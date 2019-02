Champions League - Stimmen und Reaktionen: "Habe Gnabry noch nie so gut verteidigen sehen"

Nach dem 0:0 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen dem FC Bayern München und dem FC Liverpool zeigt sich Jürgen Klopp beeindruckt von der Defensive des deutschen Meisters. Manuel Neuer und Niko Kovac sehen in dem Ergebnis eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am 13. März in München.

SPOX hat die Stimmen und Reaktionen zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern München zusammengefasst.

FC Liverpool - FC Bayern München 0:0

Manuel Neuer (Torhüter FC Bayern München) ...

... zum Spiel: "Wir wussten natürlich, auf wen wir treffen, und dass sie in der Offensive schnelle Spieler haben. Ich glaube, wir haben gut zusammen verteidigt und standen sehr kompakt, dann hat es Liverpool schwer gegen uns."

... über die Offensive der Bayern: "Wir wollten ein gutes Ergebnis erzielen, dass wir vorne die Null haben, ist ein bisschen schade. Auswärts erzielst du in der Champions League natürlich gerne ein Tor, trotzdem haben alle mitgemacht, alle haben gearbeitet. Vielleicht hat dann vorne das ein oder andere Prozent gefehlt, um dann zum Abschluss zu kommen."

... über die starke Leistung von Javi Martinez: "Er hat das in den vergangenen Jahren schon unter Beweis gestellt, dass er gerade auch in solchen Spielen ganz wichtig ist für uns. Er nimmt jede Zweikampfsituation ernst und gibt keinnen Ball verloren. Chapeau vor der Leistung."

... über die Ausgangslage vor dem Rückspiel: "Die ist nicht ganz so schlecht. Es hätte natürlich besser laufen können, aber wenn wir vor dem Spiel gesagt hätten, wir fahren mit einem 0:0 nach Hause, dann ist das schon okay.

