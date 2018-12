Champions League: Dieses Spiel zeigt Sky heute live in Deutschland und Österreich im TV

Am heutigen Spieltag der UEFA Champions League finden acht Spiele statt. SPOX zeigt euch, welche Spiele ihr in Deutschland und Österreich im TV verfolgen könnt.

Der letzte Gruppenspieltag steht heute in den Gruppe A bis D an. Für die deutschen Teams ist das große Zittern vorbei. Beide Mannschaften sind für die K.o.-Phase qualifiziert. Lediglich Dortmund könnte mit Hilfe von Club Brügge noch Gruppensieger werden. Schalke ist sicher Zweiter.

Champions League: Dieses Spiel zeigt Sky heute live im TV

Die Übertragungsrechte in der Champions League werden zwischen dem Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN aufgeteilt. DAZN zeigt sieben der acht Einzelspiele live und exklusiv. Sky hingegen überträgt ein Einzelspiel sowie alle Partien in der Konferenz. In Deutschland und Österreich ist die Verteilung der Spiele anders, wie ihr in der Tabelle sehen könnt.

Uhrzeit Spiel Übertragung in DE Übertragung in AT Liveticker 18.55 Uhr Schalke 04 - Lokomotive Moskau Sky DAZN SPOX 18.55 Uhr Galatasaray Istanbul - FC Porto DAZN DAZN SPOX 21 Uhr AS Monaco - Borussia Dortmund DAZN DAZN SPOX 21 Uhr Club Brügge - Atletico Madrid DAZN DAZN SPOX 21 Uhr Inter Mailand - PSV Eindhoven DAZN DAZN SPOX 21 Uhr FC Barcelona - Tottenham Hotspur DAZN DAZN SPOX 21 Uhr Roter Stern Belgrad - Paris Saint-Germain DAZN DAZN SPOX 21 Uhr FC Liverpool - SSC Neapel DAZN Sky SPOX

Champions League: Die Übertragung im TV und Livestream

Wie sich die Aufteilung für die Spiele der Gruppenphase in der Champions League verhält, erfahrt ihr hier. Ab der K.o.-Phase greift die sogenannte German Rule, die vom Abschneiden der deutschen Teams abhängt. Wie das funktioniert, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen.

Champions League live auf DAZN

DAZN hat neben den Spielen der Champions League noch viel mehr zu bieten. So überträgt der Streamingdienst das Beste der der UEFA Europa League, Serie A, Ligue 1, Primera Division und Premier League.

Außerdem kommen Freunde des US-Sports ebenfalls auf ihre Kosten. Neben NBA, NFL, NHL und MLB hat DAZN zusätzlich Boxen, Darts, UFC-Kämpfe, Tennis und noch vieles mehr im Programm.

DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und jederzeit kündbar. Hier könnt ihr euch einen Probemonat sichern und so 30 Tage lang die Champions League umsonst verfolgen.