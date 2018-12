BVB in der Champions League gegen Monaco, der Schiedsrichter: Wer pfeift Dortmund heute?

Borussia Dortmund spielt am heutigen Dienstag beim AS Monaco in der UEFA Champions League. Hier bei SPOX erfahrt alles zum Schiedsrichter der Partie.

Anstoß ist heute um 21 Uhr in Monaco. Was ihr alles zu dieser Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel zwischen Monaco und dem BVB verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Monaco gegen BVB: Craig Pawson ist der Schiedsrichter

Der 39-jährige Engländer Craig Pawson wird beim Spiel Monaco gegen Dortmund seine erste Partie in der Champions League pfeifen. Bislang leitete er nur Spiele der Europa League und Champions League-Qualifikation. Er ist seit 2015 FIFA-Schiedsrichter.

In der heimischen Premier League kam er 120 Mal zum Einsatz und pfiff am vergangenen Wochenende das Spiel zwischen Leicester und Tottenham.

Die Einsätze von Craig Pawson