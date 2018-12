BVB (Borussia Dortmund) - Tottenham Hotspur in der Champions League: TV-Übertragung und Livestream

Borussia Dortmund bekommt es im Achtelfinale der Champions League mit Tottenham Hotspur zutun. Wo ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die Paarungen im Achtelfinale der Champions League sind ausgelost. In der letzten Saison traf der BVB bereits in der Gruppenphase auf die Spurs. Damals unterlag Borussia Dortmund zweimal gegen Tottenham und schied am Ende deutlich aus.

BVB gegen Tottenham: Wo und wann finden die Spiele statt?

Borussia Dortmund muss im Hinspiel am 13.02.2019 ins Wembley-Stadion nach London. Im Rückspiel erwartet der Herbstmeister die Spurs am 05.03.2019 im Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur im TV und Livestream sehen

Der Streamingdienst DAZN wird das Hinspiel in Deutschland live und exklusiv übertragen. In Österreich ist hingegen Sky für die Übertragung zuständig.

Das Rückspiel wird Deutschland dann beim Pay-TV-Sender Sky laufen.

Das Netflix des Sports kostet monatlich 9,99 Euro, wobei der erste Monat allerdings gratis ist. Neben den Spielen der Champions League zeigt DAZN auch sämtliche Partien der Europa League sowie Spiele aus der Premier League, Serie A, Primera Division und Ligue 1.

Hole dir jetzt den kostenlosen Probemonat bei DAZN!

Champions League: Die Achtelfinal-Paarungen im Überblick

Im Hinspiel Zuhause Im Rückspiel Zuhause FC Schalke 04 Manchester City Atletico Madrid Juventus Turin Manchester United Paris Saint-Germain FC Liverpool Bayern München Olympique Lyon FC Barcelona AS Rom FC Porto Ajax Amsterdam Real Madrid Tottenham Hotspur Borussia Dortmund

BVB gegen Tottenham: Weg ins Achtelfinale

Borussia Dortmund ist in Gruppe A knapp vor Atletico Madrid Gruppensieger geworden.

Die Ergebnisse von Borussia Dortmund in der Champions League im Überblick:

1:0-Sieg in Brügge

3:0-Heimsieg gegen Monaco

4:0-Heimerfolg gegen Atletico

0:2-Niederlage in Madrid

0:0 gegen Brügge

2:0-Sieg in Monaco

Tottenham konnte sich nur knapp vor Inter Mailand für das Achtelfinale als Gruppenzweiter qualifizieren.

Die Ergebnisse der Tottenham Hotspur in der Champions League im Überblick:

1:2-Niederlage in Mailand

2:4-Niederlage gegen Barcelona

2:2 in Eindhoven

2:1-Sieg gegen PSV

1:0-Heimsieg gegen Inter

1:1 in Barcelona

Champions League: Die nächsten Termine