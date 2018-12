Schalke: Auf diese Gegner könnte S04 im CL-Achtelfinale treffen

Schon vor dem abschließenden Gruppenspieltag stand Schalke 04 als Gruppenzweiter fest. Hier erfahrt ihr, welche Gegner den Knappen im Achtelfinale der Champions League drohen.

Schalke bescherte durch den Sieg gegen Lokomotive Moskau Galatasaray den Einzug in die Europa League. Schalke selbst beschließt die Gruppenphase auf Rang zwei, weswegen den Königsblauen ein schwieriger Gegner im Achtelfinale droht.

Champions League: Schalkes Gruppe D im Überblick

Mannschaft Spiele Torverhältnis Punkte FC Porto 6 15:6 16 FC Schalke 04 6 6:4 11 Galatasaray Istanbul 6 5:8 4 Lokomotive Moskau 6 4:12 3

Schalke 04: Die möglichen Gegner im Achtelfinale

Da noch nicht alle Gruppenspiele ausgetragen wurden, stehen erst drei mögliche Gegner für S04 fest. Dadurch, dass es in der ersten K.o.-Runde keine nationalen Duelle geben darf, ist auch kein Aufeinandertreffen mit dem BVB, der in der Gruppe A den ersten Platz belegte, möglich. Gleiches gilt bei einem möglichen Gruppensieg des FC Bayern.

Feststehende mögliche Gegner

FC Barcelona (Gruppe B)

(Gruppe B) Paris Saint-Germain (Gruppe C)

(Gruppe C) Real Madrid (Gruppe G): Kann nicht mehr von der Roma von Platz eins verdrängt werden.

Weitere mögliche Gegner

Ajax Amsterdam (Gruppe E): Für ein mögliches Duell müsste Ajax die abschließende Begegnung gegen den FC Bayern München gewinnen.

(Gruppe E): Für ein mögliches Duell müsste Ajax die abschließende Begegnung gegen den FC Bayern München gewinnen. Olympique Lyon, Manchester City (Gruppe F): Manchester City steht vor dem Gruppensieg, könnte jedoch bei einer eigenen Niederlage gegen Hoffenheim und einem Sieg von Lyon gegen Donezk noch von OL von der Spitze verdrängt werden.

(Gruppe F): Manchester City steht vor dem Gruppensieg, könnte jedoch bei einer eigenen Niederlage gegen Hoffenheim und einem Sieg von Lyon gegen Donezk noch von OL von der Spitze verdrängt werden. Juventus Turin, Manchester United (Gruppe H): Bei einem Sieg von United braucht Juve einen eigenen Dreier, um den Gruppensieg einzutüten. Dann wären die Italiener ein möglicher Gegner von Schalke 04 im Achtelfinale.

Champions League, Achtelfinale: Auslosung, Termine

Am Montag, 17. Dezember, wird der Gegner der Knappen in der ersten K.o.-Runde der Königsklasse feststehen. Dann steht nämlich die Auslosung in Nyon auf dem Programm.