"Respektlos!" PSG-Star Neymar schimpft nach 1:1 gegen Neapel auf Schiedsrichter Kuipers

PSG-Superstar Neymar beschwerte sich im Anschluss an das 1:1 in der Champions League beim SSC Neapel über Schiedsrichter Björn Kuipers und warf dem Niederländer Respektlosigkeit vor.

"Der Referee hat mir etwas gesagt, das er nicht hätte sagen dürfen. Es war respektlos", erklärte Neymar gegenüber Journalisten. "Ich will nicht wiederholen, was er mir gesagt hat."

Gleichzeitig forderte der Offensivspieler Unterstützung von den Bossen, von denen "jemand etwas tun sollte. Er kann nicht so respektlos wie zu mir sein. Wir sollen auf dem Platz Respekt gegenüber den Schiedsrichtern zeigen, sollten aber im Gegenzug dasselbe erhalten."

Durch das Remis in Neapel rangiert in der Gruppe C hinter den Italienern und dem FC Liverpool nur Rang drei.