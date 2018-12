BVB gegen AS Monaco in der Champions League: So wird Borussia Dortmund Gruppensieger

Borussia Dortmund kann in der Champions League am heutigen Dienstag noch Gruppensieger werden. SPOX verschafft euch einen Überblick über die Konstellation in Gruppe A mit dem BVB, Atletico, Monaco und Brügge. Hier findet ihr auch den Liveticker zur Partie.

Borussia Dortmunds letzter Gegner in der Champions-League-Gruppenphase ist der AS Monaco. Dortmund steht bereits sicher im Achtelfinale, doch der Gruppensieg würde eine potenziell leichtere Aufgabe im Achtelfinale bedeuten. Deshalb kommt es zum Fernduell mit Atletico Madrid. Aktuell steht der BVB zwei Punkte hinter Atletico.

BVB im Fernduell mit Atletico: So wird Dortmund Gruppensieg

Am letzten Spieltag kommt es zwischen dem BVB und Atletico Madrid zum Fernduell um den Gruppensieg. Wer bekommt den vermeintlich schwächeren Gegner im Champions-League-Achtelfinale?

Die Ausgangslage:

Atletico Madrid hat zwei Punkte mehr als Borussia Dortmund.

Der BVB hat den direkten Vergleich nach dem 4:0-Sieg im Hinspiel und der 0:2-Niederlage im Rückspiel gegen Atletico gewonnen.

Der BVB wird Gruppensieger, wenn...

er gegen den AS Monaco gewinnt und Atletico Madrid keinen Sieg gegen den FC Brügge einfährt.

Atletico Madrid spielt am heutigen Dienstag ebenfalls um 21 Uhr.

Borussia Dortmund in Gruppe A der Champions League: Tabelle, Konstellation

Borussia Dortmund steht aktuell zwei Punkte hinter Atletico Madrid. Den direkten Vergleich gegen Atletico konnte der BVB, trotz der 0:2-Niederlage am vierten Spieltag, für sich entscheiden. Denn das Hinspiel in Dortmund gewannen die Borussen mit 4:0. Der AS Monaco ist sicher auf dem letzten Platz und der FC Brügge geht in die Europa League.

Platz Team Spiele Siege Remis Niederlagen Tore Punkte 1 Atletico Madrid 5 4 0 1 9:6 12 2 Borussia Dortmund 5 3 1 1 8:2 10 3 FC Brügge 5 1 2 2 6:5 5 4 AS Monaco 5 0 1 4 2:12 1

BVB: Ergebnisse in der Champions League

Die ersten drei Partien konnte der BVB alle für sich entscheiden. Nach der 0:2-Niederlage gegen Atletico Madrid tat das 0:0 am vergangenen Spieltag gegen den FC Brügge in Bezug auf den Gruppensieg besonders weh.

Das sind die bisherigen Ergebnisse des BVB:

1. Spieltag: FC Brügge (A) - 1:0-Sieg für Dortmund

2. Spieltag: AS Monaco (H) - 3.0-Erfolg für den BVB

3. Spieltag: Atletico Madrid (H) - 4:0-Sieg für Dortmund

4. Spieltag: Atletico Madrid (A) - 0:2-Niederlage

5. Spieltag: FC Brügge (H) - 0:0-Remis

Borussia Dortmund in der Champions League: Termine, Spielplan

Am letzten Spieltag muss der BVB gegen den AS Monaco ran. Das ist der Spielplan: