BVB gegen den AS Monaco in der Champions League heute live im TV und Livestream

Zum Abschluss der Gruppenphase in der UEFA Champions League gastiert Borussia Dortmund am Dienstag bei der AS Monaco. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel des BVB live im Livestream oder TV sehen könnt.

Neben dem Duell zwischen dem BVB und Monaco finden am Dienstag weitere sieben Spiele statt. Die Live-Übertragung teilen sich in Deutschland und Österreich seit diesem Jahr der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN.

BVB gegen AS Monaco heute im LIVE-STREAM sehen

Die Partie zwischen dem BVB und Monaco wird am Dienstag um 21 Uhr angepfiffen. Der Streamingdienst DAZN zeigt das Spiel zwischen dem BVB und Monaco live und in voller Länge. Für interessierte Fußball-Fans, die noch keine DAZN-Kunden sind, bietet sich ein kostenloser Probemonat beim Streamingdienst an. Hier könnt ihr DAZN 30 Tage lang kostenlos testen.

BVB - AS Monaco live auf DAZN: So geht's - Anmeldung und Rechte

DAZN ist ein Streamingdienst, der 2016 von der Perform Group ins Leben gerufen wurde. Neben Spielen der Serie A, Primera Division und der Ligue 1, sowie den Topspielen der Premier League hat sich DAZN seit diesem Jahr auch die die Übertragungsrechte für die UEFA Champions League und die UEFA Europa League gesichert.

Allerdings hat DAZN nicht nur Fußball im Programm, sondern bietet auch Sports-Fans ein digitales Zuhause für das heimische Wohnzimmer: Neben Tennis, Darts, Hockey, Boxen und Snooker überträgt DAZN auch die Top-Events aus der NFL, NBA, MLB und der NHL. Hier könnt ihr euch problemlos anmelden. Ein Abonnement kostet 9,99 Euro im Monat, wobei der erste Monat kostenlos ist. Das Abo ist darüber hinaus jederzeit kündbar.

Dortmund vs. Monaco - Wird das Spiel im TV übertragen?

In Deutschland und Österreich wird das Spiel zwischen Monaco und dem BVB ausschließlich auf DAZN zu sehen sein. Live-Bilder des Spiels im TV gibt es nur in der Konferenz von Sky.

Die Highlights der Begegnung werden kurz nach Abpfiff der Begegnung zwischen Dortmund und Monaco sowohl auf DAZN als auch auf Sky zu sehen sein. Ab 0 Uhr stellt auch SPOX die Highlights der Partie auf der Seite zur Verfügung.

BVB gegen Monaco heute im LIVETICKER

Wer die Partie BVB gegen Monaco nicht live auf DAZN oder in der Konferenz auf Sky verfolgen kann, bleibt mit dem SPOX-Liveticker dennoch immer am Ball. Hier geht's zum Liveticker von Dortmund gegen Monaco. SPOX bietet darüber hinaus auch zu allen anderen Champions-League-Spielen einen Liveticker.

BVB im Fernduell mit Atletico Madrid um den Gruppensieg

Borussia Dortmund hat die Generalprobe für das Spiel gegen AS Monaco gemeistert. Beim Revierderby gegen Schalke 04 gewann der BVB mit 2:1. Die Tore für die Borussen schossen Thomas Delaney und Jadon Sancho.

Atletico Madrid war am vergangenen Wochenende ebenfalls erfolgreich. Die Madrilenen gewannen souverän mit 3:0 gegen Alaves. Nikola Kalinic, Antoine Griezmann und Rodri trafen für das Team von Trainer Diego Simeone.

BVB und Atletico in der Gruppe A: Tabelle

Nach dem unnötigen 0:0 gegen den FC Brügge am 5. Spieltag der UEFA Champions League hat der BVB seine gute Ausgangsposition auf den Gruppensieg leichtfertig aus der Hand gegeben. Vor dem letzten Spiel sind die Schwarz-Gelben daher auf Schützenhilfe von Brügge angewiesen. Nur bei einem Punktverlust von Atletico, sei es Remis oder eine Madrider Niederlage, würde der BVB, einen eigenen Sieg vorausgesetzt, noch an Platz eins springen.

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Tordifferenz Punkte 1. Atletico Madrid 5 4 0 1 9:6 +3 12 2. Borussia Dortmund 5 3 1 1 8:2 +6 10 3. FC Brügge 5 1 2 2 6:5 +1 5 4. AS Monaco 5 0 1 4 2:12 -10 1

Dortmund am 6. Spieltag zu Gast in Monaco: Wer spielt sonst noch?

Neben den Dortmundern ist auch der Erzrivale aus Schalke am Dienstag in der Champions League im Einsatz. Außerdem geht es für Jürgen Klopp und den FC Liverpool gegen den SSC Neapel ums nackte Überleben in der Königsklasse. Selbiges gilt auch für die Tottenham Hotspur, die beim FC Barcelona zu Gast sind.