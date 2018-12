FC Bayern München bei Ajax Amsterdam in der Champions League heute live im TV und Livestream

Im Kampf um den Gruppensieg treffen am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase Ajax Amsterdam und der FC Bayern aufeinander. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Informationen zum Spiel und der Übertragung.

Im Hinspiel kamen die Bayern Zuhause gegen Ajax nicht über ein 1:1 hinaus. Die frühe Führung durch Mats Hummels konnte Noussair Mazroui ausgleichen.

FC Bayern München bei Ajax Amsterdam: Wann und wo?

Ajax Amsterdam empfängt den FC Bayern am heutigen Mittwoch, 12. Dezember, um 21 Uhr in der heimischen Johan-Cruyff-Arena. Diese fasst 54.990 Plätze.

FC Bayern München bei Ajax Amsterdam heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Ajax und den Bayern wird sowohl in Deutschland als auch in Österreich live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen.

Auf dem Kanal Sky Sport 1 kommentiert Wolf Fuss die Partie, in der Konferenz mit den Parallelspielen begleitet Oliver Seidler das Spiel. Beide Übertragungen sind für Sky-Kunden auch als Livestream abrufbar.

Alle anderen Partien des Tages werden exklusiv vom Streamingportal DAZN gezeigt.

Ajax Amsterdam - Bayern München im Liveticker

Falls ihr kein Sky-Kunde seid und die Partie nicht sehen könnt, bietet euch SPOX einen Liveticker zum Spiel an. Auch zu allen anderen Partien der Champions League gibt es Liveticker von SPOX.

FC Bayern München: Aufwärtstrend soll fortgesetzt werden

Der FC Bayern konnte seine Formkrise in den letzten Spielen überwinden und will gegen Ajax an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen. Vor allem die Systemumstellung sei dabei ein wichtiger Faktor gewesen, erklärt Niklas Süle: "Wir haben dadurch teilweise schon wieder so gespielt, wie man das von uns sehen will. Mit Jo (Kimmich) und Leon (Goretzka) haben wir zwei Spieler, die viel Selbstvertrauen haben und die Bälle fordern. Zwei laufstarke Spieler auf der Sechs machen es hinten sehr angenehm."

Den Gegner schätzt er aber als sehr stark ein: "Wir haben erst vor kurzem mit der Nationalmannschaft in Amsterdam gespielt, es ist ein richtig schönes Stadion. Mit einem sehr guten Gegner. Ajax hat in der Allianz Arena schon gezeigt, wie gut sie sind. Sie haben viele junge Spieler. Wir wollen unbedingt eine andere Leistung zeigen als im Hinspiel."

Bayern-Gegner Ajax Amsterdam: Verletzungssorgen vor dem Spitzenduell

Nicht nur die Bayern gehen gebeutelt in das Duell um die Tabellenspitze, auch bei Ajax Amsterdam gibt es Verletzungssorgen. Beim Sieg gegen PEV Zwolle am Wochenende hatte Ajax mit Donny van de Beek und Andre Onana gleich zwei Ausfälle zu beklagen.

In der Liga steht Ajax momentan auf dem zweiten Rang, zwei Punkte hinter Tabellenführer PSV Eindhoven.

Champions League: Gruppe E mit Bayern und Ajax

Platz Team Spiele Tore Punkte 1 Bayern München 5 12:2 13 2 Ajax Amsterdam 5 8:2 11 3 Benfica Lissabon 5 5:11 4 4 AEK Athen 5 2:12 0

