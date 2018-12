Champions League: Auslosung der Achtelfinal-Partien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Gruppenphase der Champions League ist beendet und das Achtelfinale steht vor der Tür. Am heutigen Montag werden die Partien der letzten 16 Teams ausgelost. Bei SPOX bekommt ihr alle Informationen zur Auslosung und wo ihr die Ziehung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Drei der vier deutschen Mannschaften haben die Champions-League-Gruppenphase überstanden. Nun warten der FC Bayern, Borussia Dortmund und Schalke 04 auf ihren Gegner im Achtelfinale. Die TSG Hoffenheim konnte die K.o.-Phase nicht erreichen. Während der Bayern München und der BVB als Gruppensieger vermeintlich einfachere Kontrahenten erwarten können, bekommen die Königsblauen einen Gruppenersten zugelost.

Champions League: Wo und wann findet die Achtelfinal-Auslosung statt?

Die Auslosung der Champions-League-Achtelfinal-Begegnungen beginnt am heutigen Montag um 12 Uhr. Ort des Geschehens ist das Haus des europäischen Fußballs in Nyon.

CL: Auslosung der Achtelfinals live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Die Auslosung der Achtelfinal-Paarungen könnt ihr auf vielen Wegen live verfolgen. Eine Möglichkeit bietet euch beispielsweise DAZN. Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte für einen Großteil der Spiele in der Königsklasse gesichert und zeigt daher auch die Auslosung der Achtelfinals im Livestream.

Auf der Facebook-Seite von SPOX könnt ihr die Auslosung ab 12 Uhr kostenlos anschauen.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Auslosung live im TV über den frei empfangbaren Kanal Sky Sport News HD und im Livestream.

Falls ihr die Übertragung der Ziehung nicht live verfolgen könnt, bietet euch SPOX einen ausführlichen LIVE-TICKER an.

Champions-League-Achtelfinale: Diese Teams sind qualifiziert

Außer den drei deutschen Teams konnten sich auch Mannschaften wie Titelverteidiger Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City und Juventus Turin durchsetzen. Aus den Top-5-Ligen haben es nur fünf Teams nicht geschafft, sich für die K.o.-Runde zu qualifizieren. Nur die englischen Teams haben alle die Gruppenphase überstanden.

Team Liga Position Borussia Dortmund Bundesliga Gruppensieger Atletico Madrid La Liga Gruppenzweiter FC Barcelona La Liga Gruppensieger Tottenham Hotspur Premier League Gruppenzweiter Paris Saint-Germain Ligue 1 Gruppensieger FC Liverpool Premier League Gruppenzweiter FC Porto Primeira Liga Gruppensieger Schalke 04 Bundesliga Gruppenzweiter FC Bayern Bundesliga Gruppensieger Ajax Amsterdam Eredivise Gruppenzweiter Manchester City Premier League Gruppensieger Olympique Lyon Ligue 1 Gruppenzweiter Real Madrid La Liga Gruppensieger AS Rom Serie A Gruppenzweiter Juventus Turin Serie A Gruppensieger Manchester United Premier League Gruppenzweiter

Achtelfinale der Champions League: So funktioniert die Auslosung

Die Gruppensieger und Gruppenzweiten werden jeweils in einen Topf eingeteilt. Also treffen die erstplatzierten Teams auf die zweitplatzierten Mannschaften im Achtelfinale.

Teams aus der gleichen Liga dürfen nicht aufeinander treffen. Das bedeutet, dass beispielsweise der BVB im Achtelfinale noch nicht auf Schalke 04 treffen kann. Außerdem dürfen keine Teams gegeneinander spielen, die in der gleichen Gruppe waren.

Die Gruppensieger dürfen zuerst auswärts antretet und haben im Rückspiel das Heimrecht.

Champions League: Wann finden die Begegnungen statt?

Die Hinspiele der Achtelfinals finden am 12. und 13., sowie am 19. und 20. Februar statt. Am 5. und 6., sowie am 12. und 13. März steigen dann die Rückspiele.

Champions-League 2018/19: Road to Madrid