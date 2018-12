FC Bayern im Achtelfinale der Champions League: Die möglichen Gegner des FCB

Nach dem 3:3-Spektakel gegen Ajax Amsterdam hat es der FC Bayern München noch in letzter Sekunde geschafft den Gruppensieg perfekt zu machen. Mit dieser vermeintlich leichteren Ausgangssituation stellt sich nun die Frage, auf wen die Bayern im Achtelfinale treffen könnten. Hier gibt es einen Überblick über die möglichen Gegner.

Am letzten Champions-League-Gruppenspieltag hat der FC Bayern München durch das 3:3-Unentschieden gegen Ajax Amsterdam die Tabellenführung in Gruppe E verteidigt und sich eine gute Ausgangslage für das Achtelfinale verschafft.

Die Bayern können dank des Gruppensieges nicht nur auf das vermeintlich leichtere Los der Gruppenzweiten hoffen, sondern haben auch das nicht zu unterschätzende Heimspielrecht im entscheidenden Rückspiel.

Champions League: FC Bayern Münchens Gruppe E im Überblick

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Tordifferenz Punkte 1. FC Bayern München 6 4 2 0 15:5 +10 14 2. Ajax Amsterdam 6 3 3 0 11:5 +6 12 3. Benfica Lissabon 6 2 1 3 6:11 -5 7 4. AEK Athen 6 0 0 6 2:13 -11 0

FC Bayern München: Mögliche Gegner im Achtelfinale der Champions League

Nach dem abschließenden Gruppenspiel in der Champions-League-Vorrunde kommen für die Bayern sechs mögliche Achtelfinal-Gegner in Frage. Da in der ersten K.o.-Runde des Wettbewerbs keine nationalen Duelle, sowie Begegnungen mit dem ebenfalls qualifizierten Gruppengegner möglich sind, können die Bayern weder auf Schalke 04, noch auf Ajax treffen.

Bayern München: Mögliche Gegner des FCB in der Champions League

Atletico Madrid (Zweiter Gruppe A)

(Zweiter Gruppe A) Tottenham Hotspur (Zweiter Gruppe B)

(Zweiter Gruppe B) FC Liverpool (Zweiter Gruppe C)

(Zweiter Gruppe C) Olympique Lyon (Zweiter Gruppe F)

(Zweiter Gruppe F) AS Rom (Zweiter Gruppe G)

(Zweiter Gruppe G) Manchester United (Zweiter Gruppe H)

Champions League, Achtelfinale: Auslosung, Termine

Klarheit über die Duelle im Achtelfinale wird die Auslosung am Montag, den 17. Dezember, bringen.