TSG 1899 Hoffenheim in der Champions League: Tabelle, Spielplan, Gegner

Am letzten Gruppenspieltag in der Champions League spielt die TSG 1899 Hoffenheim bei Manchester City. Dazu sind Olympique Lyon und Shakhtar Donezk in der Gruppe vertreten. SPOX gibt euch einen Überblick über die Gruppe F.

Die TSG Hoffenheim kann sich zwar nicht mehr für die K.o.-Phase der Champions League, dafür aber für die Europa League qualifizieren. Mit einem Sieg bei Manchester City und einer Niederlage von Shakhtar Donezk könnte dies gelingen.

Champions League: Tabelle der Gruppe F mit der TSG

Platz Team Spiele Tore Punkte 1 Manchester City 5 14:5 10 2 Olympique Lyon 5 11:10 7 3 Shakthar Donezk 5 7:15 5 4 TSG Hoffenheim 5 10:12 3

Die bisherigen Partien in der Gruppe F

Donezk - Hoffenheim 2:2

City - Lyon 1:2

Hoffenheim - City 1:2

Lyon - Donezk 2:2

Donezk - City 0:3

Hoffenheim - Lyon 3:3

City - Donezk 6:0

Lyon - Hoffenheim 2:2

Lyon - City 2:2

Hoffenheim - City 2:3

Übertragung der Champions League: DAZN und Sky

In der Champions League teilen sich der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky die Rechte. DAZN zeigt 104 Spiele der aktuellen Saison.

In der Gruppenphase wählten die beiden Anbieter noch abwechselnd ihre Favoriten-Spiele aus. Ab der K.o.-Phase ist dies anders: Die German Rule regelt die Aufteilung, die vom Abschneiden der deutschen Teams abhängig ist.

