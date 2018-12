Champions League: Dieses Spiel zeigt Sky heute live in Deutschland und Österreich im TV

Am heutigen Mittwoch stehen acht Spiele in der Champions League an. Welche Spiele ihr in Deutschland und Österreich im TV verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Nachdem gestern bereits die Gruppen A bis D an der Reihe waren, absolvieren heute die Gruppen E bis H ihre letzten Gruppenspiele. Bayern München kämpft in Amsterdam um den Gruppensieg und die TSG Hoffenheim will bei Manchester City das Unmögliche möglich machen.

Champions League: Dieses Spiel zeigt Sky heute live im TV

In der Champions League teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN die Rechte. Die Aufteilung läuft wie folgt: DAZN überträgt pro Tag sieben der acht Gruppenspiele live und exklusiv. Sky dagegen zeigt alle Spiele in der Konferenz und eine Partie im Einzelspiel.

Uhrzeit Begegnung Übertragung (DE & AT) 18.55 Uhr Real Madrid - ZSKA Moskau DAZN 18.55 Uhr Viktoria Pilzen - AS Rom DAZN 21 Uhr Ajax Amsterdam - Bayern München Sky 21 Uhr Benfica Lissabon - AEK Athen DAZN 21 Uhr Manchester City - TSG Hoffenheim DAZN 21 Uhr Shakhtar Donezk - Olympique Lyon DAZN 21 Uhr Young Boys Bern - Juventus Turin DAZN 21 Uhr FC Valencia - Manchester United DAZN

Champions League: Die Übertragung im TV und Livestream

Ab der K.o.-Phase wird die Übertagung zwischen Sky und DAZN anhand der German Rule aufgeteilt. Diese Regel ist vom Abschneiden der deutschen Mannschaften abhängig. Wie das alles genau abläuft, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Champions League: 104 Spiele live auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN überträgt in der Champions-League-Saison 104 Spiele live und exklusiv. Dazu könnt ihr bei DAZN alle Partien der UEFA Europa League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division sowie ausgewählte Spiele der Premier League und weiteren Top-Ligen verfolgen.

Des Weiteren hat DAZN die NBA, NHL, NFL, MLB, Boxen, UFC-Kämpfe, Tennis, Darts und noch viele weitere Sportarten im Programm. Und das für nur 9,99 Euro im Monat.

