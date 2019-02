Champions-League-Achtelfinale: DAZN zeigt Real, Juventus und Barcelona live und exklusiv

Wie schon bei den Hinspielen teilen sich DAZN und Sky in Deutschland und Österreich die Übertragungsrechte bei der Champions League. Nun wurde bekannt gegeben, für welche Spiele sich Sky Österreich entschieden hat. SPOX zeigt, welche Spiele wo laufen.

Anfang März stehen die Achtelfinal-Rückspiele der Champions League an. Diese werden wieder über zwei Wochen ausgetragen, d.h. die ersten vier Matches gehen am 5. respektive 6. März über die Bühne, ehe am 12. und 13. das Viertelfinale komplettiert wird.

Bereits vor den Hinspielen war in Deutschland bekannt, welche Rückspiele auf welchem Kanal laufen werden. Nun haben sich die österreichischen Kollegen von Sky genau für die gleichen Begegnungen entschieden, weswegen es keine Unterschiede zu den deutschen Übertragungen gibt.

Alle Partien der deutschen Teams hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. DAZN überträgt dafür das Rückspiel des Titelverteidigers Real Madrid, sowie die Partie Porto gegen die AS Rom. Darüber hinaus hat der Streamingdienst sowohl das Heimspiel Barcas gegen Lyon als auch das schwierige Unterfangen Turins mit Cristiano Ronaldo, den 0:2-Rückstand gegen Athletico Madrid aufzuholen, im Programm.

Champions-League-Achtelfinale, Hinspiele: Wer zeigt was?

Datum Heim Gast Übertragung in Deutschland Übertragung in Österreich 05.03.2019 Borussia Dortmund Tottenham Hotspur Sky Sky 05.03.2019 Real Madrid Ajax Amsterdam DAZN DAZN 06.03.2019 FC Porto AS Rom DAZN DAZN 06.03.2019 Paris Saint-Germain Manchester United Sky Sky 12.03.2019 Juventus Turin Atletico Madrid DAZN DAZN 12.03.2019 Manchester City FC Schalke 04 Sky Sky 13.03.2019 FC Bayern München FC Liverpool Sky Sky 13.03.2019 FC Barcelona Olympique Lyon DAZN DAZN

Champions League im Livestream: Was ist DAZN?

DAZN ist Multisport-Streamingdienst im Internet und wurde im August 2016 gelauncht. Man kann auf mehr als über 8000 Live-Events im Jahr zugreifen. Die Champions League ist dabei nur eine von vielen Wettbewerben.

Neben Fußball (u.a. Premier League, Serie A, Primera Division und Ligue 1) hat das Portal zudem US-Sport (NFL, NBA, NHL und MLB) sowie Tennis, Darts, Golf, Rugby, Kampf- und Motorsport im Portfolio. Das alles könnt ihr auf DAZN für 9,99 Euro im Monat haben. Ihr könnt das Programm einen Monat lang kostenlos testen.