Champions League: Einzelkritiken und Noten zu Liverpool - Bayern München © getty 1/28 Vor dem Duell des FC Bayern München mit Liverpools Top-Offensive stand vor allem die zuletzt wackelige Defensive des deutschen Rekordmeisters im Fokus. Doch Hummels, Süle und Co. bestanden die Feuerprobe. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/28 Alisson: Leistete sich den einen oder anderen Fehlpass, vertändelte den Ball gegen Lewandowski (16.). Kein wirklich sicherer Rückhalt - wenn auch auf der Linie nicht richtig gefordert. Note: 4. © getty 3/28 Trent Alexander-Arnold: Offensiv vereinzelt mit guten Impulsen durch Flanken, hatte die meisten Ballaktionen der Reds. Leistete sich aber im Vorwärtsgang immer wieder unnötige Ballverluste (insgesamt 33!). Note: 4. © getty 4/28 Joel Matip: Eine Leistung mit Licht und Schatten. Einerseits mit erfolgreicher, aktiver Verteidigung. Andererseits inkonsequent bei Klärungsversuchen. Schoss beinahe ins eigene Tor und scheiterte am anderen Ende des Feldes zweimal kläglich. Note: 4. © getty 5/28 Fabinho: Zu Beginn merklich verunsichert auf ungewohnter Position. Nachlässigkeiten im Zweikampf und bei Klärungsversuchen, Abstimmungsprobleme mit Matip und Alisson. Verbesserte sich mit zunehmender Spieldauer. Note: 4. © getty 6/28 Andrew Robertson: Energisch, aber ineffizient. Kam gegen Gnabry nicht zurecht. Verlor aber auch offensiv zu viele Zweikämpfe. Dazu mit Ungenauigkeiten im Passspiel – auch unter Druck beim Spielaufbau. Note: 4,5. © getty 7/28 Georginio Wijnaldum: Ballsicherer Antreiber im Mittelfeld. Mit Ausnahme des Zusammenspiels mit Firmino vor dessen Heber (45.) aber ohne nennenswerte Akzente. Note: 3,5. © getty 8/28 Jordan Henderson: Hybrid aus Zweikampfmonster und Spielmacher. Verteilte die Bälle sowohl horizontal als auch vertikal mit beeindruckender Präzision – wie beim Traumpass auf Salah (12.). Note: 2. © getty 9/28 Naby Keita: Rieb sich ähnlich wie Henderson in Zweikämpfen auf und gewann auch die Mehrzahl davon. Mit Ball am Fuß aber etwas zu ungenau. Nach 76 Minuten war Schluss. Note: 3,5. © getty 10/28 Mohamed Salah: Längst nicht so gefährlich wie gewohnt. Hatte zwei gute Chancen. Der lange Ball von Henderson war schwer zu verarbeiten (12.), sein Kopfball in der 24. Minute war zu unplatziert. Ansonsten blass. Note: 4,5. © getty 11/28 Roberto Firmino: Ließ sich immer wieder fallen, um das Spiel dann als Wandspieler schnell zu machen. War durch sein tolles Direktspiel in nahezu jedem Angriff der Reds essentiell. War an 4 Schüssen direkt beteiligt. Note: 2,5. © getty 12/28 Sadio Mane: War bei Kimmich relativ abgemeldet. Brachte sich zwar in Abschlusssituationen, wählte aber oft den schwierigsten Weg. Scheiterte bei seinem starken Flugkopfball an Neuer. Note: 3,5. © getty 13/28 James Milner: Ersetzte Keita nach 76 Minuten. Hatte keinen Einfluss mehr auf das Spiel. Keine Bewertung. © getty 14/28 Divock Origi: Kam in der 76. Minute für Firmino. Sammelte nur noch vier Ballaktionen. Keine Bewertung. © getty 15/28 Manuel Neuer: Erlebte einen unerwartet ruhigen Abend an der Anfield Road. Musste lediglich einmal ernsthaft zupacken, als Mane kurz vor Schluss einen Flugkopfball aufs Tor brachte. Wach, als er gebraucht wurde. Note: 3,5. © getty 16/28 Joshua Kimmich: Von Beginn an unglaublich motiviert. Bekam es zumeist mit Mane und Robertson zu tun, die allerdings nicht sonderlich glänzen konnten. Holte sich früh Gelb ab und fehlt im Rückspiel. Nach vorne weitestgehend blass. Note: 3. © getty 17/28 Niklas Süle: Der Fels in Bayerns Brandung. Süle räumte sämtliche hohe Bälle ab, die so in den Strafraum gesegelt kamen. Zudem wartete der Nationalspieler mit einer hervorragenden Passquote auf. Sehr unaufgeregter Auftritt. Note: 2,5. © getty 18/28 Mats Hummels: Über 70 Prozent seiner Zweikämpfe entschied Hummels für sich. Klärte diverse Male in brenzligen Situationen. Der Innenverteidiger meldete sich nach seinen Strauchlern zuletzt in der Bundesliga und im DFB-Pokal eindrucksvoll zurück. Note: 2. © getty 19/28 David Alaba: Hielt den gefürchteten Mohamed Salah in Schach und schaltete sich vor allem im ersten Durchgang immer wieder ins Offensivspiel ein. Mission des Abends zufriedenstellend erfüllt. Note: 2,5. © getty 20/28 Javi Martinez: Der Goretzka-Vertreter erledigte seinen Job mit Bravour. Machte genau das, was ihn einst so wertvoll machte: Löcher zulaufen, stark antizipieren und Zweikämpfe gewinnen. Der vielleicht Beste in einer starken Bayern-Mannschaft. Note: 2. © getty 21/28 Thiago: Viele Ballaktionen, aber auch die meisten -verluste. 13-mal schenkte Thiago die Kugel wieder her. Ansonsten sehr lauffreudig, allerdings ohne die magischen Momente, die man beim Spanier auch schon bestaunen durfte. Note: 4. © getty 22/28 Serge Gnabry: Sorgte immer wieder für Wirbel, traute sich ins Eins-gegen-eins und stellte Robertson mehrfach vor Probleme. Zudem mit zwei guten Abschlüssen aus der Distanz. Note: 2,5. © getty 23/28 James: Hat schon durchaus bessere Leistungen im Bayern-Dress abgeliefert. Haute sich rein und versuchte immer wieder, vorne Druck aufzubauen. Blieb darüber hinaus aber ziemlich glücklos in einigen Aktionen. Note: 4. © getty 24/28 Kingsley Coman: Spielte nach überstandener Knöchelverletzung von Beginn an, blieb aber unauffälliger als sein Pendant auf der rechten Seite. Sehr engagiert auch in der Rückwärtsbewegung, gewann aber nur 10 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 25/28 Robert Lewandowski: Rieb sich für die Mannschaft auf, konnte aber kaum Akzente setzen. Der Pole hatte das 1:0 auf dem Schlappen, brauchte aber zu lange für den Abschluss. Matip "klärte" und schoss Alisson ab. Note: 4. © getty 26/28 Franck Ribery: Kam in der 81. Minute für Landsmann Coman, konnte aber nichts Entscheidendes mehr beitragen. Keine Bewertung. © getty 27/28 Renato Sanches: Durfte wenige Minuten Anfield-Luft schnuppern. Keine Bewertung. © getty 28/28 Rafinha: Ersetzte Gnabry kurz vor Abpfiff. Keine Bewertung.

Mats Hummels (FC Bayern München) ...

... über das Spiel: "Wir können heute zufrieden sein. Wir waren sehr diszipliniert und haben die Forderungen des Trainers gut umgesetzt. Es galt heute die Stärken des Gegners und des Stadions herauszunehmen. Das haben wir geschafft."

