Highlights Schalke 04 gegen Lokomotive Moskau: Alle Tore im Video

Schalke 04 hat im letzten Gruppenspiel gegen Lokomotive Moskau mit 1:0 gewonnen. Alessandro Schöpf erzielte in der Nachspielzeit das goldene Tor. Hier gibt es die Highlights des Spiels als Video.

Schon vor dem Spiel waren Schalke als Zweiter und Porto sicher qualifiziert. Porto sicherte sich im Parallelspiel durch einen Sieg gegen Galatasaray, die Dritter wurden, den Gruppensieg.

Bei Höwedes-Rückkehr: Schöpf schießt Schalke zum späten Sieg

Bei der Rückkehr seines langjährigen Kapitäns Benedikt Höwedes nach 577 Tagen hat der kriselnde Vizemeister Schalke 04 ein spätes Erfolgserlebnis gefeiert.

Im sportlich bedeutungslosen letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen Lokomotive Moskau siegten die Königsblauen spät mit 1:0 (0:0) und holten sich etwas Selbstvertrauen für den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Alessandro Schöpf (90.+1) sicherte aus abseitsverdächtiger Position in der Nachspielzeit den Sieg.

Die nächsten Termine in der Champions League

Die Achtelfinalspiele werden am 17. Dezember im Haus des europäischen Fußballs in Nyon ausgelost.