Champions League: Thomas Tuchel reagiert auf Kritik von Jürgen Klopp

PSG-Coach Thomas Tuchel hat die von Jürgen Klopp beklagte vermeintliche Bevorteilung seines Teams im Champions-League-Spiel zwischen Paris und dem FC Liverpool gekontert.

"Ich bin auch wütend, wenn ich große Spiele verliere und spreche dann über Dinge, nur um von der Leistung meines eigenen Teams abzulenken", reagierte Tuchel auf der Pressekonferenz nach dem Spiel süffisant auf die Anschuldigungen seines Gegenüber.

Die von Klopp geäußerten Vorwürfe, dass die PSG-Spieler durch übertriebene Theatralik Schiedsrichter Szymon Marciniak aus Polen beeinflusst hätten, wollte Tuchel so nicht stehen lassen. "Ich habe es nicht als so große Sache gesehen. Wir mussten viele Fouls hinnehmen", so Tuchel.

Klopp: "Dass Neymar noch stehen kann, ist Wahnsinn"

Klopp hatte nach der Partie vor allem über PSG-Superstar Neymar gewütet. "Dass Neymar noch stehen kann, nach allem, was auf ihn eingeprasselt ist an harten Tackles, ist ja Wahnsinn. Jeder weiß das, und trotzdem wird es toleriert", sagte Klopp bei Sky durchaus sarkastisch über die teils überzogenen Schauspieleinlagen des Offensivspielers, der insgesamt sechs Mal ein Foul zugesprochen bekam.

Nicht nur Neymar fand sich vermehrt am Boden wieder: "Es war so emotional immer, wenn einer auf dem Boden lag, bekam man das Gefühl, dass etwas ganz Schlimmes passiert ist, als würden alle bluten", legte Klopp bei DAZN nach, und meinte weiter: "Jeder weiß, was sie machen wollen, vor allem, was Neymar machen will – und dann bekommen sie 50 Freistöße."

Klopp: "Stehen da wie die Metzger"

Klopp zeigte sich "genervt" vom Verhalten der PSG-Spieler: "So etwas kann mich wirklich in den Wahnsinn treiben. In der Gesellschaft wird es oft als 'clever' akzeptiert, damit tue ich mich total schwer. Zweimal in Folge haben wir die Fairplay-Tabelle in England gewonnen und heute stehen wir da und sehen aus wie Metzger. Das sind wir aber ganz bestimmt nicht."

Auch diese Attacke konterte Tuchel cool: "Du musst nicht foulen, wenn du mit einem Tor zurückliegst, aber sie haben in fünf Minuten zehn Fouls begangen".

