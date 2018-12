Roter Stern Belgrad - Paris Saint-Germain in der Champions League heute live: PSG im TV, Livestream, Liveticker

Paris Saint-Germain muss am letzten Gruppenspieltag der Champions League zu Roter Stern Belgrad. Für das sichere Weiterkommen benötigt PSG einen Sieg in Serbien. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Informationen zu der Partie und der Berichterstattung.

Beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison schoss PSG Belgrad in Paris noch mit 6:1 aus dem Stadion.

Roter Stern Belgrad gegen PSG: Wann und wo findet die Partie statt?

Roter Stern trifft am heutigen Dienstag, 11. Dezember, um 21 Uhr auf PSG. Spielstätte ist das Stadion Rajko Mitic mit einer internationalen Kapazität von 55.538 Plätzen.

Roter Stern Belgrad - PSG heute live: TV, Livestream, Liveticker

Das Spiel wird sowohl in Deutschland als auch in Österreich exklusiv vom Streamingportal DAZN übertragen. Nur in der Konferenz läuft das Spiel auch auf Sky Sport 1 beim Bezahlsender Sky.

DAZN zeigt dabei einen Großteil der Champions-League-Spiele sowie alle Partien der Europa League. Dazu kommen zahlreiche Länderspiele sowie sämtliche internationale Topligen. Das Netflix des Sports kostet monatlich 9,99 Euro, kann aber zunächst einen Monat kostenlos getestet werden.

SPOX bietet zudem auch einen Liveticker zu sämtlichen Champions-League-Partien an, auch zu Belgrad gegen PSG.

Roter Stern Belgrad: Europa League ist noch drin

Auch wenn Roter Stern als einziges Team der Gruppe C keine Chance mehr auf das Achtelfinale der Champions League besitzt, haben die Serben noch die Chance, sich als Dritter für die K.o.-Runde der Europa League zu qualifizieren.

Dazu müsste Roter Stern allerdings PSG schlagen und zudem auf eine Niederlage von Liverpool in Neapel hoffen.

PSG: Paris Saint-Germain hat Weiterkommen in eigener Hand

Für PSG ist vor dem letzten Spieltag fast noch alles möglich. Mit einem Sieg wären die Franzosen allerdings sicher für das Achtelfinale qualifiziert. Sollte Neapel zudem nicht in Liverpool gewinnen, könnte Paris sogar Gruppensieger werden.

Gewinnt PSG allerdings nicht und Liverpool siegt gegen Napoli, müsste PSG in der Europa League weiterspielen.

Champions League: Gruppe C mit PSG und Roter Stern Belgrad