... über den Unterschied zur Bundesliga: "Das ist ein anderer Fußball. In der Bundesliga haben wir oft den Ball und sind klarer Favorit. Diese Spiele kann man nicht miteinander vergleichen."

Javi Martinez (FC Bayern München) ...

... über das Spiel: "Wir sind zufrieden mit der Mannschaftsleistung. Ich bin auch mit meiner persönlichen Leistung zufrieden. Hier zu Null zu spielen, kein Gegentor zu bekommen, ist schwer. Aber es ist nicht vorbei. Die Runde dauert 180 Minuten."

... über seinen eigenen Auftritt: "Ich möchte meiner Mannschaft immer helfen. Ich wusste, dass die Mannschaft mich in manchen Momenten des Spiels braucht. Ich bin immer bereit für Spiele wie heute."

Niko Kovac (Trainer FC Bayern München) ...

... zum Spiel: "In Liverpool so zu bestehen, das haben wir richtig gut gemacht. Jeder war für den anderen da. Wenn wir Struktur in unserem Spiel haben, ist es schwer, gegen uns ein Tor zu schießen. Ich finde sowohl taktisch als auch mental waren wir 90 Minuten lang da. Wir haben unser Ziel erreicht, wir haben ein Unentschieden. Jetzt müssen wir sehen, dass wir zu Hause den Sack zumachen."

... über den Ausfall von Leon Goretzka (vor dem Spiel): "Wir gehen kein Risiko ein."

... über den Einsatz von Coman (vor dem Spiel): "Er spürt immer noch eine Kleinigkeit. Er ist nicht 100-prozentig schmerzfrei, aber so, dass er es ertragen kann."

... über die Besonderheit an der CL: "Die Bundesliga ist wichtig, aber viele Spieler sehen die Champions League noch etwas glänzender. Hier wirft man dann alles rein. Ich würde mir das für die Bundesliga auch öfter wünschen. Die Jungs haben das top gemacht."

... über den Startelf-Einsatz von Martinez: "Ich hatte ihn sowieso im Kopf - auch Franck. In solchen Spielen braucht man Persönlichkeit. Spieler, die solche Partien schon erlebt haben."

Hasan Salihamidzic (Sportdirektor FC Bayern München): "Es ist klar, dass jeder nochmal 10 bis 15 Prozent mehr konzentriert ist. Das sind Highlights in der Karriere eines Spielers. Bei jedem kleinen Fehler wirst du bestraft. Man hat das gerade in der ersten Halbzeit gesehen. Aber die Jungs haben sehr cool rausgespielt. Martinez hat ein richtig gutes Spiel gemacht, genauso wie Mats oder die gesamte Mannschaft. Es ist erstmal gut, kein Gegentor zu kriegen. Wir sind zufrieden, aber nicht euphorisch. "

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool) ...

... zum Spiel: "Ich fand ein 0:0 nicht so unwahrscheinlich. Es ist kein Traumergebnis. Wir wollten ein Ergebnis, mit dem wir arbeiten können. Damit können wir arbeiten. Der Respekt der beiden Teams voreinander war groß. Die Bayern haben es uns schwer gemacht. Wir haben es uns selber aber auch schwer gemacht. Wir haben uns viele Momente selber kaputt gemacht. Wir haben den Ball viel zu oft zu leicht hergegeben. Das hilft natürlich nicht. Wir hatten in der ersten Halbzeit klar die besseren Chancen. Es wurde viel rumgespielt und gelauert. Wir haben zwar ein paar gute Balleroberungen gehabt, dann aber den letzten Ball irgendwohin gespielt. "

... zur Bayern-Defensive: "Die letzte Linie von Bayern hat richtig gut gespielt. Wenn du dann davor noch Martinez stehen hast, ist das schon gut. Neben Thiago, der ein Weltklasse-Fußballer ist. Ich habe auch Gnabry noch nie so gut verteidigen sehen."

Joel Matip (FC Liverpool) ...

... zum Spiel: "Die Bayern sind eine super Mannschaft, sie gehört zu den Besten Europas. Niemand hat gedacht, dass das einfach wird und dass wir sie einfach herspielen. Da muss man sich dann abrackern. Es hat nicht alles geklappt, aber wir haben kein Tor kassiert und gucken jetzt positiv auf das Rückspiel."

... über das Rückspiel: "Natürlich wollten wir gewinnen, aber nichtsdestotrotz war das jetzt nur ein Spiel - das Rückspiel kommt erst noch. Das wird ein komplett offenes Spiel. Wir hätten uns gerne das ein oder andere Tor gewünscht, aber trotzdem ist das keine schlechte Situation."

... über den Auftritt des FC Bayern: "Sie hatten einige Ball-Facetten, konnten einige Chancen kreieren, so wie wir. Es war okay, es war von beiden Mannschaften kein Super-Spiel, von beiden auch kein schlechtes."