Noten und Einzelkritiken zu PSG - Liverpool: Zuckerhut-Verteidiger entzaubern Traumsturm © getty 1/30 PSG feierte gegen harmlose Gäste aus Liverpool einen 2:1-Sieg und steht damit mit einem Bein im Achtelfinale, während Jürgen Klopp und seinen Mannen richtig zittern müssen. SPOX hat die Noten zu der Partie. © getty 2/30 GIANLUIGI BUFFON: Der Italiener war der gewohnt ruhige Rückhalt seiner Mannschaft. Bekam abgesehen vom Elfmeter aber auch keinen einzigen Ball auf den Kasten. Note: 3,5. © getty 3/30 THIGO SILVA: Hielt die Abwehr der Pariser durch seine Energie und seinen Einsatz den ganzen Abend lang zusammen. Verlor in der ersten Hälfte keinen Zweikampf und klärte vor allem in der zweiten Halbzeit immer wieder in brenzligen Situationen. Note: 2. © getty 4/30 PRESNEL KIMPEMBE: Wirkte teilweise etwas nervös und verwickelte sich auch immer wieder in risikoreich Dribblings in der eigenen Hälfte. Überzeugte gleichzeitig aber auch durch einige wichtige Klärungsaktionen. Note: 3. © getty 5/30 THILO KEHRER: Der Deutsche hatte seine rechte Seite gut im Griff und schaltete Mane beinahe komplett aus. Konnte sich auch ab und an gefährlich mit in die Offensive einschalten. Note: 2,5. © getty 6/30 ANGEL DI MARIA: Verursachte durch sein wildes Einsteigen den Elfmeter zum 1:2, fiel ansonsten aber durch seine gute Defensivarbeit auf und legte eine starke Passquote an den Tag (93,8 Prozent). Note: 3,5. © getty 7/30 MARQUINHOS: Der Brasilianer machte auf seiner ungeliebten Position vor der Abwehr eine gute Figur und stoppte die Liverpooler Angriffsversuche meist schon frühzeitig. Hatte dazu zwanzig Minuten vor Schluss die Riesenchance alles klar zumachen. Note: 2. © getty 8/30 MARCO VARRATTI: Er war der Dreh -und Angelpunkt im Pariser Mittelfeld. Agierte sowohl nach vorne als auch nach hinten souverän und legte dazu eine starke Passquote an den Tag (90,2 Prozent). Note: 2,5. © getty 9/30 JUAN BERNAT: Brachte PSG früh mit seinem Tor auf die Siegerstraße. Machte in der Folge eine unauffällige Partie, ließ aber auf seiner Seite nahezu nichts anbrennen. Note: 2. © getty 10/30 KYLIAN MBAPPE: Der Youngster strahlte aufgrund seiner Qualitäten natürlich immer Gefahr aus, wirkte aber oft glücklos. War durch seine Hereingabe aber entscheidend am 2:0 beteiligt. Note: 3,5. © getty 11/30 NEYMAR: Der Brasilianer war mal wieder Mittelpunkt der Pariser Offensive und krönte seine starke Leistung durch den Treffer zum 2:0. Verteilte darüber hinaus die Bälle auch gut an seinen Mitspieler und arbeitete auch anständig mit zurück. Note: 2. © getty 12/30 EDISON CAVANI: Die Partie ging Großteiles an dem Mittelstürmer vorbei, der insgesamt nur auf 14 Ballkontakte kam. Arbeitet dafür aber gewohnt stark nach hinten mit. Note: 4. © getty 13/30 DANI ALVES: Kam Mitte der zweiten Hälfte als defensivere Variante für Di Maria ins Spiel und spielte in der Folge gewohnt souverän. Note: 3,5. © getty 14/30 ERIC MAXIM CHUOPO-MOUTING: Der Ex-Schalker kam in der zweiten Halbzeit für Cavani in die Partie, konnte aber keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Note: 4. © getty 15/30 ADRIEN RABIOT: Kam kurz vor dem Ende für Mbappe ins Spiel, konnte sich aber nicht mehr entscheidend in Szene setzen. Keine Bewertung. © getty 16/30 Auch Jürgen Klopp stellt im Vergleich zum 3-0-Sieg vom Wochenenge gegen Watford um. James Milner und Joseph Gomez starten an Stelle von Shaqiri und Alexander-Arnold. © getty 17/30 ALISSON: Bei den beiden Gegentoren chancenlos, ansonsten ein sehr starker Rückhalt seines Teams, der eine höhere Niederlage verhinderte. Note: 3. © getty 18/30 JOE GOMEZ: Erhielt wegen seiner Schnelligkeit den Platz in der Startelf um Neymars Qualitäten einzudämmen. War mit den Qualitäten des Brasilianers aber oft merklich überfordert und kam auch beim 2:0 zu spät. Note: 5. © getty 19/30 DEJAN LOVREN: Der ruppige Kroate war bei beiden Gegentoren relativ machtlos. Machte ansonsten ein souveränes Spiel und klärte zweimal entscheidend. Note: 4. © getty 20/30 VIRGIL VAN DIJK: Agierte bei seinem Klärungsversuch vor dem 0:1 sehr unglücklich. Stabilisierte sich in der Folge, konnte beim 0:2 aber auch nicht entscheidend eingreifen. Note: 4,5. © getty 21/30 ANDREW ROBERTSON: Hatte den pfeilschnellen Mbappe zumeist gut unter Kontrolle, ließ ihn vor dem 0:2 aber entscheidend entkommen. Note: 4. © getty 22/30 JORDAN HENDERSON: Der Engländer war noch einer der besten in Kloppos Elf. Gewann die meisten Zweikämpfe (62,5 Prozent) seiner Mannschaft und hatte dazu auch mit die meisten Ballkontakte (76). Nach vorne aber ebenfalls blass. Note: 3,5. © getty 23/30 JAMES MILNER: Blieb beim Elfmeter zum 1:2 cool und war dank seiner Präsenz auch sonst einer der besten Liverpooler. Konnte nach vorne aber nichts bewegen. Note: 3. © getty 24/30 GEORGINIO WIJNALDUM: Sah sehr früh die Gelbe Karte und wusste sich auch sonst oft nur mit Fouls gegen die schnellen Pariser zu helfen. Wurde Mitte der zweiten Hälfte durch Keita ersetzt. Note: 4. © getty 25/30 SADIO MANE: Konnte über die linke Seite nur wenige Akzente setzen. Ackerte dennoch viel, aber blieb im Endeffekt glücklos. Note: 4,5. © getty 26/30 MOHAMED SALAH: Genau wie sein Pendant auf Seiten der Franzosen war der Mittelstürmer sehr wenig am Spielgeschehen beteiligt, was aber auch daran lag, dass er zumeist sofort gedoppelt wurde. Note: 4,5. © getty 27/30 ROBERTO FIRMINO: Wenig zu sehen von dem Ex-Hoffenheimer. Gewann nur einen seinen acht Zweikämpfe und konnte keinen Torschuss verzeichnen. Note: 5. © getty 28/30 NABY KEITA: Der ehemalige Leipziger kam Mitte der zweiten Hälfte für Wijnaldum, konnte aber nicht auf sich aufmerksam machen. Note: 4. © getty 29/30 DANIEL STURRIDGE: Kam in der 71. für Firmino in die Partie, berührte siebenmal den Ball, spielte fünf Pässe und holte sich die Gelbe Karte ab. Keine Bewertung. © getty 30/30 XERDAN SHAQIRI: Der Schweizer konnte seine Energie in seiner kurzen Einsatzzeit nicht zielführend auf den Platz bringen, war aber sehr bemüht. Keine Bewertung.

Klopp übt Kritik am Schiedsrichter

Die Leistung von Schiedsrichter Marciniak aus Polen hat bei Klopp und seinem Team insgesamt keinen guten Eindruck hinterlassen. Der deutsche Trainer kritisierte nicht nur die lange Entscheidungsfindung vor dem Elfmeter für Liverpool, sondern auch, dass Marco Verratti nicht die Rote Karte für sein Foul an Joe Gomez sah. "Das war direkt vor mir, deshalb habe ich es genau gesehen, wie er draufspringt. Wenn man die ganzen anderen Gelben Karten sieht, kann das nicht die gleiche Farbe sein. Das geht einfach nicht", so Klopp.

Insgesamt aber wollte Klopp die Niederlage nicht auf die Schiedsrichter-Thematik zurückführen. Sein Team hätte auch nicht die Leistung gebracht, die nötig gewesen wäre, um Paris zu schlagen: "Trotzdem hilft es bei der Aufholjagd nicht."