FC Liverpool: Jürgen Klopp schwärmt von Alisson Becker

Liverpools Trainer Jürgen Klopp hat Torhüter Alisson Becker wegen dessen Reflex in der Nachspielzeit in der Champions League gegen Napoli (1:0) in den höchsten Tönen gelobt. "Das war die Parade der Saison. Ich habe keine Ahnung, wie ihm das gelungen ist. Gott sei Dank haben wir ihn", schwärmte Klopp im Nachgang bei Viasport.

"Wenn ich gewusst hätte, wie gut er ist, hätte ich sogar doppelt so viel für ihn bezahlt. Ich habe keine Worte für diese Parade, es war für uns die Rettung heute Abend", so Klopp weiter.

"Es war nicht seine einzige Parade. Alisson Becker hatte heute viel zu tun. Seine Ruhe am Ball hilft uns im Aufbauspiel sehr. Beim Rauslaufen ist er hervorragend und diese Parade war einfach unglaublich", ergänzte der 51-Jährige auf der anschließenden Pressekonferenz und fuhr fort: "Aber wenn wir auf allen Positionen so verteidigen wie heute, dann muss er uns nicht 20-mal aus der Patsche helfen. Er hat es dennoch heute gemacht, unglaublich. Ich habe noch nie so etwas gesehen."

Champions League: Die Reaktionen zu Alissons Monster-Parade © getty 1/14 Torhüter Alisson rettete Liverpool beim 1:0 gegen Neapel mit einer Glanzparade in der Nachspielzeit den Einzug ins Achtelfinale. Dafür wird der Brasilianer nicht nur von Trainer Jürgen Klopp überschwänglich gefeiert. © getty 2/14 Dabei war der 26-Jährige nicht unumstritten, als er im Sommer für 65 Millionen Euro von der Roma an die Anfield Road kam. Englische Medien berichteten gar, Alisson sei vom Preisleistungsverhältnis her einer der schlechtesten Transfers überhaupt. © getty 3/14 Nun ist die Sache anders. Klopp sagte nach dem Spiel gegen Napoli zu Reds-Legende Jamie Carragher: „Wenn ich gewusst hätte, dass er so gut ist, hätte ich das Doppelte bezahlt. Ich habe noch nie so eine Parade gesehen.“ © twitter 4/14 Ein Blick in die sozialen Medien: "Alisson im Wunderland!" Kann man genau so sagen. © getty 5/14 Ein kleiner Verweis auf Karl-Heinz Rummenigge darf nicht fehlen. © getty 6/14 Ein wenig erinnert die Verehrung manchen an einen Gottesdienst. © getty 7/14 Ist der Keeper wirklich besser als alle anderen Torhüter zusammen? © getty 8/14 Und Klopp so: Danke, Roma! © getty 9/14 Billig war er nicht, dieser Alisson. © getty 10/14 Loris Karius hätte den gehabt? Naja... © getty 11/14 Schauen wir auf die englische Presse. Der "Mirror" feiert neben Alisson auch Torschütze Mohamed Salah. © getty 12/14 Der "Independent" stellt fest: "Alisson macht Liverpool zu einem Team ohne Schwäche." © getty 13/14 "Alisson saves the day", schreibt die "Daily Mail". Kann man so stehen lassen. © getty 14/14 Den Abschluss macht der "Guardian", der natürlich ebenfalls von den heroischen Taten der Liverpool-Stars berichtet.

Jürgen Klopp adelt Alisson: "Keine Worte für diese Parade"

Auch Linksverteidiger Andrew Robertson stimmte in die Lobeshymne ein und bestätigte die Wahrnehmung seines Trainers: "Es war eine unglaubliche Parade von Alisson", sagte der schottische Nationalspieler bei BT Sport.