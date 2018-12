Champions League: So scheidet der FC Liverpool aus der Gruppenphase aus

Im letzten Gruppenspiel der UEFA Champions League geht es für den FC Liverpool gegen Napoli um das Weiterkommen. Wie die Reds aus der Champions League ausscheiden, erfahrt ihr hier bei SPOX.

In der letzten Champions-League-Saison scheiterte der FC Liverpool erst im Finale an Real Madrid. Nun könnte für das Team von Jürgen Klopp schon in der Gruppenphase Ende sein.

So scheidet Liverpool aus der Champions League aus

Der FC Liverpool steht nach dem fünften Spieltag nur auf dem dritten Platz. Die Engländer können noch alle Gruppenplätze belegen.

So landet Liverpool auf Platz 1:

Mit einem Sieg mit mehr als einem Tor Differenz, wenn Paris nicht gewinnt

Mit einem 1-0, wenn Paris nicht gewinnt

So landet Liverpool auf Platz 2:

Mit einem Sieg mit mehr als einem Tor Differenz, wenn Paris gewinnt

Mit einem 1-0, wenn Paris gewinnt

Mit einem Sieg mit einem Tor Differenz (außer 1-0), wenn Paris verliert

So landet Liverpool auf Platz 3:

Mit einem Sieg mit einem Tor Differenz (außer 1-0), wenn Paris gewinnt

Mit einem Remis

Mit einer Niederlage, wenn Belgrad nicht gewinnt

So landet Liverpool auf Platz 4:

Mit einer Niederlage, wenn Belgrad gewinnt

Wo kann ich Liverpool gegen Neapel verfolgen?

Die Partie zwischen Liverpool und Neapel wird live und exklusiv bei DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt pro Tag sieben der acht Gruppenspiele. Um 20.45 Uhr starten die Vorberichte aus dem Stadion.

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Per Mertesacker

Neben 104 Spiele der Champions-League-Saison, zeigt DAZN auch alle Partien der Europa League, Serie A, Primera Division und Ligue 1. Außerdem überträgt der Streamingdienst mehrere Spiele der Premier League und weiteren Top-Ligen.

Nicht nur Fußball-Fans profitieren von DAZN. Im Programm gibt es unter anderem noch US-Sport, Boxen, UFC-Kämpfe, Tennis und Darts- und das für 9,99 Euro im Monat.

Sichert Euch jetzt euren kostenlosen Probemonat und schaut Liverpool gegen Neapel umsonst.

