madrid Inter Mailand FC Bayern München 2:0 2010/11 Wembley-Stadion London FC Barcelona Manchester United 3:1 2011/12 Fußball-Arena München München FC Chelsea FC Bayern München 4:3 n.E. 2012/13 Wembley-Stadion London FC Bayern München Borussia Dortmund 2:1 2013/14 Estadio da Luz Lissabon Real Madrid Atletico Madrid 4:1 n.V. 2014/15 Olympiastadion Berlin FC Barcelona Juventus Turin 3:1 2015/16 Giuseppe-Meazza-Stadion Mailand Real Madrid Atletico Madrid 5:3 n.E. 2016/17 Millennium Stadium Cardiff Real Madrid Juventus Turin 4:1 2017/18 NSK Olimpiyskyi Kiew Real Madrid FC Liverpool 3:1 2018/19 Wanda Metropolitano Madrid - - -

Champions League: Die Rekord-Sieger in der Geschichte

Insgesamt befand sich schon 29 mal eine spanische Mannschaft im Finale der Champions League oder des früheren Europapokal der Landesmeisters, wobei sie dabei 18 Titel holten. Die Italiener nahmen an 28 Endspielen teil und gewannen zwölf, genauso viele wie England (20 Teilnahmen). Klubs aus Deutschland bestritten immerhin schon 17 Finals und streckten siebenmal die Trophäe in die Höhe.