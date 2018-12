Ajax Amsterdam - Real Madrid in der Champions League: TV-Übertragung und Livestream

Auf dem Weg zum möglichen vierten Titel in Folge trifft Real Madrid im Achtelfinale auf Außenseiter Ajax Amsterdam. SPOX zeigt euch, wo ihr das Spiel im Fernsehen oder Internet verfolgen könnt.

Von 2010 bis 2012 standen sich beide Teams jedes Jahr in der Gruppenphase gegenüber, wobei Real in der Zeit alle sechs Duelle mit einer Tordifferenz von 20:2 für sich entscheiden konnte.

Ajax Amsterdam - Real Madrid: Datum von Hin- und Rückspiel

Das Hinspiel steigt am Mittwoch, 13. Februar, um 21 Uhr in der Johan-Cruyff-Arena, das Rückspiel findet am Dienstag, 5. März, um 21 Uhr im Estadio Santiago Bernabeu statt.

Ajax Amsterdam - Real Madrid live im TV und Livestream

Das Hinspiel wird in Deutschland live beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt, in Österreich ist dagegen der Streamingdienst DAZN für die Übertragung zuständig. Zudem wird DAZN in Deutschland auch das Rückspiel exklusiv übertragen.

Champions League: Die Achtelfinal-Partien im Überblick

Heimteam im Hinspiel Heimteam im Rückspiel FC Schalke 04 Manchester City Tottenham Hotspur Borussia Dortmund Manchester United Paris Saint-Germain Atletico Madrid Juventus Turin Olympique Lyon FC Barcelona AS Rom FC Porto Ajax Amsterdam Real Madrid FC Liverpool Bayern München

Ajax Amsterdam und Real Madrid: Weg in das Achtelfinale

Ajax bot dem FC Bayern Paroli und zog als Zweiter der Gruppe E hinter dem Deutschen Meister in die K.o.-Runde ein.

Die Ergebnisse von Ajax in der Gruppenphase:

3:0-Sieg gegen AEK Athen

1:1 beim FC Bayern

1:0-Erfolg über Benfica

1:1 in Lissabon

2:0-Sieg in Athen

3:3-Remis gegen die Bayern

Real tat sich in der Gruppe G teilweise schwer, wurde vor dem letztjährigen Halbfinalisten AS Rom aber Gruppensieger.

Die bisherigen Spiele von Real in dieser Champions-League-Saison

3:0 gegen AS Rom

1:0-Pleite in Moskau

2:1-Sieg über Viktoria Pilsen

5:0-Kantersieg in Pilsen

2:0 in Rom

0:3-Klatsche zuhause gegen Moskau

